El món a l’escola: històries de vida i integració

El passat divendres 30 de maig, es van presentar al centre educatiu per a adults CEPA Pitiusas les conclusions d’un treball sobre immigració i històries de vida d’alumnat d’aquest centre, realitzat per estudiants de primer curs del cicle formatiu de grau superior d’Integració Social de l’institut Algarb. Aquest treball cooperatiu entre els dos centres d’intercanvi d’experiències tenia com a base estudiar la realitat dels alumnes del centre d’ensenyament per a adults, que compta amb un 70% de matriculats d’origen estranger.

Aquesta realitat multicultural del centre d’adults, on conviuen en equilibri i comparteixen ganes de superació persones de molt distintes procedències i amb objectius de formació comuns, va ser el punt de partida d’aquest projecte.

Per una banda van realitzar uns qüestionaris generals per valorar la percepció sobre la immigració i les situacions de convivència i intercanvi que es donen tant al centre com a la vida quotidiana. Per una altra banda, van fer unes entrevistes amb algunes de les persones de l’alumnat del CEPA Pitiusas d’origen estranger per conèixer una mica més sobre les seves històries de vida i les situacions que viuen en el seu dia a dia.

Alumnes d’Integració Social presentant les conclusions del projecte. / CEPA Pitiüses

Als qüestionaris es demanaven dades bàsiques de les persones i del seu origen, juntament amb la seva vivència en situacions d’integració i de convivència. Les respostes mostraven que la major part de les persones havien emigrat per raons laborals o familiars, a la recerca d’una millor qualitat de vida. Una altra dada interessant és el fet que la majoria de les persones enquestades posseeixen ja a l’illa una xarxa familiar, el que remarquen com un fet que ajuda a la seva adaptació.

La principal barrera

La principal barrera que es troben algunes de les persones enquestades és el coneixement de la llengua pròpia del lloc d’arribada, qüestió que la majoria d’ells treballa al CEPA Pitiusas. I pel que fa a situacions de discriminació pel seu origen, un terç de l’alumnat enquestat ha viscut alguna situació discriminatòria. Finalment, els estudiants enquestats varen enviar missatges d’ànim, força, tolerància i resiliència per altres persones que vinguin de fora a la nostra illa.

Per conèixer d’una manera més personal diferents situacions, es van realitzar vuit entrevistes amb persones que assisteixen a diferents ensenyaments de l’Escola d’Adults. Les entrevistes es centraven més en la història de vida de les persones protagonistes, els seus itineraris d’arribada i situacions viscudes en el temps que han estat a Eivissa. Algunes persones estan a la nostra illa des de fa pocs anys, fins i tot hi ha alguna persona que ja ha té família nascuda aquí, i que duen a Espanya vàries dècades. Era interessant saber quines eren les seves expectatives a l’arribada i com havia evolucionat la seva situació en el temps que porten a Eivissa. Aquestes històries ens apropaven a veure els objectius comuns que compartim en el dia a dia.

Mapamundi amb els itineraris de les persones entrevistades i les seves històries de vida en codi QR. / CEPA Pitiüses

A la presentació d’aquest projecte a la seu del CEPA Pitiusas va assistir un gran nombre de persones, i va ser molt interessant poder compartir reflexions i experiències des de diferents punts de vista. Veure les possibilitats i dificultats que ens podem trobar quan estem en situacions d’emigració, les dificultats administratives, l’acollida de les persones de l’illa, l’accés a diferents oportunitats que no és igual per a tothom, la família que queda lluny i la que van formant aquí. Una de les conclusions del debat va ser l’escala humana d'Eivissa i la possibilitat de multiculturalitat d’espais com el CEPA.

Com a producte visual, en un mapamundi van quedar reflectits els itineraris de les persones entrevistades i un codi QR que ens condueix a poder llegir cinc punts importants de les seves històries de vida. Volem agrair la possibilitat d’haver fet aquesta feina gràcies a la participació de tot l’alumnat del CEPA Pitiusas, i especialment a les persones entrevistades: Mame, Sonia, Liseth, Yeimi, Abden, Ahmed, Elmer i Moncef.