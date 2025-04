Una agenda amb una petita gran història

Què fan a l’estiu els integrants del Centre d’Estudi i Prevenció de Conductes Addictives (Cepca)? Tanquen les escoles i els instituts. S’acaben les xerrades i sessions als centres educatius. Els boixos i adolescents marxen de vacances. I ells? Seran com els ànecs de Central Park, que ningú no sap on van quan arriben a l’hivern, segons es preguntava Salinger? Doncs no. Ells mateixis ho expliquen a l’article ‘Ibiza vol igualtat’. Una illa d’oportunitats. Agenda escolar 2023-2024’, publicat a la darrera edició de l’Anuari de la Joventut, presentat fa només uns dies a Mallorca, coordinat pel grup d’Investigació i Formació Educativa i Social de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

«Durant aquestos mesos d’estiu treballam per preparar-ne una nova edició, tractant d’actualitzar i millorar continguts perquè la nostra tasca preventiva pugui continuar arribant a les mans dels nostres joves en forma d’agenda escolar», respon a la pregunta l’article, que signa Alejandro Moreno Pavaux, psicòleg que porta més de vint anys treballant al Cepca. Això, dedicar les jornades laborals de l’estiu a perfilar les seues agendes, ho fan desde ja fa uns anys, des de l’estiu de 2021, quan varen ultimar els detalls per a la primera agenda ‘Ibiza vol igualtat’, la que varen repartir a començament del curs 2021-2022 «aprofitant la iniciativa del Consell d’Ibiza de generar materials finançats a través del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere» per promocionar la igualtat: «Se’ns va acudir la idea de fer una agenda temàtica que, a més d’incloure qüestions preventives, se centràs en aquest tipus de continguts».

Una persona, amb un exemplar de l’agenda del curs 2023-2024. | Cie

Aquell estiu, acabant la primera edició de l’agenda degué ser intens: «Aquesta primera experiència va implicar un gran treball de tot l’equip del Cepca, ja que ens vàrem encarregar d’idear els continguts, buscar la informació, seleccionar tota la que vàrem considerar més necessària i interessant per incloure a l’agenda i donar instruccions al dissenyador gràfic perquè la imatge en general i cada apartat del material resultàs tan atractiu com fos possible a l’alumnat». En aquell moment, en tractar-se d’igualtat, creieren convenient destinar-la «als infants dels centres d’Educació Primària». Des del primer moment, això sí, varen tenir clar que, a més de la informació sobre igualtat, havia de ser útil. Tenir tot allò que inclouen les agendes escolars: calendaris, horaris, espai per a notes... A més, volien que els propis escolars fossin protagonistes: «Vàrem decidir articular l’agenda al voltant de frases i lemes promotors de la igualtat de gènere que haguessin aportat els mateixos alumnes». Per això, explica Moreno, varen anar als centres de l’illa per explicar la idea i demanar els boixos i boixes que escriguessin les seues frases i les fessin arribar al Cepca. A l’article es recullen algunes d’aquelles primeres frases: «El meu pare no ajuda la meva mare, a casa, els dos fan!», «La igualtat no la volem en un llibre, la volem a la vida real» o «No puc ser la persona de la teua vida, perquè sóc la de la meva».

Els dos exemplars del curs 2022-2023. / DI

Ja en aquella primera edició varen incloure el que s’ha convertit en un dels trets característics de les agendes: un personatge jove a l’inici de cada mes. Entre ells, Malala Yousafzai, Sonita Alizadeh, Greta Thunberg, gitanjali Rao o Emma Watson. «L’agenda es va completar amb altres continguts que ens semblaven fonamentals per a la prevenció i la promoció de la salut i el benestar dels joves», indica l’article. Pàgines d’alimentació saludable, assetjament escolar, reciclatge... «El setembre del 2021 teníem la nostra primera agenda d’igualtat editada», apunten. Se’n varen fer 5.000 exemplars i es varen repartir entre els alumnes de segon i tercer cicle de Primària.

Va ser una experiència «gratificant» i varen decidir seguir: «Consolidar el projecte amb l’objectiu de poder oferir les agendes curs rere curs i renovar i millorar continguts en cada nova edició». Però varen voler ampliar la iniciativa als estudiants amb què més treballaven: els adolescents. Aprofitant continguts dels personatges inspiradors, tot i que adaptats, de la primera agenda, i incloent material i informació dels programes preventius que desenvolupen amb ells: ‘En parlam’ i ‘Sextima’t’. Una agenda que es va repartir entre els alumnes de Secundària dels instituts de l’illa per al curs 2022-2023. Però sense oblidar els de Primària, per a qui varen dissenyar materials més lúdics en el que varen batiar ‘Agenda del bon tracte’. «D’aquesta manera, el nostre projecte es va consolidar completament i, a més, va suposar per a moltes famílies una petita ajuda del Consell, que és l’organisme que el finança, perquè no varen haver de comprar l’agenda escolar cada curs», destaca l’article.

L’estiu del 2023 s’hi van posar de nou: «Ens vàrem posar a confeccionar la que volíem que fos la nostra agenda escolar definitiva per a adolescents». Amb informació per a les famílies, els noms i contactes dels integrants del Cepca, consells per a l’autocura i hábits saludables, técniques per facilitar l’estudi i recuperar la calma en situacions d’ansietat, informació sobre els riscos de les principals drogues que consumeixen els adolescents, reflexions sobre l’autoestima i l’ús de les xarxes socials, recursos per demanar ajuda en cas d’assetjament, informació per ciure una sexualitat «satisfactòria, sana i respectuosa» i relacions de parella sanes. Es mantenen els personatges i s’inclouen continguts útils com els verbs irregulars en anglès o la taula periòdica, telèfons d’interès o un mapa amb les pistes deportives de l’illa. L’agenda del Cepca s’ha consolidat. Sabeu què faran els seus responsables aquest estiu? Quan tanquin els centres educatius?