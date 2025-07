Balearic: història d’una col·lecció de premi

Amb només dotze o tretze anys Natalia Martínez Nieto, guanyadora de la darrera edició del concurs de nous talents de la moda ‘futur Adlib’, ja sabia cosir a màquina. Amb una Singer d’aquelles de pedal que encara queden a moltes cases. Qualsevol que n’hagi emprat una sap que no són fàcils de controlar. Doncs sent poc més que una boixa Natalia ja la dominava. Li havia ensenyat la seua mare, que havia estudiat costura de jove i a la que sempre demanava que li fes roba. Aquesta passió per la moda li ve de ben petita, quan vivia a Valladolid, la ciutat on es va criar. «Però mai no vaig pensar en això com una professió, era una afició», explica durant un petit descans de la seua frenètica activitat. Afincada a Eivissa ja fa anys, Natalia es dedica al vestuari escènic. Dissenya i cus per discoteques, espectacles, acròbates... Està en plena temporada alta.

Un dels models de Natalia Martínez Nieto que varen desfilar a Futur Adlid. / Juan A. Riera

Quan tenia 22 anys va venir a Eivissa, on el seu al·lot li va dir que havia de fer alguna cosa amb aquella visió que tenia de la moda. «A Valladolid la meua forma de vestir, el que m’agradava, no era el més habitual allà», comenta la dissenyadora, que recorda alguns dels comentaris que rebia, cap d’ells molt afalagador. Amb aquell comentari de qui llavors era el seu jove, se li va encendre «una llumeta». I, passada aquella temporada en què va estar treballant a les discoteques i el món de la nit, va decidir estudiar moda i es va matricular a l’Escola d’Arts. Després va marxar d'Eivissa . Va estar a Madrid i Barcelona i va acabar treballant a tallers. «Al final, port mitja vida cosint», reflexiona.

Aquesta vegada era la quarta que es presentava a ‘Futur Adlib’, concurs que ja havia guanyat fa anys. Aquesta vegada, però, s’ho plantejava d’una forma diferent. Com una forma d’apostar per ella de veritat, per a ella mateixa. «Molts cops, quan és una cosa per tu acabes dient sempre ‘ja ho faré’. I no ho fas», comenta. Es va presentar. I la varen agafar per a la final, on va presentar la seua col·lecció, que va batiar com a ‘Balearic’, nom amb què volia evocar aquella Eivissa que va conèixer aquell primer cop que va venir, quan «el so balearic» era el que es punxava arreu. Volia recuperar, afirma, aquella «essència» de començament dels anys 2000, «quan te vesties igual per anar a la platja, de nit, a sopar... Anaves sempre amb la sal a la pell», recorda Natalia, que destaca el «canvi radical» que va venir després.

Balearic: història d’una col·lecció de premi / J. A. Riera

Dissenyar tota una col·lecció en una nit

Presentar-se no va ser fàcil. Havia vist la convocatòria, però va haver de marxar a Valladolid a tota pressa per una qüestió familiar. En tornar, pensava que se li hauria acabat el termini, però ho va comprovar i va veure que no, que acabava al sendemà: «M’hi vaig posar, vaig passar tota la nit treballant i la col·lecció va sortir sola». Després, a la confecció hi va dedicar quinze dies. «Em va sortir de dins», afirma. Això sí, reconeix que una de les peces li va dornar una mica més de guerra: «La darrer de la desfilada, una en tonalitats blaves que vol significar el solpost. Normalment treball amb colors pastel i aquesta combinació del blau, el morat, el rosa, el platejat... em va costar dominar-la».

Detalls de les peces de la col·lecció ‘Balearic’ de natalia Martínez nieto. / Juan A. Riera

Des que es va presentar alguna cosa dins li deia que guanyaria: «Sempre que te presentes a un concurs ho has de fer pensant que guanyaràs. Si dubtes, aquest dubte s’apodera de tu. Jo, mentre dissenyava, em veia amb el premi, pensava que podia guanyar». De fet, assegura que la tarda del concurs la va disfrutar, la va viure de veritat, amb una calma que no havia experimentat les anteriors ocasions que s’hi havia presentat. De fet, d’aquells moments previs a la desfilada, mentre tots els participants estaven nerviosos donant els darrers retocs als estilismes, ella els recorda visitant a la resta de dissenyadors, veient com ho portaven, disfrutant. Aquesta calma, aquesta maduresa amb què ha viscut ara el concurs li ha permés viure l’experiència des d’ella mateixa, des de la naturalitat, no des del drama o l’eufòria.

Veure les peces que havia dissenyat desfilant sobre la passarel·la va ser un moment molt especial: «Una cosa que has creat cobra vida. Una col·lecció és una extensió de tu mateixa, veure-la en moviment és un premi, una recompensa. Amb la música, el maquillatge, les models... És un moment molt polit».

Els sous del premi els dedicarà, sobretot, a comprar teixits per a la desfilada de la propera edició —«part del premi és presentar la col·lecció»— i a «ficar-li mà a les màquines de cosir». Tot i que encara manca per al proper ‘Futur Adlib’, gairebé un any, Natalia a està donant voltes a la col·lecció. Li agradaria treballar amb materials diferents. El que té claríssim és que apostarà per la feina artesanal, que és el que li agrada. «M’agrada més mirar al passat que al futur», comenta la guanyadora del concurs, que confessa que no es porta gaire bé amb la intel·ligència artificial i amb tota la tecnologia. «Sóc molt reticent», indica abans d’explicar que en aquests moments, a més de dedicar-se al vestuari escènic fa també arreglets de roba. «Faig de cosidora del poble», afirma rient. Potser a alguns, en aquest món de consum ràpid, es sorprenguin de la feinada que té Natalia reparant roba. «Em diuen que és molt difícil trobar una cosidora. Molta gent té el seu vestit favorit i torna cada estiu per a què li arregli», explica Natalia, que confessa que quan es dedica a aquesta feina no es conforma amb fer els arreglets, sinó que es condidera més una «reparadora» de les peces de roba que li porten.