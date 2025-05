Silvia Albert Sopale, feminista i antiracista

Actriu, directora de teatre, creadora, i activista feminista i antiracista. Aquesta és Silvia Albert Sopale, una de les protagonistes del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, que enguany està dedicat al teatre. Nascuda al País Basc, viu a Barcelona i es va llicenciar a l’Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia. És filla d’una equatoguineana bubi i un nigerià igbo que es varen traslladar a España l’any 74. Primer a Mallorca i després al País Basc, on va néixer ella, que es va criar a Alacant. Ha escrit i representat l’obra ‘No es país para negras’, on explica què implica ser dona afrodescendent a Espanya. També ‘Blackface y otras vergüenzas’ i ‘Lotò, un ritual de emancipación corporal’. A més, es una de les fundadores de Periferia Cimarronas, un espai cultural amb perspectiva afrofeminista i antiracista a Barcelona.