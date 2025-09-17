Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Calendari: temps de dones, dones en el temps

Laurencia, la força de ‘Fuenteovejuna’

LAURENCIA | Època: 1619 | País: Espanya| Escrita per Lope de Vega, ‘Fuenteovejuna’ és una de les grans obres de l’autor del Segle d’Or espanyol.

Aurora Bautista, fent de Laurencia a una representació. | DI

Aurora Bautista, fent de Laurencia a una representació. | DI

«Ovelles». Així es refereix Laurencia, una de les protagonistes de ‘Fuenteovejuna’, de Lope de Vega, al seu popular monòleg, unes paraules que empra per denunciar la covardia dels homes del seu poble, unes paraules que porten al poble a aixecar-se en contra del comendador, que havia intentat abusar d’ella, unes paraules que desperten també les dones. Laurencia, com a personatge feminista, és una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. El monòleg de Laurencia, que es presenta com una dola valent que s’aixeca contra la impunitat del poder, té tanta força que acaba fent que tot el poble s’aixequi en armes contra el comendador, a qui acaben matant. La protagonista d’una de les obres més famoses de Lope de Vega és, a través del seu discurs, qualificat com a feminista, l’autèntic motor de tota la trama.

Suscríbete para seguir leyendo

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents