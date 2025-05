Francesc Parcerisas, escriptor: «L’única cosa que existeix és el present, hi és tot»

A finals dels anys 70 i començaments dels 80 Francesc Parcerisas (Begues, Baix Llobregat, 1944) va exercir de professor a Eivissa, a l’institut Santa Maria. El poeta, escriptor i traductor torna habitualment a l’illa, on dilluns va presentar ‘Triomf del present’ (Quaderns Crema), un recull de la seua obra poètica publicada entre els anys 1965 i 2000. Un volum de més de 500 pàgines del que va parlar amb Neus Riera a Sa Nostra Sala.

‘Triomf del present’, ironia?

No, és un títol que prové d’un vers d’un dels poemes, és un títol que ja vaig aprofitar per un aplec de poemes que havia fet l’any 91 i l’he tornat a aprofitar perquè em sembla que l’única cosa que existeix és el present. Sempre. Hi ha una idea una mica filosòfica al darrere. El passat ja no hi és i el futur no sabem si hi serà o no hi serà. L’única cosa a la qual ens podem aferrar és el present. I en aquest present hi ha tot, tot el que hem viscut, fins i tot el que han viscut les generacions anteriors, la història, la història en general i la història familiar i personal, i segurament també les projeccions cap al futur, allò que desitjaríem, allò que voldríem... Però ni una cosa ni l’altra no existeixen, el que existeix és l’instant en què vivim, que és un instant que s’està movent i que passa constantment amb molta rapidesa, massa rapidesa. Aquest per mi és el triomf, el triomf del present.

Neus Riera i Francesc Parcerisas. / V. M.

Triomf del present / DI

El carpe diem dels llatins, vaja.

No és només allò que deien els llatins d’aprofitar els instants, que també, però sobretot és poder reconèixer la càrrega tan forta que el present té del nostre passat i del nostre futur. Jo de vegades penso que la gent que hem estimat i que ja no hi són, els nostres pares o els nostres avis o els amics que ja no hi són, viuen en nosaltres en tant que els recordem, en tant que som capaços de fer-los reviure en el present. És l’única existència que tenen i és en el nostre present. És una corda que amarra el passat i el present. I aquest és el seu triomf.

El llibre recull des del 65 fins al 2000. Per què aquest període de temps concret?

Bé, perquè el llibre ja era massa gruixut [riu]. Jo havia fet un altre llibre recull, que també es deia ‘Triomf del present’, l’any 91, i allà anava fins al 83. En el moment de plantejar-me fer-ho de nou perquè tots aquells llibres i aquells reculls no es troben, em vaig haver de plantejar on acabava. Amb els editors de Quaderns Crema vam pensar de fer-ho fins al 2000, perquè hi ha alguns altres llibres que han sortit amb posterioritat al 2000, que a mi em sembla molt recent però han passat 25 anys, i que encara existeixen com a llibres independents. No té sentit publicar en un recull llibres que encara es poden trobar. I, a més, la data del 2000, amb el canvi de segle, em semblava que era molt significativa, molt important, deixar enrere el segle XX.

Clar, no s’anava a fer la competència vostè mateix, no?

Exacte. També hi havia aquesta qüestió, que és una qüestió comercial, tampoc és que els llibres de poesia siguin grans èxits de vendes, però mentre hi ha existència com a títols individuals em semblava que no tenia gaire sentit incloure’ls en un volum gran que recull, a veure si me’n recordo ara, 13 o 15 llibres.

Títols que ja no es podien trobar... Llibres esgotats que no es tornen a reeditar... Fa pena?

Bé, a mi no. Sóc un bon bibliòfil, me fa molta il·lusió trobar llibres antics, primeres edicions. Fins i tot els meus, de tant en tant, els compro si no els tinc. És una vida natural, sobretot si després hi ha l’oportunitat de fer un recull, com és aquest cas. Quan l’any 91 vam fer aquell volum que també es deia ‘Triomf del present’, no hauria pensat mai que s’acabaria, però clar, han passat més de 30 anys. Aquell llibre va tenir la seva vida, la seva història. Ara, per fer aquest volum nou n’he hagut de buscar, buscava a internet, a veure si en trobava, i n’he comprat un o dos que he trobat.

Internet facilita molt trobar aquests llibres antics, de segona mà.

Sí, mira, unes amigues vénen d’aquí uns dies a Eivissa i els vaig dir que abans han de llegir un llibre, ‘L’Any en Estampes’, de Maria Villangómez. Vaig buscar i vaig buscar per internet, i em va costar trobar tres exemplars. Els vaig trobar, però en edicions diferents, que ja no són la primera edició. Trobar una primera edició dels llibres de Villangómez i ja no dic d’Isidor Macabich…

Imagín que per fer aquest recull haurà hagut de rellegir-se a vostè mateix. Què se li passa pel cap? Canviaria coses? Li va pudor?

