Teatre: Temps de dones, dones en el temps
Ana Bruned, maquilladora a escena
ANA BRUNED | Época: Actual | País: Espanya (Aragó) | Per les seues mans han passat cares com el rei emèrit, Penélope Cruz, Raphael, Chenoa o José Coronado.
‘Caín’, amb Manuel Iborra i Verónica Forqué va ser la pel·lícula amb què va debutar Ana Bruned com a maquilladora. Aquesta aragonesa, de Jaca, va estudiar Arts Aplicades i va ser mentre es formava que va decidir, no sap molt bé perquè, fer maquillatge. Va marxar a Madrid, ja que a Saragossa no hi havia opció, per aprendre amb els millors. Va fer cursos, entre ells un de teatre que impartia Juan Pedro Hernández, que treballava a TVE i que havia set maquillador, entre d’altres, d’Isabel Pantoja i Pedro Almodóvar.
Ell li va donar aquella primera oportunitat de ‘Caín’, quan, en trucar-lo per oferir-li la feina, que ell no podia fer, li va preguntar a ella si volia, segons explica ella mateixa a una entrevista a Secuenciadas.es. Bruned recorda que va marxar cap a Cadis «sense cap coneixement» i que encara no sap com no la varen acomiadar.
