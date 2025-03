Catalina, Victorina, Maria i el sostre de vidre

Catalina Ferrer, Victorina Ferrer i Maria Marí. Tres dones eivissenques que han contribuït a trencar el sostre de vidre de la seua època. Varen ser les tres protagonistes de la commemoració del 8M, Dia Internacional de la Dona, al CEPA (l’escola d’adults) Pitiüses, que les va recordar divendres passat a la penombra de la nit. I amb els colors dels dibuixos de l’artista Aïda Miró, que ha fet uns retrats de les tres, els noms de les quals batiaran tres aules del centre, que en aquest moment es troba a l’antiga Sa Bodega, que posarà també el nom d’altres dones a la resta de les aules.

Tres dones que l’escola va rescatar de l’oblit amb l’ajuda de la directora de l’Arxiu històric d’Eivissa, Fanny Tur. Tres dones a les que l’escriptora Teresa Navarro també va dedicar tres poemes. "Ara esdevinc jo mateixa. M’ha calgut temps, molts anys i llocs; he estat dissolta i trasbalsada", va llegir el poema de May Sarton, tenint al cap a Victoria. "Dones fàrtils, dones lliures. Pedra fòssil. dones vives. Dones mortes i captives", varen ser les paraules de Rosa Roig que va dedicat a Catalina mentre que per Maria va triar les lletres de Matilde Lloria: "No em silencieu! Sóc un repic a flor de pau [...] sóc un antic alé arrelat a la terra on pastura l’esperança".

Margalida Torres, durant el perfil biogràfic de Victorina Ferrer. / Toni Escobar

"Volem fer la nostra contribució a aquesta lluita contra les barreres que les dones encara tenim en l’actualitat a diferents àmbits de les nostres vides i, en particular, al món laboral", va afirmar Marisol Torres, directora del centre, abans de començar l’acte, titulat ‘Trencar el sostre de vidre, un repte per a la societat’, on es varen presentar els retrats de Victorina, Maria i Catalina, que estava entre el públic. "L’educació ha estat un fil conductor d’aquestes tres dones: la insistència de la família de na Catalina perquè anàs a escola a formar-se; la formació com a passaport per a la literatura en el cas de na Victorina, i l’educació com a tema central de l’històric míting de na Maria", va destacar Anna Tur, cap d’estudis adjunta.

L’artista Aïda Miró, entre el públic. / Toni Escobar

La possible primera practicant

Maria Marí, entre el públic. / Toni Escobar

"En tornar a Eivissa, dona valenta, va començar a treballar de practicant. Segurament va ser la primera dona practicant d’Eivissa, afirmà Fanny Tur sobre Maria Marí, nascuda l’any 1909 a Sant Llorenç. una dona que varen detenir quan va esclatar la guerra. "Tenia unes idees clares i compromeses", apuntà la responsable de l’Arxiu, que va detallar que "el delicte" d’aquesta dona va ser haver participat a un míting a un bar a Sant Llorenç durant la Segona República on "va de manar educació per a les dones".

"Quan va esclatar la guerra la varen anar a buscar fins a tres vegades a ca seua", relatà Tur, qui afegí una descripció de la crueltat d’aquella detenció: "Estava donant de mamar al seu fill. Li varen arrencar del pit, el varen llançar al llit i se la varen emportar". Va estar a la presó quatre anys, on va coincidir amb Margalida Llogat. De fet, va ser ella qui va mortallar la mare de Llogat quan va morir durant una visita a ls eua filla, explicà.

La primera escriptora

"Victorina Ferrer Saldaña és la primera escriptora eivissenca coneguda en un moment en què l’aportació pitiüsa a la literatura del segle XIX és pràcticament inexistent", va llegir Margalida Torres el perfil sobre una de les protagonistes de la nit, que va definir com "una gran desconeguda" i com "una rara avis dins el panorama cultural de l’Eivissa d’aquells anys". Nascuda al 1847 i òrfena de pare als sis anys, va viure a internats de Venècia i Ginebra i visitar ciutats europees amb la seua mare. Sembla que va viure a València, ja d’adulta i els seus escrits es varen publicar "a les diverses publicacions periòdiques de l’època, especialment de Madrid, Cadis i València". La seua obra més coneguda de totes va ser ‘La creu d’en Ribes’, que es va publicar per entregues a La Moda Elegante el 1868. "Les dones, a l’obra de Victorina, no es rebel·len, són víctimes espectadores amb tota la dignitat que imposa la condició de dona", descriví Torres..

Ferrer Saldaña no va emprar pseudònim, "sempre firmava amb el seu nom complet", va afirmar Torres. "La seua veu és purament femenina", indicà la també escriptora, que va explicar que algunes de les seues col·laboracions varen publicar-se "a revistes de Lima i Bogotà". Torres va destacar l’article ‘Dos palabras para las mujeres’, on, "malgrat el to amable [...] a sota de l’embolcall la veu de Victorina és ja la d’una dona que reclama el seu lloc i, a través seu, pretén vindicar les dones enfront de tot el que l’home hi ha escrit en contra".

Una "dona de la sal"

"Na Catalina Ferrer Costa representa d’alguna manera tantes i tantes dones exemplars que constitueixen (o haurien de constituir) un exemple per a tota la societat i que habitualment resten completament anònimes i invisibles", començava el text escrit per Esperança Marí i que va llegir la cap d’estudis perquè aquesta no va poder anar. Catalina va néixer a una finca a Santa Gertrudis, "pròspera", motiu pel que recorda "una infància relativament fàcil". La seua mare volia que tots els fills anassin a escola: "Sa mamà volia que sabéssim de lletra, ella en sabia i n’estava molt contenta", explica la pròpia Catalina, per a qui la malaltia i la necessitat de tractament del seu fill petit "va constituir un autèntic motor", ja que la va impulsar a treballar netejant apartaments a Platja d’en Bossa: "Ella va anar a treballar fora de casa mentre l’home es continuava ocupant de la finca. Va ser ella la que es va treure el carnet de conduir per poder desplaçar-se amunt i avall".

"Na Catalina Ferrer Costa constitueix un exemple extraordinari de com una dona surt del que avui en diríem la seua zona de confort i es mobilitza per esdevenir el pilar de la seua família. Hem de valorar l’antecedent que neix en una família on la líder per la millora i el canvi és també la dona", escriu Esperança Marí, que va entrevistar Catalina per al seu llibre ‘Dones de la sal’, que continua: "S’hauria pogut resignar a viure la vida a la que aparentment, en una societat autàrquica com era la nostra, estava predestinada. Hauria pogut ser una dona submissa i desvalguda, i no afrontar les dificultats. Però no s’hi va resignar, no es va conformar, no va ser una dona desvalguda, sinó que va agafar les regnes de la seua vida, de la seua família, del seu entorn". Unes paraules que Catalina va escoltar. Igual que la cançó que la seua neta va fer i cantar per a les tres dones homenatjades. No va ser l’única música que va sonar. El punt final el varen posar dos dels components d’Endèmics.