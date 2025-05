Els pitiüsos, els que més repeteixen la Secundària

Els alumnes de les Pitiusas són els que més repeteixen quart curs de Secundària de les Illes Balears. Així ho assegura l’article ‘El sistema educatiu a les Illes Balears’, publicat a la darrera edició de l’Anuari de l’Educació, editat per la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb la col·laboració de la Fundació Guillem Cifre de Colonya i la conselleria d’Educació i Universitats. En l’article, un dels més llargs de la publicació, es descriuen «els principals indicadors del sistema educatiu de les Illes Balears», segons expliquen els autors del text: Rut Garí Ruiz, Joan Amer Fernández, Belén Pascual Barrio i Marga Vives Barceló.

Motxilles penjades a una escola d’Eivissa. | Vicent Marí

Aquest article és un clàssic de l’Anuari. Hi apareix sempre des de fa ja un parell (pagès) d’edicions, tot i que amb les dades i les reflexions actualitzades. A una primera part s’ofereixen les dades de matriculació així com l’evolució de la població escolar (alumnes per sexe, etapes educatives, titularitat dels centres, alumnat estranger, professorat...), en alguns casos per illes. La segona part de l’article analitza les taxes de promoció i repetició: «El capítol posa de manifest una tendència ascendent de les xifres d’escolarització, una disminució dels percentatges de repetició als estudis obligatoris, així com uns percentatges d’escolarització i titulació als estudis postobligatoris inferiors als percentatges de l’àmbit estatal».

És en aquesta segona part on es veu com els alumnes de les Pitiusas són els que més repeteixen curs a tots els nivells de la Secundària de Balears, segons les dades del curs 2023-2024. Els escolars d'Eivissa i Formentera registren el porcentatge més elevat a tots els cursos. Durant els dos primers tenen la taxa més elevada de repetidors (6,8% a primer i 8,4% a segon) juntament amb Mallorca, que registra les mateixes dades, molt allunyades de les de Menorca, on només repeteixen un 4,5% i un 6,1%. És durant els dos darrers cursos d’aquesta etapa educativa quan les dades dels centres educatius de les Pitiusas empitjoren. Tant a tercer com a quart de Secundària el percentatge de repetidors és el més elevat de les illes i a més, amb diferència. Així, a tercer han de tornar a fer el mateix curs el 8,9% dels escolars, un punt més que a Mallorca (7,9%) i molt per sobre de Menorca (5,6%) prop de tres punts més. Les diferències són encara més pronunciades al darrer curs de l’etapa educativa obligatòria. Repeteixen a les Pitiusas el 8,1% dels estudiants, un punt més que els de Mallorca (7,1%) mentres que a Menorca la data cau fins a només un 3,7% de repetidors.

Comparativa amb altres cursos

La situació va ser aquest curs una mica diferent de l’anterior, quan els alumnes de les Pitiusas només eren els que més repetien a quart de Secundària: un 8,4%. Curiosament, és l’únic curs de l’ESO on els pitiüsos estan per davant (o per darrera, depèn de com es miri) dels escolars de la resta d’illes. Durant els tres primers cursos d’aquesta etapa educativa, el porcentatge de repetidors d'Eivissa i Formentera es troba al mig: el més alt és el de Mallorca i el més baix (i amb diferència, el de Menorca). En arribar a quart, en canvi, la dada pitiüsa supera en dos punts la mallorquina. Tercer curs és, a totes les illes, el curs que més repeteixen els alumnes. En el cas de les Pitiusas, un 8,6%.

«En la comparació dones-homes, els homes presenten percentatges de repetició més alts en eld distints cursos i en els dos anys acadèmics analitzats», comenten els autors de l’article, que continuen: «Els centres públics tenen major percentatge de repetició que els centres privats concertats i els centres privats no concertats. Cal assenyalar el baix percentatge en el cas dels privats no concertats».

8,1% Dels alumnes de quart de Secundària dels instituts d’Eivissa repeteixen curs. 1,7% Dels escolars de segon curs d’Educació Primària dels centres de les Pitiüses repeteixen curs, la xifra més baixa de Balears.

Els autors destaquen, amb aquesta comparativa entre els dos cursos que «’evolució del percentatge de repetició a ESO mostra clares tendències a la baixa, tendència alineada amb els criteris i instruccions relatius a utilitzar cada pic menys l’estratègia de repetició de nivell. En aquest sentit, tots els nivells analitzats experimenten descensos importants en el període comparat entre el curs 2014-2015 i el curs 2023-2204».

A l’article publicat a l’Anuari de l’Educació també es fa una comparativa de les repeticions d’alumnes de les illes dels darrers deu cursos, on es veu una caiguda generalitzada del percentatge d’alumnes que han de repetir un curs. Una caiguda que arriba a ser, en el cas de primer de Secundària, de pràcticament el 50%: del 13,3% al curs 2014-2015 al 6,7% al 2023-2024. Els experts també comparen les dades d’aquest darrer curs analitzat amb les de l’Estat: «S’observa, en el curs 2022-2023, que a 1r d’ESO i a 4t d’ESO els percentatges són més alts a l’Estat».

Educació Primària

En el cas de Primària, les dades de repetició de les Pitiusas no destaquen ni per bé ni per malament. S’analitzen les dades de tots els finals de cicle (segon, quart i sisè curs) i en cadascun d’ells la posició dels centres educatius de les Pitiusas és diferent. En el cas de segon curs, els alumnes d'Eivissa i Formentera són els que registren una taxa més baixa de repeticions, un 1,7% (a Mallorca és d’un 2,5% i a Menorca un 2,2%) mentre que a quart curs el percentatge d’alumnes que no promocionen és de l’1,2%, el mateix que a Mallorca (un 0,8% a Menorca). «Les dones presenten un percentatge més alt a segon d’Educació Primària, mentre que a quart i a sisè els homes són qui presenten el percentatge més elevat», apunten els autors, que destaquen també que «els percentatges de repetició als distints nivells són superiors als centres públics». Els autors analitzen l’evolució de les repeticions a Primària a les illes en els darrers deu cursos: «Es produeix un descens entre el curs 2014-2015 i el curs 2023-2024 (avançament provisional de dades) amb descensos d’entre quatre punts (4t EP) i 3,5 punts (2n i 6è)». De la mateixa manera, els autors de l’article destaquen que als tres nivells de Primària analitzats els alumnes de Balears «presenten percentatges inferiors» de repetició que al total de l’Estat.