Calendari: temps de dones, dones en el temps
Laurencia, la força de ‘Fuenteovejuna’
LAURENCIA | Època: 1619 | País: Espanya| Escrita per Lope de Vega, ‘Fuenteovejuna’ és una de les grans obres de l’autor del Segle d’Or espanyol.
«Ovelles». Així es refereix Laurencia, una de les protagonistes de ‘Fuenteovejuna’, de Lope de Vega, al seu popular monòleg, unes paraules que empra per denunciar la covardia dels homes del seu poble, unes paraules que porten al poble a aixecar-se en contra del comendador, que havia intentat abusar d’ella, unes paraules que desperten també les dones. Laurencia, com a personatge feminista, és una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. El monòleg de Laurencia, que es presenta com una dola valent que s’aixeca contra la impunitat del poder, té tanta força que acaba fent que tot el poble s’aixequi en armes contra el comendador, a qui acaben matant. La protagonista d’una de les obres més famoses de Lope de Vega és, a través del seu discurs, qualificat com a feminista, l’autèntic motor de tota la trama.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alertan de intentos de okupación en pisos en un barrio de Ibiza
- La justicia da la razón a un hombre multado por traer 133 puros de Cuba a Ibiza para un cumpleaños
- Vava II, el yate de 150 millones que el empresario suizo Ernesto Bertarelli compró para regalar está en Ibiza
- He gastado 35.000 euros en 15 días en Ibiza y Formentera': la respuesta de un empresario que deja poco satisfechos a sus seguidores
- En Ibiza podemos mover hasta 90 barcos en un día por fondear en posidonia': una vigilante cuenta su día a día en aguas pitiusas
- Si la Guardia Civil te pregunta si sabes por qué te ha parado, esta es la mejor respuesta que puedes dar
- Un coche que remolcaba una zódiac se queda atascado en una avenida de Ibiza
- La lucha contra la oferta ilegal hace bajar el número de turistas, pero sube la ocupación hotelera en Ibiza