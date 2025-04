Margarita Borja, feminisme des de la dramatúrgia

Nascuda Margarita Ramón Borja-Berenguer, però coneguda com Margarita Borja, és una poeta i dramaturga feminista que s’ha dedicat tant a escriure (té una desena d’obres publicades) com a dirigir obres de teatre així com a la producció i gestió cultural. A començaments dels anys 90 va fundar el Teatro de las Sorámbulas, on s’ajunten feministes de diverses generacions i amb la que l’any 93 va debutar amb ‘Helénica, poemas para El Público’. La poesia sempre ha estat molt present a les seues obres. L’any 99 va dirigir el projecte ‘Reescrituras sobre un paisaje a partir d’Eurípides’. Entre 1996 i 2013 es va encarregar de coordinar la trobada d’arts escèniques de dones d’Iberoamèrica al Festival Internacional de Teatro de Cádiz. Activista feminista, Margarita Borja s’ha posicionat sempre en defensa dels drets de les dones. Ha escrit una autobiografia, ‘Un teatro político de razón poética’.