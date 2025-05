Ceres Machado, cinema i teatre amb ull de dona

Nascuda a Melilla, va marxar a Màlaga per estudiar Comunicació Audovisual ja que, segons explica, des de petita havia sentit la necessitat d’explicar històries. De fet, n’escrivia i la seua germana i les seues cosines les interpretaven. Defensa que l’art té la capacitat d’obrir ments i plantejar reptes i això és el que busca amb les seues històries.

La seua carrera es va iniciar l’any 2012 amb ‘Plétora’, una videocreació amb un poema que va interpretar l’actor Pepe Mediavilla. Un any després va rodar ‘Mormón’, protagonitzada per Salva Reina; l’any 2018 ‘Una mujer completa’, amb Belinda Washington i Alejandro Vergara; un any després ‘Candela’ i el 2021, ‘Amateurs’.

A més dels seus propis projectes ha participat en projectes d’altres com acoach d’actors, com a ‘La petite mort’, de Delia Márquez i ‘Last memory’ i ‘Una noche cualquiera’, de Juanlu Moreno Somé.