Verónica Díaz: «Els fills arriben a la teua vida per fer-te parar»
Verónica Díaz Díaz presenta demà a Can Ventosa (20.15 hores) el llibre ‘¡Priorízate! Un viaje hacia la mujer plena a través de la maternidad y el autoconocimiento’
Parar-se. Centrar-se. Entendre’s. Escoltar-se. Prioritzar-se. Fer tot això és important. Però és bàsic en el moment en què una dona ha de ser mare. I d’això, de parar-se una mica, entendre el que està passant (o passarà o, fins i tot, ja va passar) i descobrir com gestionar aquest totum revolutum d’emocions que suposa la maternitat (o no poder o no voler ser mare), va ‘¡Priorízate! Un viaje hacia la mujer plena a través de la maternidad y el autoconocimiento’, el llibre que Verónica Díaz Díaz presenta demà dijous, 18 de setem,bre a la biblioteca de Can Ventosa. Serà a les 20.15 hores, just després de tancar aquest espai al públic, i, a més de l’autora del llibre, intervendrà la també escriptora i docent Meritxell Rius Montcusí.
No serà una presentació normal, adverteix l’autora, que ja avisa els possibles assistents que dirigirà un exercici similar als que proposa al llibre. «Jo és que sóc molt de pràctica», justifica l’autora, que insisteix en què se tracta d’un llibre «d’apoderament femení». La idea d’escriure’l va sorgir ja fa temps, explica: «Portava molt gestant-se». De fet, apunta, des que ella va ser mare. «Tinc tres filles», apunta. «La maternitat és un impacte molt gran», indica. Quan ella explicava la seua pròpia experiència «en petits rodols» s’anava donant compte que sabia transmetre. D’aquí va sorgir la idea d’escriure les seues vivències, una idea que es va forjar definitivament durant una època molt introspectiva que va tenir: «Se’m va cremar el cotxe i vaig estar com un mes i mig sense gairebé sortir de casa».
Allà va començar a plasmar aquelles vivències. Quan ja ho tenia una mica avançat va parlar amb Meritxell, una pacient que va acabar sent amiga, que li va donar un ull al projecte i li va fer alguns suggeriments. No va ser l’única persona que l’ha ajudat en aquest procés de publicar el llibre. Recorda, per exemple, una exparella que fixava sobre el paper poemes amb les seues idees i que sempre li deia que aquelles peces eren, en realitat, seues.
El camí de l’autoedició
‘¡Priorízate!’ és una autoedició, un procés que, detalla, no li ha set mica feixuc. Al contrari. «Quan les coses han de ser, succeeixen i sembla que està tot sincronitzat i aliniat», opina l’autora, que destaca que al llibre combina exercicis, creativitat, les seues experiències, reflexions, meditació... «No volia que només fos lletra», comenta. Va decidir publicar-ho amb Amazon gràcies a un amic de Barcelona que ja havia fet aquest camí i que es va encarregar d’ajudar-la amb l’edició i la maquetació. I aquí també va aparéixer una amiga que havia estudiat a Arts i oficis i que li va dissenyar la portada. «Va ser tot molt màgic, mentre ho feia m’anava sortint gent molt propera a mi que m’ajudaven», destaca.
Quan se li pregunta què hi trobarà, al llibre, la gent que el llegeixi, Verónica no s’ho pensa gaire: «Una clau al benestar emocional al caos que implica començar a gestar un bebé». Assegura que la idea és que les dones que estiguin en el camí de la maternitat puguin connectar amb la força, l’energia i el poder que implica aquest moment. Però no només està escrit pensant en elles. És, afirma, també per a les persones que les acompanyen en aquest moment. També per a les dones que han transitat el camí de la maternitat en algun moment: «Les ajudarà a entendre coses que, potser, en el seu moment no varen entendre». També per a les que han hagut de renunciar a ser mares o a les que han patit un avortament.
Demanar ajuda, deixar fer
«En un moment en què anam sempre corrent, d’acció i activitat descontrolada, aquest llibre convida a parar-se un moment», indica. També mostra que «els fills venen a la teua vida per fer que paris. Són un zasca. Venen a dir-te que, si no volies aturar-te una mica, ara veuràs». Una altra cosa que vol destacar el llibre és que les dones, en aquest moment de la vida, han de permetre que les cuidin, que les recolzin, que les ajudin. Una cosa que, destaca, no sempre és fàcil: «Ens han ensenyat que hem de fer les coses soles i hi ha moments en què has de prioritzar-te i demanar ajuda, deixar que altres se n’ocupin de les coses». Això, assegura, deixar que els altres donin un cop de mà, fa que elles puguin sostenir allò que se’ls ve a sobre des d’un altre punt. Una part important del llibre parla del puerperi, de la quarantena i de la depressió que pateixen algunes dones: «No saben com habitar-se a elles mateixes en aquest procés». Un procés que, destaca, implica començar a ser mare, però sense deixar de ser les dones que eren abans. Això, afirma Verónica, implica gestionar les emocions i, sobretot, «connectar amb les ombres de les maternitats». «Sempre es parla de la llum, de la transformació, però també té ombres», insisteix. El postpart, reitera, «no és perfecte» i és necessari deixar que les mares estiguin amb els seus bebés, en silenci, acostumant-se a aquesta nova faceta de la vida que és la de ser mare. També de prendre decisions i dir clarament allò que necessiten i volen.
En aquest aspecte destaca «els satèl·lits» que, quan neix un bebé a la família volen visitar constantment la mare i el recent nascut: «Estàs en el teu dret de dir què vols i què no vols. Estàs en un moment delicat i només falta que hagis d’estar preparant cafès i bescuits per les visites». De fet, a totes aquestes persones que fan visites els aconsella que preguntin què necessita la mare i que, en comptes de donar-li feina, n’hi treguin: que portin fiambreres amb menjar preparat, que en marxar s’emportin els fems, que facin una mica net, ordenin...
Encara no ha presentat el seu primer llibre i Verónica Díaz ja està pensant en els següents. Els té al cap i un, de mandales, una mena de llibre de mindfulness amb dibuixos i altres exercicis, està ja a punt de publicar-lo.
