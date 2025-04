Miguel Carranza: «Vivim un retrocés de l’autonomia a les Illes»

Córdega, les illes Fèroe, les Åland, les Açores, les Antilles… I Eivissa i el total de les Balears. Illes. Territoris insulars. Espais peculiars amb unes necessitats i unes característiques que les diferencien del continent. En això es centra el cicle de webinars ‘Autonomies insulars comparades’, organitzat per la Càtedra de la Insularitat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i que coordina Miguel Carranza Guasch, eivissenc expert en estudis illencs. «És un webinar obert a tothom», destaca Carranza, que explica que les sessions són dilluns a les cinc i mitja de la tarda, però, qui no pugui estar present a aquesta hora, pot veure després les xerrades i preguntes dels assistents. «Això sí, no podran fer preguntes», comenta, rient Carranza, que és mig eivissenc mig mexicà. L’any passat ja va fer el webinar ‘Particularitats jurídiques i administratives insulars’.

Detall de la informació sobre les illes Fèroe del webinar. |UIB / DI

La primera sessió d’aquest webinar va ser el passat 14 d’abril, abans de les vacances de Setmana Santa. En ella, que ja es pot veure a la web del cicle, va intervenir l’investigador predoctoral Rógvi Olavson (Universitat de les Illes Fèroe), que va oferir la xerrada ‘L’autonomia feroesa a la bola de cristall: la creixent bretxa entre la cultura política feroesa i el legalisme danès’. «Va explicar que a finals dels anys 90 el 30% del PIB procedia de l’estat danès i ara és menys d’un 8%, que suposa més autonomia econòmica», detalla Carranza, que explica que la intenció d’aquestes illes del mar de Noruega aspiren a ser com Puerto Rico als Estats Units.

La següent sessió es celebrarà el dilluns 5 de maig: ‘Açores: el paper de la identitat cultural en la configuració de l’autonomia política regional’, a càrrec de Pilar Sousa Lima Damiao Medeiros, de la universitat d’aquestes illes, que parlarà sobre el règim autonòmic d’Açores «des d’un punt de vista polític i sociocultural». ‘Illes Åland: una regió autònoma de Finlàndia amb el seu propi parlament i govern’ és la xerrada prevista per al 19 de maig, que farà Ulf Wikström, de la Universitat de Ciències Aplicades d’Åland, que analitzarà el cas d’aquestes illes del Bàltic, a mig camí entre Suècia i Finlàndia «posant èmfasi en la seva condició d’illa desmilitaritzada, les seves competències legislatives i l’impacte del seu règim autonòmic. El doctor Gianmario Demuro, de la Universitat de Cagliari, serà el responsable de tancar el cicle el darrer dilluns de maig amb la ponència ‘El principi constitucional de la insularitat i l’autonomia especial de Sardenya’. La seua idea és mostrar «l’evolució històrica i la configuració institucional de l’autonomia sarda, així com la seua relació amb el govern central italià i el concepte d’insularitat en el desenvolupament històric de la seva autonomia».

Cadascuna de les sessions del webinar (pertanyent a la càtedra que dirigeixen Joana Maria Seguí i Maurici Ruiz) és independent, és a dir, que no cal apuntar-se a totes, sinó que hi ha inscripcions per a cadascuna d’elles que es tanquen dos dies abans. Carranza, que en aquests moments treballa com a especialista educatiu a un projecte de la Unió Europea d’universitats insulars, destaca que aquest cicle permet mirar «el prisma» dels models d’autonomia que tenen altres territoris illencs. Ell, com a expert, afirma que coincideix amb les idees de Godfrey Baldacchino, nascut a Malta i que treballa a Canadà, que, afirma, diu que aquests territoris han de tenir la major autonomia possible per garantir el benestar propi perquè des dels continents «no s’arriben a conèixer les realitats de les autonomies», però sense aribar a la independència. «Madrid no coneix les necessitats i la realitat de les illes», comenta Carranza, que destaca que una independència «costaria molt».

El Govern i la insularitat

L’expert eivissenc considera que estam vivint «un retrocés» en l’autonomia de les illes com a territori insular: «El mateix Govern de Balears s’oposa a mesures per defensar la insularitat. Hi van en contra. És egoista». El bipartidisme i la manca d’un partit fort insularista, com sí tenen a Canàries, són alguns dels motius d’aquest debilitament de les illes. Carranza insisteix en un tema prou conegut: el dèficit de finançament, un deute històric. «Juntament amb Catalunya i Madrid som les que més aportació feim a l’Estat i les que menys rebem», destaca l’expert, que lamenta també aquesta visió que hi ha des de fora que aquí la gent és rica. «El meu director de tesi, Sebastià Serra, que durant més de 30 anys va estar en política no feia més que dir a Madrid que els iots, les mansions i el luxe no eren una realitat», indica. «Curiosament, amb tot això som una de les Comunitats amb més risc de pobresa de tot l’Estat, però això no es veu», continua Carranza, que considera que els polítics de les illes no defensen els seus interessos «per seguir la disciplina de partit». «El que el PSOE demana al Govern no ho fa després. I el PP, tres quarts del mateix. El que defensen com a oposició no ho fan quan estan governant per la disciplina de partit. Cal un partit fort amb una identitat forta i això és molt complicat mentre no hi hagi una identitat balear», continua.

L’expert destaca que a Balears «cada illa va al seu rotllo». I afirma que a la II República, Balears no va entrar a les autonomies històriques perquè Menorca no va accedir. «I això que Eivissa havia acceptat les condicions de Mallorca», apunta. Carranza riu quan se li comenta que potser estaria bé que els polítics de les illes s’apuntassin al cicle. «De vegades tenim polítics que es connecten», afirma.