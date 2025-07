Moda que neix de l’amor per la mar i la posidònia

Va fer el Batxillerat de Ciències. Va començar a estudiar Turisme. Va marxar a Barcelona a fer Disseny de Moda. I aquí, entre fils, agulles i teles ha trobat el seu camí. Aquesta és la història, molt resumida, de Claudia Alba Morán, una eivissenca de 24 anys que fa només unes setmanes va presentar la seua primera col·lecció al concurs de joves de talents de la moda ‘Futur Adlib’.

Model de Claudia Alba Morán que va desfilar a Futur Adlid. / Juan A. Riera

«Mai no se m’havia passat pel cap dedicar-me a la moda. Era una afició que tenia des de petita», comenta la jove, recordant les moltes peces de punt de creu que, imitant altres dones de la seua família, va començar a fer i que varen ser el seu primer contacte amb la costura. Va fer el Batxillerat de Ciències, en acabar va decidir estudiar Turisme aquí a l’illa... «Però tampoc sentia que fos per mi. Em trobava molt perduda», reconeix. En aquell moment va venir la pandèmia, ens vam haver de tancar a casa i ella va decidir comprar-se una màquina de cosir. «Feia temps que pensava fer-me la meua pròpia roba», destaca. I aquell va ser el moment. Això sí, era autodidacta. «Quan veig els primers biquinis em vaig fer veig com de malament estaven», rememora, rient. Mentre seguia estudiant Turisme va parlar amb els seus pares i els va dir que li agradava molt allò de cosir. La varen entendre i, en veure que hi havia un curs de patronatge a l’illa, varen decidir que el millor era que provàs. «M’encantava... Vaig deixar Turisme i vaig marxar a Barcelona a estudiar Disseny de Moda», explica l’eivissenca, que tot just acaba de finalitzar els seus estudis a l’IED (l’Istituto Europeo di Design).

Model de Claudia Alba Morán que va desfilar a Futur Adlid. / J. A. Riera

De fet, part dels models de la col·lecció ‘Mare’ que va mostrar a ‘Futur Adlib’ pertanyen al seu Treball de Fi de Grau. La idea de presentar-se li va donar una de les dissenyadores d’Adlib, Monika Maxim, amb qui va estar fent pràctiques durant el tercer any de la carrera: «Em va dir que sí o sí m’havia de presentar». Així que va va presentar a la selecció un dels looks que havia preparat per al TFG. «Quan me varen dir que m’havien agafat ja em vaig posar amb els altres dos que me mancaven, perquè a ‘Futur Adlib’ havies de presentar-ne sis».

Model de Claudia Alba Morán que va desfilar a Futur Adlid. / J. A. Riera

Detall de les peces de la col·lecció ‘Mare’ de Claudia Alba Morán. / Sarah G. Tur

«Les aigües d'Eivissa no són transparents per màgia, és la posidònia»

Des del primer moment va tenir clar que per al seu TFG volia fer alguna cosa molt relacionada amb Eivissa i amb els problemes que té l’illa: «M’encanta la mar i em fa molta pena com s’està destrossant l’illa i la posidònia». A més, estant a Barcelona va ser conscient de tot el que queda encara per conscienciar sobre la importància d’aquesta planta marina. Quan en parlava ningú no sabia a què es referia, així queho va explicar a la part teòrica del seu TFG. «Els deia que quan venen aquí i veuen la mar tan transparent, això no és qüestió de màgia, és per la posidònia, que s’està destrossant», detalla la jove, que va batiar la seua col·lecció com ‘Mare’ per diferents motius. i significats. Per la mar, «el Mare Nostrum dels romans», però també en un sentit més metafòric, la mare, les arrels, les dones de la seua família que cosien... La col·lecció està plena de detalls, com un capell forrat completament amb posidònia. O una jaqueta on ha copiat els brodats que feia una de les seues àvies. «La posidònia abraça, protegeix i té cura, com una mare», continua la seua explicació.

Detall de les peces de la col·lecció ‘Mare’ de Claudia Alba Morán. / Sarah G. Tur

La col·lecció va néixer amb quinze idees, quinze dissenys inicials, seguint el procés de concepció de les col·leccions de moda a la carrera: «Fas el dibuix tècnic de quinze, dissenyes vuit i en confecciones quatre». Ella, en tornar de Barcelona i en només uns dies va haver de fer els dos que mancaven per als sis que li demanaven per al concurs. Tot i que hi ha blanc, a la seues creacions destaquen els colors. Les tonalitats torrades, verdoses. Els teixits són, en la seua majoria, naturals (lli, cotó, seda...) i tot i que va intentar tenyir amb posidònia, no ho va aconseguir. Això sí, sent conscient de com contamina la indústria de la moda —«és la més contaminant del món»— va tintar les teles de forma artesanal. Un dels problemes que tenia per tenyir amb elements naturals era la uniformitat del color: «Com passaves una tutoria cada poc, si te feien canviar alguna cosa havies d’assegurar-te que el color fos el mateix i això, amb la posidònia o el cafè, no era possible».

Detall de les peces de la col·lecció ‘Mare’ de Claudia Alba Morán. / Sarah G. Tur

El dia de la desfilada Claudia confessa que se la menjaven els nervis. Sobretot abans de sortir: «Però els models i les dissenyadores que compartien zona amb mi, Neus i Natalia, van ser molt simàtics», indica la dissenyadora, qui assegura que no sempre és així, segons ha pogut comprovar en alguns fittings durant la carrera. Fruit dels nervis i l’estrés d’aquells dies va ser la febrada que li va agafar just al sendemà de la desfilada, que va guanyar una altra eivissenca, Natalia Martínez Nieto. D’aquella tarda recorda com volaven les teles, el moviment de les seues peces, que pot tenien a veure amb les estàtiques que veia als maniquins.

Ara, amb la carrera acabada i tenint clar que li agrada viure a Eivissa, Claudia confia en poder seguir aprenent, treballant amb alguns dissenyadors d'Eivissa, als que s’ofereix. També té pensat fer un màster de marketing de la moda i un altre de professorat, per si algun dia s’implanten a Eivissamés estudis de disseny de moda. Per a això, explica la jove, que ara treballa de monitora, li manca el C1 de català, que també se’l treurà aviat. Té clar que la moda és el seu camí. A ca seua també ho tenen clar. Varen plorar d’emoció en saber que l’havien agafat al concurs, la recolzen, i fins i tot les seues àvies, que saben molt bé què és cosir i que veien com «rares» les seues confeccions, varen al3lucinar en veure-les sobre una passarel·la.