Els llibres d’Eivissa i Formentera que agraden els ‘guiris’
Llibreters d’Eivissa expliquen quins són els títols que els turistes que visiten les Pitiüses compren les poques vegades que es deixen caure per les botigues
«Els turistes no són els nostres clients potencials, no som una botiga de souvenirs, però algun sí que passa i decideix comprar», afirma Vicent Marí, de la llibreria Mediterrània, quan se li pregunta si veu molts visitants per la seua botiga. En dies com el de dilluns, d’aquells grissots i que sembla que vol ploure, és més habitual que, de camí cap a la ciutat, s’aturin una estona, entrin, tafanegin per les prestatgeries i, de tant en tant, també comprin. Això sí, la majoria de les vegades trien títols en la seua pròpia llengua. «Novel·les d’aquestes que se llegeiexen ràpid», explica Vicent, que té una petita secció de llibres en anglès i alemany a la seua botiga.
Peninsulars, anglesos, francesos i alemanys són els que més busquen la temàtica local quan entren a la llibreria. I si n’hi ha una que triomfa entre els visitants és, sense dubte, l’arquitectura de l’illa. Almenys, al seu establiment. I els que més la busquen, els francesos. També els agrada la història de les Pitiüses i la gastronomia, a més dels llibres de fotografies de l’illa, que també es troben entre els best-sellers entre els guiris. Marí reconeix que els estrangers no tenen moltes opcions a l’hora de triar títols sobre Eivissa i Formentera, ja que la majoria dels llibres no estan traduïts. Com a editor, té molt clar el motiu: «Les editorials d’aquí fan tirades ajustades i no te pots permetre un traductor. És inassumible». De fet, alguns editors de l’illa han renunciat a traduir alguns llibres que creuen que podrien funcionar entre els visitants i residents estrangers en veure que, en alguns cops, els demanaven més sou els traductors que el que havien pagat als propis autors. Això no passa, explica, amb alguns llibres d’arquitectura i interiorisme publicats per editorials estrangeres en format de luxe, que sí estan traduïts. Els peninsulars, en aquest sentit, tenen més opcions. Llibres sobre les Pitiüses en castellà i també en català, que compren catalans, valencians i els visitants de les altres illes.
Si hagués de dir els tres llibres sobre Eivissa i Formentera que més compren els turistes a la seua botiga aquest llistat l’encapçalaria ‘Història d’Eivissa’, de Bernat Joan. «En català, alemany i anglès. En castellà ja no perquè l’edició està exhaurida i no s’ha reeditat. A la gent li agrada perquè és molt senzillet, esquemàtic i resumeix molt bé tot. Als turistes els agrada», indica. En segon lloc estarien els llibres de fotografies actuals d’una col·lecció de l’editorial Triangle que té una mica de text i que està en «un munt d’idiomes». «Estan molt bé de preu i agraden molt», comenta. Aquests llibres estan, fins i tot, en rus. Vicent riu quan se li pregunta si n’ha venut cap en aquest idioma. «No, però hi és», afirma. En tercer lloc, explica, es trobarien els llibres de cuina d’Eivissa i Formentera i els calendaris de fotos de les Pitiüses. «Hi ha turistes que en juny o juliol ja els demanen», comenta el llibreter, que repeteix que el que més compren és novel·la en les seues pròpies llengües per llegir durant les vacances. «Llegeixen molt. L’altre dia estava a una piscina per Sant Miquel, en família, i en un rodol petit hi havia mitja dotzena de turistes llegint llibres», explica Marí, que, confessa, quan viatja no acostuma a visitar o comprar llibres de la zona. Ho evita, de fet. No té lloc ja a la seua biblioteca particular.
L’Eivissa d’Antonio Colinas, tamany ideal per a la maleta
Una cosa semblant li passa a Pablo Sanz, llibreter d’Hipérbole. Si en troba cap «pel camí», entra i tafaneja, però si no, no les corre quan va de viatge. Prop de s’Alamera, un dels punts neuràlgics del turisme a la ciutat d’Eivissa, noten l’afluència de visitants en començar la temporada. «Encara que només sigui per una qüestió estadística», comenta minuts abans de començar el seu torn a la llibreria. Els turistes que entren en l’establiment solen ser del tipus familiar, indica.
Tot i que no vol generalitzar, la majoria dels que entren a la llibreria són espanyols, anglesos i també alemanys i francesos. La majoria el que busquen són novel·les, però també n’hi ha un bon parell que entren específicament per buscar algun títol relacionat amb l’illa. En molts casos busquen publicacions d’experiències per gaudir de les seues vacances (platges, excursions...) i també per regalar a les persones estimades que s’han quedat a casa. Evidentment, entre aquests darrers els absoluts guanyadors són els que tenen moltes fotografies: de caire social, natura i arquitectura.
Els llibres de gran format no són una opció per a ells, degut a les limitacions d’equipatge que tenen les aerolínies. «Aquests sí que els solen comprar els que tenen una segona residència a l’illa. La resta el que busquen són llibres polits però, sobretot, que siguin petits, còmodes».
«El turisme, aquí, no és molt lector»
Sense dubte, un dels que més ven aquesta llibreria als turistes estrangers que la visiten és ‘Voyage and discovery’, de Conor O’Brien, publicat per Barbary Press. Els turistes nacionals trien més el llibre sobre Eivissa, dins de la col·lecció de la ciutats patrimoni, que ha escrit Antonio Colinas. «Agrada molt. És una edició feta amb molta cura, té el nom i el prestigi de Colinas i és petitet», destaca Sanz, que explica que, precisament, els turistes són alguns dels clients que més es deixen aconsellar. «Els altres, en general, van més directes. Molts cops venen amb la fotografia del llibre que han vist recomanat a altres bandes.
«A l’estiu, no hi ha grans canvis en el nostre dia a dia. El turisme a Eivissa no és gaire lector, almenys aquesta és la nostra experiència», comenta Pedro González, de Sa Cultural, que destaca que tot i que a l’estiu mantenen la clientela habitual aquests són, en realitat, «uns mesos més tranquils degut a què molts d’ells estan fent la temporada». Com expliquen els altres dos llibreters, les lectures d’estiu estan marcades pels best-sellers, la novel·la negra o la històrica. «També és un bon moment per recuperar algun clàssic pendent i per la literatura de l’illa», explica Pedro abans de reconéixer que sí és un gènere que busquen els turistes «que volen endur-se un bocí de l’illa en forma de llibre».
«Són protagonistes de l’estiu llibres de fotografia, volums amb la història d’Eivissa, llibres sobre tradicions locals... És important destacar que durant els mesos de juliol i agost les editorials fan un descans i el volum de novetats cau de forma considerable. Tot queda aturat de cara a setembre i la famosa rentrée literària amb què les editorials es bolquen», comenta Pedro, que en aquests moments es troba, precisament, de vacances.
I, tot i això, no pot desfer-se de la seua passió: «Com a llibreter i lector, sempre vaig a les llibreries on estic de vacances. M’agrada veure la seua feina, els llibres pels que aposten, els esdeveniments que organitzen... És un moment preciós en el que comparteix experiències amb els meus col·legues d’altres llocs». També llegeix: «Les meues lectures d’estiu podríem dir que van per obsessions i temes i aquest any m’he dedicat a llegir els clàssics grecs i gaudir de nou de les aventures d’Ulises, Aquiles o Eneas». Ha disfrutat, a més, amb un assaig «molt complet» sobre la història dels templers i ha rellegit ‘Robinson Crusoe’: «Observant com la gran obra de Daniel Defoe i jo hem envellit de forma diferent i ens hem allunyat l’un de l’altre».
