Maya Angelou, la reina de l’autobiografia

MAYA ANGELOU Época: 1928-2014 País: Estats Units Maya i el seu germà Bailey es varen criar amb la seua àvia després de la separació dels seus pares.

Va publicar set autobiografies, tres llibres d’assaig i diversos llibres de poesia. A més, va participar a nombrosos musicals, obres de teatre, pel·lícules i programes de televisió durant més de 50 anys tant com actriu, ballarina, directora i productora. Va rebre una llista llarga de premis i títols honorífics. La més coneguda de les seues obres és una de les autobiografies (’I know why the caged bird sings’), on parla del pes de la segregació racial durant la seua infància i adolescència, llibre que va ser molt important per a la minoria afroamericana.

Va ser molt activa en la lluita pels drets civils i va treballar estretament amb personalitats tan importants com Martin Luther King o Malcolm X. l’any 93 va recitar el seu poema ‘On the pulse of morning’ durant la presa de possessió de Bill Clinton com a president dels Estats Units, convertint-se en la primera poeta a participar a un acte així des de la de Robert Frost a la JFK l’any 61.

