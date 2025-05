Isaac García Mainar: «La lectura requereix paciència, però et transforma»

Carla és «un prototip de nena a qui no li agrada llegir, perquè pensa que és una activitat avorrida o requereix molt esforç, més que les pantalles o els videojocs». És la protagonista de ‘Este libro es para ti’ i, en aquest viatge, aprendrà que «la lectura t’aporta moltes coses, requereix més paciència, però, al final, et satisfà d’una manera més plena, perquè, pel camí, et transforma». Aquesta és la clau del llibre que acaba de publicar Isaac García Mainar, il·lustrat per Fúria, de la mà d’Alba Editorial.

«El tema del foment a la lectura des de la infància sempre m’havia preocupat -assegura l’autor- i pensant l’argument, se’m va ocórrer que podria ser en si mateix un llibre que incités a la lectura a qualsevol nen. I així va anar creixent el concepte del conte en el qual es descobreixen les bondats de llegir», explica García Mainar, que debuta en el món de la literatura infantil, però que té clar que és un gènere especial: «Les primeres lectures són vitals; una persona, normalment, s’enganxa -o no- a això de la lectura si les seves primeres incursions són plaents. Em faria molt feliç si el meu llibre pot ajudar en alguna cosa al fet que un sol nen o nena continuï volent transitar aquest bonic camí, que és la lectura. De totes maneres, el llibre no és només per a nens, els adults que el llegeixin se sentiran apel·lats també», recalca.

L’escriptor Isaac García Mainar debuta en literatura infantil. | Rubén Ruiz

A Este libro es para ti tenen un paper fonamental les il·lustracions de Fúria: «La il·lustració és vital. La connexió amb els personatges, la trama, el to o, fins i tot, amb les idees o conceptes que es tracten en el llibre està molt relacionada amb la imatge. Jo no podria imaginar-me a una altra Carla que la dibuixada per Núria. Et sents molt més pròxim a ella i a les seves vivències gràcies als dibuixos i colors. La il·lustració li dona aquest plus de donar vida al text, les paraules es transformen en imatges que t’arriben al cervell d’una forma més clara i pròxima», afirma.

Aquesta novetat editorial pretén també reforçar aquest vincle entre infància i lectura que cal continuar cuidant, alguna cosa que té molt clar Isaac García Mainar: «Se sol dir que es llegeix menys, per la qual cosa dèiem dels estímuls de les pantalles, els TDAHs… Però no hem de donar-nos per vençuts. Tampoc crec que s’hagi de tractar a les pantalles com a un enemic (encara que és clar que el seu ús s’ha de controlar), més aviat enfocar-nos en els molts avantatges de la lectura. A fer entendre, i que el nen descobreixi també per si mateix, la qual cosa la lectura aporta. Hi ha infinits mons dins dels llibres, si un nen descobreix això, mai deixarà de llegir», afirma amb optimisme.

‘Este libro es para ti’ Alba Editorial | Infantil | 40 págs / ISAAC GARCÍA MAINAR/Ilustrado por Furia

«Un dels principals avantatges dels llibres és que estimulen molt la imaginació. De la mateixa manera, els nens són nens, i el joc és la seva eina bàsica, i més plaent, de relacionar-se. Per això, a l’hora d’intentar incentivar a la lectura a un nen, són dues coses que no hem d’oblidar. Intentar motivar-los apel·lant al joc o a la imaginació sempre serà bona idea, i ho veuran com una cosa més atractiva que si ho plantegem com una obligació», reflexiona en veu alta Isaac García Mainar abans de debatre sobre el títol: «És un joc, no és que sigui només un reclam per a cridar l’atenció. Quan diem que aquest llibre és per a tu, en realitat ens referim al fet que qualsevol llibre és per a tu. Aquest, específicament, ho és (o això espero), perquè explica una història i tracta un tema que pot apel·lar a molta gent. Però, en general tots els llibres ens poden aportar alguna cosa, encara que al final no ens agradin del tot. Sempre hi ha una descripció, un personatge, una situació… que ens pot aportar, o, almenys, interessar. Sempre s’aprèn llegint, i això no és una cosa que puguem dir de tot».