És una experiència estranya, curiosa. Això ho enfoco amb una mirada, amb una posició personal... Em passa el mateix com amb les fotos. Quan mires les fotos antigues d’algú de família i et veus, ja no de nen, que gairebé no et reconeixes, però d’adolescent i de jove, i dius «aquesta és la cara que jo feia?». De vegades tens la intenció d’arrencar la foto i estripar-la, però has d’acceptar que la persona que ets avui és l’autora i en gran part està formada per aquella persona en la qual et costa de reconèixer-te. I això passa una mica amb la relectura dels poemes. Els dos o tres primers llibres feia molt que no els llegia, que no els havia llegit sencers, amb atenció. Tenia por que els trobés massa distants, massa llunyans i massa separats del que penso, de la meva actitud. Vaig quedar molt complagut per la lectura. Vaig pensar, «mira, aquest adolescent que escrivia i que ets tu, doncs no ho feia malament». En el sentit que sé reconèixer una expressió que és autèntica, no impostada. I això ho agraeixo. I sí, hi ha poemes que vaig pensar, «està bé», sé distingir-hi algunes influències, però no canviaria res, perquè canviar-ho seria retocar la fotografia, no? Seria anar a aquella fotografia d’adolescent i utilitzar el Photoshop i treure-li l’acnè juvenil i aquella mica de bigoti que comença a sortir a les criatures. Això seria una trampa. Hem d’acceptar que érem d’una manera determinada. I, a més, que això no ho podem canviar. Canviar-ho és una impostura, i això no es pot fer.

Vostè va estar aquí treballant com a professor als anys 70 i principis dels 80. Com veu l’illa, ara, comparada amb aquella que va conèixer?

Procuro tancar els ulls i imaginar-me que els obriré i serà com abans. Era molt diferent, tan diferent que és difícil de reconèixer. Pels que hi han viscut i els que hi han vingut des de fa molts anys i, naturalment, pels eivissencs. És possible reconèixer en els detalls, en els símbols, allò que va ser. Però el món ha canviat molt. Als anys 70 només hi havia un institut a Eivissa, el Santa Maria, que és on he fet classe. I avui, alguna vegada els he comptat, hi ha 14 o 15 instituts. Això vol dir que la població en edat escolar, que és una població no és estacionària, que no és la del turisme o la que ve per treballar als hotels, als bars i als restaurants, s’ha multiplicat per 14. Això és brutal. És gairebé incomprensible. I aquest creixement desmesurat s’ha menjat moltes coses.

Per exemple?

Les tradicions, la història… M’agradaria saber quanta gent, pujant cap a Dalt Vila, quan veu l’estàtua, sap qui és l’Isidor Macabich. O va a Sant Miquel i veu l’estàtua del Marià Villangómez. O quanta gent d'Eivissa s’ha llegit ‘L’any en estampes’. Per mi és un llibre emblemàtic, de l’esperit del que va ser a l'Eivissa en aquells anys. No vaig conèixer l’Eivissa que descriu Villangómez, el Sant Miquel que descriu, però l’esperit sí que hi és.

Vostè va fer de traductor de Tolkien, ‘El senyor dels anells’. Com s’afronta una feina com aquesta?

Era una feina com una altra, una feina molt entretinguda, molt agradable. Hi ha llibres que són més fàcils, altres que són més difícils, però Tolkien no és difícil de traduir. La seva prosa és una prosa molt ben estructurada, molt ben escrita. Hi ha coses que sí que són difícils, els noms, les cançons... Però per això hi havia unes instruccions. Hi ha un llibret que va fer el propi Tolkien quan va veure les primeres traduccions publicades, que eren del noruec, i no li van agradar. I va fer un nomenclàtor amb instruccions pels traductors. Jo el vaig haver de transformar, d’adaptar, perquè les instruccions que ell, que era un home que sabia moltes llengües, donava no incloïen cap llengua romànica. Tot això es va haver d’adaptar, però m’ho vaig passar molt bé. La veritat és que era agradable de fer. Jo havia començat a fer classes ja a l’escola, estava molt ocupat i havia d’aprofitar les vacances per avançar en ‘El senyor dels anells’. És una traducció que m’ha donat moltes satisfaccions perquè hi ha molta gent que encara la llegeix, la recorda, i de vegades em diuen «Ui! Vostè és el traductor de ‘El senyor dels anells’!».

És més complicat trobar el mot just quan escriu o quan tradueix?

Potser quan tradueixes costa més perquè tens al davant una paraula que tu entens en el seu sentit i en el seu matís, i intentes trobar una que tingui els mateixos sentits. A vegades no és possible i vas per aproximació. Però quan escrius tens llibertat. No t’has d’ajustar a un model. No tens al davant una partitura que has de provar de tocar amb les notes ben posades al seu lloc.

Què està escrivint ara?

Bé, ara mateix estic amb un llibre que és molt divertit, és com una mena de, no sé, un biopic. És una foto per any, dels meus 80 anys, una foto de cada any. Una foto comentada, una pàgina de text que parla d’aquell any o d’aquell moment. És una cosa molt curiosa, perquè no és ben bé una biografia. Hi ha moments que són autobiogràfics, però hi ha una combinació de la il·lustració, de la foto, i el comentari sobre ella. En contra del que havia pensat, o del que creia, és molt difícil trobar una foto que correspongui exactament a cada any, és complicat. No només per la confusió de dates, que potser no són exactes d’aquell any... No és fàcil. Quan has de recordar alguna cosa al voltant d’això, tampoc. La veritat és que m’ho he passat molt bé. No sé quin valor literari té, per mi sí que té un valor autobiogràfic, de reconstruir. Si he d’escriure unes memòries, una autobiografia, podria escriure coses amb molt més detall. Això és només una pàgina, perquè, si no, hauria estat una guerra, un volum de dimensions enormes. És una cosa justeta, una pàgina, centrar els records d’aquell any, o d’aquella escena, passen moltes coses en un moment.