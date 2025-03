Mario Riera, un poeta per al mes de la poesia

Llicenciat en Psicologia per la Universitat de València el 1994, exerceix de psicòleg professionalment. El 1992 formà part del grup de poetes Desfauste, integrat per joves que intentaven donar un impuls a la poesia eivissenca. Va col·laborar en el llibre ‘Eivissa, Patrimoni de la Humanitat’, editat pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears (2003). Publicà el seu primer poemari, ‘Mar de silencis’, l’any 2004. El 2007, el Cor Ciutat d’Eivissa estrenà la seua obra ‘L’himne de la música’. El 2008 va publicar ‘Mínim equipatge’, el seu segon poemari, traduït a diverses llengües i l’obra teatral ‘Terra Ferida’. El 2010 va publicar ‘En braços de l’absència’, quedant finalista del Premi de poesia de Torrevieja. El 2012 publicà ‘Antelúz’ llibre escollit com a recomanat per l’Associació espanyola d’editors de poesia. L’abril de 2013 va publicar a Edicions Aïllades ‘Viatge d’aniversari’. L’any 2’014 obtenir l’accèssit del Premi Baladre pel poemari ‘Fill’ i l’any 2017 publicà ‘Regreso a Abisinia’. L’any 2024 va guanyar dos Premis de les Lletres Pitiüses convocats per la Fundació Vilàs i Melqart edicions, tant el de Narrativa com el de Poesia en català: ‘Tríptic de mar i terra’ i ‘Variacions de l’Any en estampes’.

MARIO RIERA BUSOM | Época: 1970 | Lloc: Eivissa | És autor de la lletra de l’Himne de l’Atlètic Illenc, club del qual va ser jugador