Biblioteca de can ventosa: escriptora del mes
Carmen Martín Gaite, veu del segle XXI
CARMEN MARTÍN GAITE | Época: 1925-2000 | País: Espanya| Va teoritzar el fenomen literari de les ‘al·lotes rares’, la primera d’elles a ‘entrevisillos’.
Una de les figures més importants del segle XX. Aquesta és Carmen Martín Gaite, escriptora del mes a la biblioteca de Can Ventosa, que l’ha triat amb motiu del centenari del seu naixement. La biblioteca recorda, a més, que el mes d’octubre sempre tria una dona perque se celebra el Dia internacional de l’Escriptora.ascuda a Salamanca, es va educar a casa perquè el seu pare, liberal, no volua que anàs a un centre religiós. Va estudiar Filosofia i Lletres a Salamanca, es va interessar pel teatre i va col·laborar a una revista on va publicar els seus primers poemes. Va viure a França i Itàlia i i va guanyar el Premi Nadal per la seua primera novel·la llarga: ‘Entre visillos’. Va dedicar-se també a la literatura juvenil. L’any 1988 va rebre el Premio Príncipe de Asturias de les Lletres i va ser la primera done enguanyar el Premi Nacional de Literatura per ‘el cuarto de atrás’, premi que va guanyar un altre cop, per tota la seua obra, l’any 1994.
