Jessie Nelson, de la interpretació a la direcció

L’estatunidenca Jessie Nelson va ser escriptora, directora i productora l’any 2023 del musical Waitress, el primer en què l’equip creatiu estava integrat exclusivament per dones. Però, al marge d’aquesta fita, Nelson, que també ha exercit d’actriu, ha mostrat el seu talent en una gran llista d’obres i és una de les protagonistes del mes d’agost en el calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES.

«Va començar la seva carrera com a actriu al Festival Shakespeare de Nova York de Joseph Papp i la companyia de teatre experimental Mabou Mines. Va fer la transició als guions i la direcció amb el premiat curt To the Moon, Alice, protagonitzat per Chris Cooper» l’any 1990, destaca sobre Nelson la coneguda pàgina web de cinema sensacine.com.