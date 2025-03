De rua en rua amb una «jaula Ueeco»

Una gàbia. Això és, per a les famílies que formen l’associació Ibiza In, una aula Ueeco (Unitat Educativa Específica en Centre Ordinari). I això han volgut representar a la comparsa amb què, enguany, estan recorrent les rues de l’illa d’Eivissa. El cap de setmana varen estar a Sant Jordi i Sant Miquel, on varen guanyar tres premis (dos primers premis i un especial a l’originalitat) que els han suposat 1.600 euros que els aniran molt bé per seguir subvencionant les teràpies i sessions amb especialistes que necessiten els boixos i boixes de l’associació.

«Tot i que no tenim personal encara perquè no ens hem atrevit, tenim unes despeses constants», comenta Susana Ribas, secretària de l’associació, que detalla que aquests sous els vendran molt bé per continuar pagant els tallers de teràpia ocupacional i, sobretot, per poder seguir subvencionant les teràpies i sessions d’alguns especialistes que necessiten els petits de l’associació: «Una sessió pot costar 50 euros, però amb l’associació són 20. I el mateix amb la fisioteràpia aquàtica, que en paguen 15».

Part del grup posant a Sant Miquel, la segona rua, on també varen guanyar. / FOTOS de VICENT MARÍ / MARCELO SASTRE / IBIZA IN

El tema de la gàbia —«jaula Ueeco»— se’l van pensar una mica. En un primer moment, quan abans de les festes de Nadal varen començar a pensar en el Carnestoltes, durant la tempesta d’idees varen plantejar-se que potser la idea era una mica forta i que, potser, alguna família es podria sentir «ofesa». «Però una de les mares va dir que ofesos ens sentim naltros quan ens ofereixen l’aula Ueeco», recorda Ribas. Així que la idea per a aquesta segona comparsa (l’any passat varen participar amb una altra, amb excavadores i obres, que varen titular ‘esbucant barreres, construint inclusió’) va seguir endavant amb gàbia i tot. I amb la mateixa intenció de sempre: reivindicar escoles inclusives.

Sala de les Escoles Velles de Sant Agustí, mentre ho preparaven tot. / FOTOS de VICENT MARÍ / MARCELO SASTRE / IBIZA IN

En el seu cas, a l’hora de pensar en les disfresses tenen una complicació afegida: han de ser còmodes per als petits amb discapacitat que hi participen. Durant gairebé dos mesos, les Escoles Velles de Sant Agustí es varen convertir en un taller on varen anar donant forma a motxilles, gomes d’esborrar gegants, llapis mastodòntics, tablets amb pictogrames... I tots amb missatges. El rellotge d’aquesta aula només marquen una hora: la de la inclusió. I cadascun dels llapis escriu un missatge: ‘El canvi comença a les aules’, ‘més recursos, menys barreres’, ‘sense recursos no hi ha inclusió’...

De rua en rua amb una «jaula Ueeco» / FOTOS de VICENT MARÍ / MARCELO SASTRE / IBIZA IN

També varen anar donant forma allà a la gàbia, la «jaula Ueeco». Un dels integrants de l’associació, Xavi, al més pur estil Rottenmeier, hi anava enviant a alguns dels participants. «De vegades hi ha orientadors que van una mica desorientats», apunta Ribas, que explica els dubtes i les pressions que pateixen les famílies per part dels centres quan es neguen a que els seus fills acabin a l’aula Ueeco: «És un dret, no un favor. Quan canvien de cicle ja te truquen del centre per tenir una reunió en la que saps que te proposaran l’aula Ueeco. Fins i tot les famílies més convençudes per la inclusió acaben tenint dubtes. Te diuen que allà tindran tots els mitjans i que a una aula no els poden atendre com a la Ueeco. Et fan una mica de xantatge i les famílies acaben dubtant. El problema és que en el moment que estan a una aula Ueeco estan fora del sistema educatiu i de la societat», comenta Ribas.

Detalls dels llapis amb missatges reivindicatius. / FOTOS de VICENT MARÍ / MARCELO SASTRE / IBIZA IN

Aquest missatge és, precisament, el que volen transmetre amb aquesta comparsa, que no participarà a la rua de Vila perquè és «massa llarga» i hi ha massa remor per a alguns dels petits que hi participen. De fet, el passat diumenge, a la rua de Sant Miquel, un d’ells va acabar marxant perquè li era impossible suportar la remor de la música tan forta que portava la comparsa que desfilava davant d’ells.