Lola Herrera, la dama del teatre

És la gran dama del teatre a Espanya. Lola Herrera, que fa només uns dies ha fet els 90 anys, nascuda com a María Dolores Herrera, va començar la seua carrera amb el teatre musical i a mitjans dels anys 50 es trasllada a Madrid, on comença la seua trajectòria com a actriu. Amb 18 anys va participar a la seua primera pel·lícula: ‘El pórtico de la gloria’. Ha fet cinema i televisió, però la seua passió ha estat sempre el teatre. De fet, va participar a una vintena d’obres d’Estudio 1’, el programa de RTVE que portava el teatre a les cases filmant representacions.

Durant els anys 70 i primers dels 80 va fer d’actriu de doblatge, tasca que a deixar molt a començaments de la dècada per dedicar-se per complet al teatre, però sense abandonar incursions en televisió i cinema. Per totes les seues feines ha rebut nombrosos premis i reconeixements, un d’ells, una plaça amb el seu nom al barri de Maravillas, a la seua ciutat natal. La seua feina més destacada va ser interpretar el monòleg ‘Cinco horas con Mario’.