Calendari: Temps de dones, dones en el temps
África Alonso, del teatre a la novel·la
África Alonso Bada és una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. En concret, Alonso, catalana de 30 anys, apareix a l’apartat dedicat al teatre musical. Es va graduar a l’Institut del Teatre de Barcelona, on va començar a endinsar-se en la interpretació, però també en l’escriptura.
Va participar a un parell de produccions musicals, de teatre i de televisió i l’any 2020 va estrenar el seu primer espectacle propi, ‘Una luz tímida’. Obra que va estar en cartell durant quatre temporades a teatres de Barcelona, Madrid i València. Es tracta d’una obra inspirada en la història real de dos dones de l’Espanya del Franquisme que, més tard, va convertir en novel·la.
