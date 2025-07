‘Les emocions que ens envolten’: històries d’infants explicades des d'Eivissa

«‘Les emocions que ens envolten’ (Miquel Costa editor, 2025), llibre de literatura infantil escrit per Verónica Pérez Montoro i il·lustrat per Javier Mendoza Cardona, és un recull de contes «de kilòmetre 0», en paraules de Pérez. «Volia que fos producte local, que fos una cosa de casa».

La sargantana, protagonista també del llibre. / Javier Mendoza Cardona

Són cinc històries ambientades a l’illa, emmarcades en paisatges reconeixibles pels eivissencs, tot i que el seu contingut és universal: ensenya als infants a identificar i entendre les seues emocions. «Les diferents parts del llibre estan una mica lligades als pecats capitals, tot i que dins del món infantil, per això són cinc contes i no set. Crec que d’alguna manera tots tenim una mica d’aquests pecats i és important saber com identificar-los, sense una connotació negativa, donant-li sentit, i treballant-ho des de l’educació emocional», explica l’autora, que va preparar l’obra pensant en la lectoescriptura.

Imatges com es Vedrà o Dalt Vila apareixen en el llibre. / Javier Mendoza Cardona

Emocions sense judicis

De fet, a l’inici del llibre s’inclou una frase «molt aclaridora»: «No hi ha emociones bones i dolentes». Són una reacció natural i de caràcter transitori, afegeix Pérez. «Les emocions són reaccions naturals del nostre organisme davant d’estímuls externs, mentre que els sentiments són els senyals subjectius que genera la nostra ment. Les emocions no les podem evitar».

Ella va mostrar-li un esborrany dels textos a Vicent Marí Costa, responsable de Miquel Costa editor (i de la Llibreria Mediterrània). «Li va agradar i li vaig dir que havia pensat en què Javier fes les il·lustracions. A Vicent li va encantar la idea. Tot va evolucionar molt fàcil, com si hagués estat preparat».

Dirigit també a les famílies

Ambdós autors es coneixen de fa temps i van arribar a conviure durant l’època universitària, a un pis d’estudiants de Barcelona. «En aquell moment jo ja sabia que Javi dibuixava i que ho gaudia, i m’agradava el que feia, però va quedar tot com una anècdota». Fins ara que han convergit per treure aquesta obra, que ja està a la venda i està previst que es presenti el 26 de setembre a la Biblioteca Vicent Serra Orvay, a Sant Jordi. Té caràcter local, però «es pot gaudir dins i fora d’Eivissa i Formentera», i de fet ja tenen propostes per poder vendre el llibre fora. L’obra es dirigeix a infants d’entre tres i nou anys, aproximadament, tot i que «també pot resultar útil per gent de més edat i perquè les famílies puguin reflexionar conjuntament sobre les emocions».

El llibre, per la seua temàtica, necessitava un component important d’expressivitat en les seues il·lustracions, confirma Mendoza: «Que si un personatge està molt enfadat, per exemple, aparegués de forma molt expressiva, amb la boca oberta, o totalment vermell de ràbia. I així amb la resta d’emocions». Mendoza col·labora amb la revista ADN, de Formentera, «on trobam còmics, il·lustracions o poesia i la temàtica és una mica més adulta». «Però crec que el meu dibuix és força infantil», afegeix. Aquesta vegada el repte era haver d’escriure basant-se en el guió d’una altra persona: les narracions de Pérez. «Al final vàrem aconseguir arribar, pràcticament a la primera, a un resultat final que ens va satisfer als dos», celebra.

Paisatges d’Eivissa

L’artista defineix les seues peces d’aquest llibre com un dibuix «senzill i molt colorit»i sobretot clarament local: «Tant Verónica com jo, de la mateixa manera que l’editorial, som eivissencs, i teníem clar que volíem que els dibuixos tinguessin un fort caràcter local. Que, tot i que els contes no ho diguessin expressament... Hem intentat que els paisatges tinguessin alguna relació amb Eivissa. Al llibre surt Dalt Vila, es Vedrà o boscos amb una vegetació que crec que tots els eivissencs podem reconèixer». De fet, aquesta és la línia del llibre, no només de la part dibuixada: al final hi ha un glossari amb paraules del català propi d’Eivissa que s’han emprat a la narració, per donar a conèixer vocabulari local.

Els escenaris on es desenvolupen les històries són diversos. A tall d’exemple, hi trobam un bosc encantat amb el fameliar com a protagonista, o un jardí de les papallones. Entre els personatges també hi trobam animals, espècies típiques d’Eivissa. Pérez és mestra d’Educació Primària i autora del llibre ‘Tu carita y su boquita’ (Babidi-Bú, 2023); Mendoza és il·lustrador autodidacta, creador d’Eivissenquisme Il·lustrat’ i col·laborador habitual de l’esmentada revista ADN, explica l’editorial.