Antoni Colomar, «mestre de mestres»

«Un referent històric de l’educació social a Mallorca». Així defineixen a Antoni Colomar Marí, eivissenc, Pere Fullana Puigserver i Sergi Moll Bagur, autors de l’article sobre aquest illenc publicat a la darrera edició de l’Anuari de la Joventut de les Illes Balears, coordinat pel Grup d’Investigació i Formació Educativa i Social de la Universitat de les Illes Balears (UIB) amb el suport de la Fundació Guillem Cifre de Colonya de la Caixa d’Estalvis de Pollença. La peça, titulada ‘Aproximació a la vida i obra d’Antoni Colomar Marí: retrat d’un pioner en la intervenció i l’educació de la joventut’, apareix al bloc Recerca i Debats oberts i es centra «en el període en el qual Antoni Colomar treballa com a educador de carrer a Barcelona al començament dels setanta», segons expliquen els autors al resum amb què comença el text.

«Nascut a Eivissa el 1943, ha estat, a Mallorca, un mestre de mestres, un referent com a educador i com a emprenedor, com a animador i com a dinamitzador de projectes,molts dels quals en l’àmbit dels menors», escriuen els autors de l’article, que expliquen al començament del mateix que aquest text neix de la intenció de recuperar les experiències i els noms propis de la profunda transformació de l’educació especialitzada als anys 70, persones, moltes, que quan ells dos varen començar, a finals dels 90, a impartir classes a la diplomatura d’Educació Social, encara estaven en actiu i en podien recollir els testimonis: «Potser ha arribat el moment de començar a prendre consciència que una part de la memòria dels anys setanta podria quedar encallada en el fang de la història i no ser transmesa amb el respecte i la justícia que es mereix». «Sempre havíem tingut molt present que, en el cas de Mallorca, calia començar per Antoni Colomar Marí», destaquen sobre aquest eivissenc que es va formar a la Casa de la Misericòrdia i la Inclusa de Mallorca durant els anys 50.

Imatge d’arxiu de La Misericòrdia. / D. M.

De Sant Carles a Mallorca

Colomar Marí na néixer a Sant Carles el seu pare, que es deia com ell, era un botiguer «conegut popularment com Garrapinyada per haver introduït aquest producte a l’illa». De fet, per vendre la mercancia feia cançons i estribots que han arribat als nostres dies per la popular cançó d’UC. El pare, que ja era gran (63 anys) quan va néixer el protagonista de l’article, va morir quan el petit Antoni tenia només sis anys. La mare, Eulària Marí, era molt més jove i en quedar-se vídua «partí cap a Mallorca per fer de criada d’un militar». Aquest, però «no volia que el nin visqués amb sa mare a ca seva» de manera que li va prometre escolaritzar-lo «al millor col·legi intern de Mallorca».

«Fou llavors quan m’entraren a la Inclusa», explica el propi Antoni Colomar als autors de l’article, que detallen al començament del mateix que varen entrevistar l’eivissenc. Aquest recorda que en aquell moment estaven esperant que acabassin les obres de l’edifici del carrer General Riera: «Em feia molta il·lusió estrenar el nou edifici, de tant en tant ens hi duien perquè véssim l’evolució de les obres, hi havia molts obrers vinguts de la Península i duien un bon ritme, però el dia que ens hi quedàrem faltaven molts detalls per acabar». Allà s’hi va estar quatre anys abans de passar, per edat, a la Casa de la Misericòrdia.

Allà, expliquen Fullana i Moll, els interns estudiaven i aprenien un ofici: «N’Antoni havia manifestat que aspirava a ser prevere, segurament per l’admiració que sentia pel capellà director de la Inclusa, Don Toni Domenge (...) Anys després manifestaria que la seva autèntica vocació no era la de capellà, sinó la de director». D’aquells anys Colomar recorda com una de les monges els despertava «de bon matí al crit de ‘Viva Jesús’», les excursions a nedar i que la prioritat no era l’escolarització sinó que aprenguessin un ofici. Cursar estudis superiors era una aspiració que podien tenir pocs, recorda Colomar a l’article: «Només excepcionalment un intern podia considerar la possibilitat de seguir estudiant, llevat que anàs al Seminari, i Colomar trià aquesta oportunitat».

