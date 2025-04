Joan Marí Cardona, un home d’història

Nascut a Sant Rafel l’any 1925, Joan Marí Cardona va estudiar les primeres lletres a l’escola del poble. Al seminari va conéixer Isidor Macabich, que va deixar una gran petjada en ell. Ordenat sacerdot l’any 49, estava estudiant a Salamanca quan va tornar a Eivissa per ocupar la rectoria de Sant Carles, on va promoure una intensa activitat cultural, esportiva i d’oci. Va ser nomenat canonge arxiver, lloc que havia deixat Macabich, l’any 52, que va reorganitzar i reestructurar. Va fundar Ràdio Popular el 1959 i el 77 va ser nomenat director de la nova residència Reina Sofia. Fou president de l’Institut d’Estudis Eivissencs i de l’Associació Cultural Sa Talaia. La seua tasca com a divulgador de la història illenca va començar l’any 72 amb una sèrie d’articles a la revista Eivissa. Va publicar ‘La conquista catalana’, la seua primera monografia l’any 1976. Va ser el primer volum de la col·lecció Illes Pitiüses, un indispensable pels amants de la història de les Pitiüses.

JOAN MARÍ CARDONA | Época: 1925-2002 | País: Eivissa | LA biblioteca el recorda en el centenari del seu naixement.