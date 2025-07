Carlos Garrido, periodista y escriptor: «L’època ‘hippy’ d’Eivissa s’ha convertit en una caricatura»

Carlos Garrido, periodista i escriptor de Barcelona va descobrir Eivissa als anys 70 i hi va trobar el lloc i la forma de vida que volia. Per qüestions vitals, va marxar a Mallorca i, tot i que ha viscut a totes les illes, es va quedar allà. Fruit del descobriment del territori insular va escriure una pentalogia, les illes màgiques, publicada als anys 90, dedicant un llibre a cada una d’elles. Ara ha reeditat aquells títols. ‘Eivissa Mágica’ es pot trobar ja a les llibreries.

Carlos Garrido a sa Trinxa l’any 1974. / Arxiu personal

‘Eivissa mágica’ Mariona Forteza / DI

‘Eivissa Mágica’, tu mateix expliques a la introducció que si aquest llibre no hagués format part d’aquesta sèrie on totes les illes es diuen «màgiques», no s’hagués titulat així.

Exacte, i de fet vaig posar Eivissa i no Ibiza, que seria el que tocaria per coherència, justament per no evocar aquesta imatge supertòpica i desgastada d’Eivissa. L’adjectiu ara està molt desgastat, quan va sortir el llibre no tant, però encara és vàlid, si ho mires d’una manera desapassionada, si no ets massa crític. La paraula màgia ve dels sacerdots perses, que es deien els magos, i en realitat màgia vol dir poder, és a dir, una cosa màgica, en realitat, hauria de ser una cosa que té poder. I Eivissa continua tenint molt de poder.

No sé si està ben dirigit aquest poder.

Ara està molt confús tot, ha evolucionat tot. Vaig deixar aquest llibre pel final a l’hora d’escriure els llibres originals, malgrat que la meva querència primera per les illes va ser Eivissa. Trobava que era molt difícil, que hi havia molta basurilla, i no volia barrejar totes aquestes coses de pseudo no sé què, pseudo no sé quants. Vaig fer una feina de documentació bastant severa, vaig llegir pràcticament tot el que vaig trobar sobre Eivissa. I ara, en la reedició, també l’he deixat pel final. La gran pregunta era si s’hauria de modificar i, després de llegir-lo i pensar-hi, vaig trobar que no. L’important d’Eivissa, des del meu punt de vista, és el fet de ser un territori capaç de crear un imaginari i de generar un poder sobre la imaginació, sobre els costums, sobre la música… Han canviat moltes formes i coses que ja no són d’aquest imaginari, molts problemes socials i ecològics, però, en realitat, el nucli central que va fer d’Eivissa un territori important a nivell mundial jo crec que segueix igual. I per això vaig pensar: «Millor deixar-lo com està».

Potser l’actualitzes i d’aquí deu anys la versió original es veu menys antiga que la nova.

Exacte, sí. M’agrada com ha quedat i crec que els temes principals queden clars, plantejats. Quan va sortir a la primera edició ‘Eivissa mágica’ no va tenir gens d’èxit. Tal vegada perquè l’editor era molt de Mallorca i les coses de les altres illes no li interessaven. Jo sempre he estat un periodista i escriptor absolutament interinsular. He viscut a totes les illes. A Mallorca, Eivissa, Menorca, he passat temporades a Cabrera i vaig passar un temps a Formentera. Per mi, les illes són com una casa comuna i cada illa és una habitació. De vegades tens ganes d’anar al menjador i vas a Mallorca. Vols anar al laboratori? Doncs cap Eivissa!

No sé si preguntar-te quina illa és el bany.

Crec que totes les habitacions ja tenen el seu bany. No n’hi ha cap que se’n pugui lliurar, d’això.

L’altre dia, una persona em va dir que ets l’única persona del món que té un sentiment balear.

Crec que he estat l’única persona, després de l’Arxiduc, que ha fet una obra balear. En l’època que vaig escriure aquests llibres, a Barcelona funcionava l’espai Mallorca, l’antic, el primer. Era una llibreria fantàstica, podies comprar una novetat d’Eivissa, de Menorca... això ha desaparegut. Si jo a Mallorca vull saber què se publica a Eivissa, no trobo ni un llibre. I a Menorca, igual. Com vinc de fora de seguida em vaig adonar que les illes tenen moltes coses bones que les uneixen i altres coses, també bones, que les diferencien. Això és una riquesa. Cadascuna té la seva història i Eivissa, només amb el seu passat, amb la prehistòria tan diferent de la de Mallorca o de Menorca… A l’època púnica era una potència mediterrània mentre que a les altres illes estaven amb les cabres. Tot això, vulguis o no, té un efecte en el desenvolupament posterior.

En rellegir-lo per a la reedició, has sentit melancolia, pena, ràbia… en veure el que vas escriure i com està l’illa ara?

La meua relació amb Eivissaa és molt profunda, va canviar la meva vida. L’any 74, quan vaig arribar, va ser la primera vegada que vaig viatjar a les illes i vaig veure que això era el que volia. M’agrada moltíssim el paisatge, la forma de vida, la gent, l’essencialitat de tot. Després el destí em va portar a Mallorca, vaig fer la mili allà. Però sempre he tornat a Eivissa. És una mica una relació d’amant. He passat moments en què no hi he pogut anar perquè tenia un sentiment molt profund i molts records. No m’agradava el que estava veient i no hi volia anar. Ara ja no és que no hi vulgui anar, és que no hi puc anar. No puc pagar-me un viatge a Eivissa. El mateix hotel on anava durant anys i on m’hi passava fins a dos mesos ara no el puc pagar. És molt trist. I mira tot el que està passant amb es Vedrà, també és molt trist. Hi ha coses que m’han enfadat, però sempre acab amb ganes de tornar a Eivissa.

