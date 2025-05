Claudia Piñeiro, novel·la negra argentina

Nascuda l’any 1960, la biblioteca de Can Ventosa recorda l’escriptora argentina amb motiu del seu 65 aniversari. L’autora de novel·les negres tan conegudes com ‘Betibú’, ‘Las maldiciones’ o ‘Las viudas de los jueves’ va dedicar-se, abans que a la literatura, a la comptabilitat. Va provar sort l’any 91 amb un relat que va enviar al premi La sonrisa vertical, però no va tenir sort. De fet, les seues primeres obres publicades són infantils i juvenils, a partir del 2000, un gènere que va abandonar aviat per la novel·la negra. L’any 2003 va guanyar el premi Planeta Argentina amb ‘Tuya’.

La seua vida i la seua obra han estat també molt lligades al teatre. L’any 2004 va estrenar ‘Cuánto vale una heladera’ i el 2021 es va publicar un volum amb les seues obres de teatre, sis obres: tres comèdies i tres drames.

Piñeiro ha rebut nombrosos premis per la seua obraliterària, teatral i periodística.

