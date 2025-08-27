Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€
Suscríbete a Diario de Ibiza durante un año por 25,99€

Teatre: Temps de dones, dones en el temps

Antígona, rebel fins a les darreres conseqüències

ANTÍGONA | Época: 441 AC | País: Tebas (Egipte) | Tragèdia de Sófocles, és la tercera, cronològicament parlant, de les que va escriure a la sèrie tebana.

Detall d’Antígona, donant sepultura al seu germà Policines i enxampada pels guardes, a un quadre pintat a començaments del segle XIX. | Sébastien Norblin

Detall d’Antígona, donant sepultura al seu germà Policines i enxampada pels guardes, a un quadre pintat a començaments del segle XIX. | Sébastien Norblin

Antígona, la dona que es va enfrontar al seu tio i rei de Tebas per honrar la mort del seu germà, considerat traïdor, és una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES. Antígona no té, en aquesta intenció d’enterrar el cos del seu germà, el recolzament de la seua altra germana, Ismene, que té por de les conseqüències.

Enxampada havent cobert el cos de Polinices i portada davant el rei Creonte, Antígona no nega el que ha fet i defensa que les lleis humanes no poden passar per davant de les divines. En aquest moment, Ismene també es confessa culpable, tot i l’oposició inicial, perquè no vol deixar sola la seua germana, però Antígona, enfadada per la falta de recolzament inicial, es nega a aquest destí compartit. Només Antígona és condemnada a mort i és enterrada viva a una tumba excavada a la roca.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents