«Les aules estan plenes d’adolescents fabulosos»
Quinze joves d’Eivissa protagonitzen l’agenda de Secundària del Cepca, que per segon any busca referents sense sortir de les aules
«Només hem de mirar dons de les nostres aules per veure que estan plenes d’adolescents fabulosos que fan coses molt bé», afirma, entusiasmada, Belén Alvite, coordinadora del Centre d’Estudi i Prevenció de Conductes Addictives (Cepca) d’Eivissa quan se li pregunta perquè han triat, per segon any consecutiu, adolescents d’Eivissa com a protagonistes de l’agenda de Secundària que reparteixen entre pràcticament tots els alumnes d’aquest cicle educatiu de l’illa. «Volíem buscar referents propers. Les dos primeres vegades eren estrangers, persones relacionades amb el medi ambient i la igualtat de génere i la diversitat sexual. Ens venia de gust fer una agenda en clau d’Eivissa», continua Alvite.
En total, els protagonistes locals de l’agenda, són quinze, repartits entre els deu mesos del curs. A la portada de cada mes apareix una il·lustració dels protagonistes d’aquell mes, en tons blaus i taronges i amb el nom i una petita descripció del que fan i perquè són referents per als adolescents de l’illa.
El curs comença amb el ballarí Héctor Navarro, de 17 anys. «Està a l’escola d’antonio Banderas i acaba de començar el segon curs de Batxillerat d’Arts a Màlaga», detalla Alvite. Octubre és el mes de Gabriela Dorado, que ha fet ja els 18 anys i que és doble campiona d’Espanya de kick light, campiona de Muay Thai i també en el Wako European Championship júnior, es llegeix a la pàgina, on es reprodueix una frase seua: «No vaig abandonar mai el meu somni de ser algú, deixant de costat les opinions d’altres i escoltant el meu cor, que batega amb passió». El mes de novembre el protagonitzen els qui Alvite bateja com «els robòtics»: Lucas López Plaza, Ilia Jasari Maura, Marc Tur Costa, Valentino Dechecco i Miguel Rodríguez Montero, tots de 16 anys i classificats pel projecte creatiu nacional Eurobot. El primer trimestre l’acaba Mar Torres Marí, que ha impulsat el projecte ‘Aquest curs viatjam tots i totes’, perquè cap alumne d’Eivissa i formentera es quedi sense viatge d’estidis per causes econòmiques. Per a Alvite, Mar és un exemple de la importància dels exemples que viuen a casa. És filla de Marisina Marí, de la Fundación Conciencia.
Segon trimestre
«La vida està plena de desafiaments, però cada experiència m’ensenya alguna cosa nova», explica Ahmed Benbouali el primer protagonista de 2026. «És un al·lot de la casa», comenta la responsable del Cepca. I és que Ahmed va arribar a Eivissa en pastera des d’Algèria: «En menys d’un any ha aconseguit aprovar el primer curs d’FP, obtenint l’esment a l’esforç i ja combina els seus estudis amb treball en una cuina». I del nord d’Àfrica, a la Índia. D’allà són els germans Angad Singh i Nura Sandhu Mishra, de 16 i 18 anys, respectivament. Tots dos són escriptors i han guanyat en diverses ocasions el primer premi de narrativa en els premis literarisSant Jordi del Consell d’Eivissa. «En català i en castellà»destaca la coordinadora del Cepca.
«No se tracta de ser sempre el millor, sinó de superar-te dia a dia, sent cada dia més fort que ahir», afirma Eduardo Santolaria, amb qui els alumnes de Secundària de les Pitiüses acabaran el segon trimestre del curs que està en marxa. Eduardo és esportista, arquer, i ha set medalla de bronze a tres categories al campionat d’Europa cadet/júnior l’any 2024. A més, gaudeix d’una beca al Centre d’Alt Rendiment (CAR) de Madrid.
Tercer trimestre
Una altra esportista els donarà forces pels darrers dos mesos i poquet que queda de curs: Marga Míguez Costa, de només 14 anys. És portera de futbol, de la SD Portmany i ha estat convocada per la selecció espanyola sub14. «Cada cop que salt, duc amb mi la veu de totes les que varen dir que no podria», afirma Marga, que cedeix el testimoni al percussionista Eduardo Sabater Céspedes. Repeteix. A l’agenda, on ja va sortir en l’edició del curs passat acompanyat de la resta d’integrants de la banda New Young Pollaks. En aquesta edició, Eduardo, que ha aconseguit una beca per estudiar la llicenciatura en Música a la prestigiosa Berklee College of Music de Boston, apareix tot sol. Carmen Jiménez Ramón, campiona d’Espanya de bàdminton sub19 en dobles mixtos i dobles femenins, és la darrera protagonista de l’agenda del curs que ja està en marxa. A més, es va classificar per a l’europeu i el mundial absoluts i és la número vuit del món per equipos absoluts. «La humilitat i l’esforç obren el camí cap al que pareix impossible», destaca.
«El que volem és que vegin que qualsevol persona pot desenvolupar el seu projecte de vida i trobar una forma de destacar o ser feliç. També que vegin que al·lots i al·lotes que fan coses diferents a les que s’espera d’ells», comenta Alvite, que destaca que a les famílies els agrada molt veure els seus joves a l’agenda que, com cada any, inclou un munt d’informació útil per als escolars: consulta jove, tarjeta del bus, educació afectiusexual, diversitat...