Ja al seminari l’eivissenc va mostrar el seu caràcter actiu: «Tingué la fortuna de viure un moment especialment atractiu» en un moment en què la societat estava canviant. Allà, on Colomar defensa que «s’hi va aplegar lo milloret de cada poble», va ser president de l’Acadèmia d’Art. El protagonista de l’article explica a Moll i Puigserver que molts d’ells encara es comuniquen «a diari» per whatsapp. El juny de 1969, amb 25 anys, rebé l’ordenació sacerdotal: «Tot just ordenat vaig convèncer el bisbe que em deixàs anar a Barcelona per acabar els estudis de Belles Arts que havia començat per lliure des del Seminari». Allà es va incorporar a la parròquia de Sant Ramon Nonat, on es va dedicar «a les ovelles més allunyades de la parròquia». «No per portar-les al nostre corral sinó com a signe de la integració dels nous capellans dins la barriada», explica Colomar, que recorda que aviat se’n va adonar que els al·lots no en caixaven en el seu projecte, ja que no els agradava l’esport ni l’excursionisme sinó que eren carn de recreatius «i robar motos i fer carreres o motocròs».

Aprendre a jugar a billar

Així que Antoni Colomar no ho va dubtar i es va endinsar al seu món: «Si volia entrar en contacte amb aquells joves em mancaven algunes assignatures que vaig començar a estudiar: la primera era aprendre a jugar a billar, no podia tornar al salón fins que no hi sabés jugar i passàs gust de jugar-hi; la segona, havia d’aprendre a perdre el temps». Mai, confessa als autors de l’article, va amagar la seua identitat.

Mentre es dedicava a això li varen recomanar «treballar com a educador de carrer», cosa que va començar a fer a Obinso, una organització que treballava amb joves delinqüents acabats de sortir de presó. Va «mig abandonar» els estudis de Belles Arts i va començar els d’Educador Especialitzat. Al 75 la Diputació de Balears li va oferir dirigir el nou Hogar de la Juventud Almirante Carrero Blanco, on s’enviarien els menors de la Misericòrdia. La idea era un centre amb una visió més oberta i moderna, però la posada en marxa va coincidir amb el canvi de presidència a la Diputació, que no estava molt d’acord amb la nova visió, tampoc els antics treballadors i les religioses de la Misericòrdia, i els mestres de l’escola. En nou mesos, el president el va fer fora, moment que va aprofitar per crear Obinso a Mallorca i convertí «el seu estudi de pintor en un lloc d’acollida per a joves que arribaven a Mallorca en situació de marginació a ‘cercar feina’ i a vegades a ‘delinquir’». Va engegar l’Alberg de la Joventut Óscar Romero i habilità una residència a un edifici donat per les monges del Sagrat Cor, on va instal·lar una impremta que servia com a taller d’inserció laboral i també per mantenir la residència amb els guanys. I va adequar un pis a Palma per als «joves que ja podien dur una vida més estable». Va ser en aquesta etapa, quan ja estava tot estable, quan, ja seglar, es va casar amb Josefina Sintes, la seua dona fins ara. «Pocs dies després rebia la visita sobtada del director d’Obinso de Barcelona, també capellà, per comunicar-li la destitució».

Els nous aires dels anys 80 varen suposar que Jeroni Albertí, president del Consell de Mallorca, assabentat del que havia passat, tornà a posar Colomar al capdavant del centre, ara anomenat Llar de la Joventut», que l’eivissenc va convertir en una ciutat, «un joc per preparar els interns a integrar-se després com a ciutadans normals a barriades de la ciutat». Acabada aquella reforma, varen destinar Colomar a una feina més burocràtica abans de tornar-lo de nou a l’acció amb Fodesma: «Va fomentar diferents escoles per ensenyar els joves en atur uns oficis a punt de desaparèixer, com ara marger, mestre d’aixa, treballador forestal, picapedrer restaurador, moliner...». Va ser una bona experiència: «Me’n vaig anar satisfet quan, com a conseqüència d’un nou canvi polític, tancaren Fodesma i m’acomiadaren novament, aquesta vegada per sempre». En aquest moment, Colomar va decidir oferir-se al Consell d'Eivissa «per dur a terme a les Pitiusas una feina semblant a la desenvolupada a Mallorca». Encara està esperant resposta, afirma a l’article.

«Colomar va ser un ‘profeta’ incomprès pels poders locals i per una classe dirigent que, malauradament, continua sent dominant a les Illes Balears», escriuen Puigserver i Moll als darrers paràgrafs de l’article publicat a l’Anuari de la Joventut, que conclouen: «Actualment, Antoni Colomar viu en una casa de camp al municipi mallorquí de Costitx, juntament amb la seva esposa i les seves filles, Tonina i Lídia. Li desitjam una bona jubilació laboral i social».