Quines coses t’han enfadat?

Tota la interpretació, la mala interpretació de l’època hippy. Jo no era hippy, però vaig conèixer aquella època. Va ser important perquè va ser una mena de protoecologisme. A la seua manera es van posar en marxa uns valors que després han evolucionat, però la preocupació per la natura, l’equilibri, l’harmonia… estava bé. I ara tot això s’ha convertit en una caricatura, en quincalla. Ho trob molt trist, perquè crec que el gran impacte que ha tingut Eivissa com a símbol, com a mite, venia d’aquesta conjunció de coses antigues, futuristes, orientalistes, de tot l’aglomerat aquest que és molt poderós. I el paisatge. És una pena que sembla que no hi ha manera de comprendre-ho i protegir el que s’ha de protegir i de divulgar-ho com s’hauria de divulgar perquè la gent ho pugui valorar. Avui en dia vas a Barcelona, per exemple, parles d’Eivissa i l’últim en què pensen és en això. Pensen en la cultura de l’oci, la nit, les discoteques, tot això que és una part i que ha acabat per eclipsar-ho tot.

Eivissa és l’illa que més ha canviat des que vas escriure els llibres?

Diria que sí. Mallorca ha canviat molt, també, però a Eivissa el canvi està molt accelerat. Trob que Eivissa va tenir un moment d’equinocci, que vaig viure: el moviment antiautopistes. No era només un moviment contra aquestes autopistes, era una revolta ideològica contra un model de creixement i d’aprofitament econòmic que no respectava les mesures i l’harmonia del que és l’illa. Va ser un moviment molt fort. Una cosa molt poderosa. Tot això va ser una advertència, en realitat, feta d’una manera totalment intuitiva, per la gent del carrer del que venia: de la gent vivint al bosc, en una tenda de campanya... Tot això ja s’estava gestant i a Eivissa la gent se’n va adonar, cosa que no va passar enlloc altre.

Creus que els tòpics se’ns han acabat menjant?

No crec que sigui una qüestió dels tòpics, els tòpics són un disfressa de la qüestió econòmica. El problema de totes les illes és el model econòmic, que se disfressa amb tòpics, amb Instagram... Però, en el fons, si no hi hagués aquesta estructura d’interessos econòmics el tòpic no existiria. El problema que hi ha hagut a totes les illes és un model econòmic absolutament descontrolat, sense cap reflexió, que està portant a una carrera sense sortida, perquè aquests draps calents polítics que es veuen tampoc poden canviar un model econòmic del qual viu pràcticament tota una societat. Per això avui en dia és més necessari que mai conèixer la història, les arrels, el valor del paisatge, l’arqueologia… Aquesta ha estat la meva petita lluita, totalment fracassada: divulgar coses perquè la gent les pugui valorar, protegir i respectar.

Hi ha llocs o situacions on encara reconeguis aquella illa que vares conèixer als anys 70?

Sí, no sóc catastrofista, vaig a Eivissa i trob encara paisatges que reconec i racons i llocs que formen part de la meva vida sentimental. S’han perdut uns quants, però encara en queden perquè això és com un pastís de capes. Per damunt hi ha les capes de l’oci, l’alcohol, les drogues, les discoteques... Però vas baixant i al final hi ha una capa que segueix sent la mateixa de sempre. Aquesta capa no ha desaparegut, però les altres pesen més i es veuen més. El que passa és que és molt difícil perquè, qui es pot plantejar viure a Eivissa? És impossible. És una situació amb la qual jo no comptava, no sé quina sortida pot tenir això. Aquest coneixement del passat i de la realitat profunda dels territoris és necessari per saber prendre decisions.

Acabes de dir una paraula que costa de veure: profunda. Cada vegada tot és més superficial.

Vivim en la cultura de la superficialitat. Necessitam una ambivalència entre la realitat psíquica, el que tots portem dins, i la realitat física de tota la vida. La gent ha utilitzat la realitat física que l’envolta per explicar la seva pròpia realitat psíquica, però en aquest moment la realitat psíquica és tan pobra… Per tant, què passa? Que es busca una realitat física també més pobra, les fotos d’Instagram, els vídeos de TikTok… És com els ratolins que estan en una roda dins d’una gàbia. Fan moltes voltes, però no arriben enlloc.

Quina imatge d’aquestes que corre per xarxes relacionada amb Eivissa et fa més pena?

La del mirador des Vedrà convertit en una mena de discoteca o de bar a l’aire lliure. Durant molt de temps anaves allà i no hi havia ningú. Era un paisatge sagrat. Veies totes aquelles coves, les roques amb pintures hippies... T’adonaves que estaves en un paisatge singular on rebies una energia, malgrat que fos simbòlica. Veies la posta de sol i hi havia una parella al teu costat i ja està. Era una experiència realment espiritual. Convertir això en una cosa de gent bevent cerveses, amb música disco és un sacrilegi absolut.

Ja no hi ha silenci as Vedrà.

El silenci i la sensació d’infinit que tenies allà. Jo he localitzat a les illes tres paisatges que són sagrats. Un a Menorca, Sanitja, un port petit, un lloc especialíssim. A Mallorca, al nord, la necrópolis de Son Real, prehistòrica, que està al costat de la mar. I aquí, a eivissa, es Vedrà que, per desgràcia, ha estat el que ha tingut, ara per ara, pitjor sort. És una cacofonia. El consol és pensar que estarà tota la vida.