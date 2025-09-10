L’autèntica fauna nocturna d’Eivissa
Amics de la Terra posa el focus en els animals de la nit: la geneta, l’eriçó, el rat grill, l’olivassa, el xebel·lí, el mussol, el mussol banyut i les ratapinyades.
Comencen el seu dia quan es fa fosc. Gaudeixen de la nit. Mentre el món dorm, ells gaudeixen de la vida. Mengen, beuen, passegen, lliguen... L’illa és rica en fauna nocturna, aquesta que us presentam avui, però, és l’autèntica, la de veritat. La coneixes? És la pregunta que formula Amics de la Terra a Instagram, a un post on presenta vuit dels principals habitants nocturns, de pel i ploma, de l’illa. «Cada dissabte feim un post sobre fauna o vegetació d’aquí, per a què la gent la conegui», comenta Laura San Miguel, educadora ambiental de l’associació. «No és una fauma molt vistosa, però és important», comenta destacant la importància de posar el focus «en allò petitet».
«Quan marxam a dormir, quan es fa fosc, passen moltes coses», continua. Això sí, no sempre es veuen. No sempre les veim. «Són criatures tímides, les de la nit», justifica San Miguel, que explica que a la publicació de dissabte passat varen incloure vuit d’aquestes criatures de la nit eivissenca, tot i que n’hi ha més, sobretot insectes.
Sense cap dubte, una de les més vistoses i conegudes és la primera protagonista del post: la geneta (Genetta genetta). Tot indica, afirma, que la població d’aquest animal, que es va caçar molt als anys 50 «perquè es menjaven els animals de corral» s’està recuperant, una cosa que intueixen per les latrines que es van trobant. En els darrers anys se les ha vist més prop de les ciutats, dels humans, un fet que no té perquè ser bon senyal. Sant Josep i es Amunts són les zones on més n’hi ha. Els agraden els boscos, els penyasegats, menjar figues, gerds i animalons i es mouen emprant els torrents.
«Estimat per tothom». Així defineix Amics de la Terra l’eriçó (Atelerix algirus vagans) el segon protagonista d’aquesta sèrie de fauna nocturna. Per desgràcia, però, molts cops el trobam a la carretera, atropellat. Això i la calor són les seues principals amenaçes.
San Miguel riu quan se li comenta que potser el rat grill (Crocidura pachyura) no deu agradar tant la gent, pel seu aspecte ratonil. A ella, confessa, li encanta, i insisteix en què es diferencia fàcilment d’una rata o un ratolí pel morret tan llarg que té. «És un gran aliat del camp, es fica baix la terra i es menja els bitxets», apunta. Se’ls veu poc, tot i que són molt actius durant la nit. Ella n’ha vist algun a Santa Gertrudis, però tem que la proliferació de serps els estigui deixant sense menjar i la població hago minvat.
La nit des de l’aire
Per veure els cinc següents protagonistes de la fauna nocturna s’ha d’aixecar la vista. Volen. El primer de tots és el xebel·lí (Burhinus oedicnemus) un au «amb un cantar meravellós» que, confessa l’educadora ambiental, li recorda la seua infància: «Els sents a l’hora del solpost i a la nit». Costen de veure perquè els agrada molt l’ombra, però n’hi ha molts i són fàcilment reconeixibles per les seues pates llargues i, sobretot, pels seus ulls, grans i daurats.
«Sa nostra més vistosa depredadora nocturna!». Aquesta és l’olivassa (Tyto alba). Qui no n’ha vist alguna volant, trencant la foscor de la nit amb les seues ales blanques? Aquest color és, precisament, el que les distingeix dels mussols. «Són blanquetes, amb una cara preciosa, i amb tocs de color canyella», descriu San Miguel, que detalla que és més grossa que el mussol. La seua principal amenaça és la contaminació lumínica. I necessiten arbres per poder viure. Al carrer d’aquesta redactora va viure una durant anys, fins que varen podar de forma dràstica els arbres. Mai més l’han tornat a veure pel barri. Que les serps estiguin acabant amb el seu menjar dificulta la seua vida.
Entre la fauna nocturna es troben també el mussol (Otus scops) i el mussol banyut (Asio otus), tots dos ben difícils de veure. El primer perquè és petit i es mimetitza completament amb el seu entorn i el segon, perquè és ultratímid i molt menys freqüent a les Pitiüses. Tot i que no se’l vegi gaire, al mussol, la rapaç més petita d’Europa, se’l sent. Segur que si heu estat al camp o al bosc a la nit heu sentit el seu «tuuuut... tuuuut...», oi? El banyut és molt més silenciós. Qui el vegi, es pot sentir afortunat, comenta l’educadora ambiental d’Amics de la Terra, que deixa pel final el que, segurament, és l’animal més associat a la nit: la ratapinyada, de les que hi ha a Eivissa fins a nou espècies diferents. Si us piquen els moscarts, els estimareu, ja que se’ls mengen. Viuen a coves, a forats entre les roques, penyasegats... I estan amenaçats per la pèrdua del seu hàbitat i per la contaminació lumínica, la remor i les vibracions. «Sabem que a Eivissa i a tot el món les poblacions de ratapinyades van a pitjor», comenta l’educadora ambiental abans d’apuntar una curiositat: «A Eivissa, abans de l’arribada dels humans només hi havia dos mamífers, la ratapinyada i el vell marí, que desgraciadament ja no hi és».
Per cert, si alguna nit estau fent de fauna nocturna i us trobau algun d’aquests animalons, Sandra San Miguel deixa molt clar què heu de fer: «Admirar, gaudir del moment, en silenci per no molestar. no fer res». Si els trobau ferits i voleu ajudar, no els toqueu, trucau l’112.
