Habitar Eivissa: discòrdies i normativitats

Se n’ha parlat tant d’Eivissa pel món que sol dir-se que el nom de l’illa ja és tota una marca. Principalment turística, comercial. Fins i tot espiritual?

En tot cas, desperta un imaginari bastant allunyat del dia a dia dels residents i això es veu en els textos que han elaborat sis joves eivissenques durant el taller d’escriptura creativa coordinat per la poeta Jèssica Ferrer a la llibreria Sa Cultural. El resultat dels exercicis de la primera tanda d’aquest taller, celebrada entre setembre i desembre, ha quedat plasmat al fanzín ‘Discòrdia’, que narra diferents maneres d’habitar Eivissa. A vegades des de l’estima, a vegades des del sarcasme, a vegades des de la crítica directa. S’hi mostra una relació ambivalent. Com no estimar Eivissa? Però com no patir pels seus canvis i les seues ferides?

Aplaudiments del públic al final de la presentació del fanzín. / T.Escandell

A ‘Discòrdia’ hi ha una mica de tot: la fase de tornar a l’illa després dels estudis, les dificultats per pagar el lloguer, el futur en interrogant dels eivissencs desheretats, els treballadors del turisme, el bar Es Vermell, la relació amb els homes, la repressió que van patir els avantpassats, l’Eivissa tradicional, les vides normatives i les dosis d’alternativitat, la qüestió identitària, els dissabtes a ses Salines. Ferrer va explicar a l’acte de presentació del fanzín, que també es va celebrar a Sa Cultural, que calia narrar Eivissa des de dins. En primera persona: «Tothom parla d’Eivissa, tothom té alguna idea preconcebuda sobre què som, però naltros no ens ho hem dit tantes vegades, estam molt influenciades per tot allò que, des de fora, diuen sobre naltros».

Presentació del fanzín a la llibreria Sa Cultural. / T.Escandell

Així, aquest llibret el conformen 10 textos (i un epíleg a tall de crònica del taller) en certa manera poètics i, en la majoria dels casos, elaborats des de l’experiència pròpia. No hi ha gaire ficció en les set pàgines que conformen l’«artefacte» que és ‘Discòrdia’. Les participants són Marta Torres Ribas, Verguis, Laura García, Neus Riera Tur i Núria Prieto (a banda de la coordinadora).«Tots aquests textos venen d’una experiència discordant, en un sentit ampli, de la manera d’habitar un territori. El que finalment va sortir en aquests escrits són algunes de les diferents maneres de discordar o d’abordar, pot ser, una forma d’eivissenquitat, si és que això existeix», destaca Ferrer. També explica que «ja des de la primera classe varen començar a sortir textos molt interessants».

Partien de lectures de diferents autores que els agradaven i Ferrer els hi proposava a les participants en el taller exercicis durant les sessions per anar elaborant els seus propis textos. «Ens preguntàvem: com és que abans no escrivies? O per què jo no sé que tu escrius així?». Aviat varen començar a parlar, per tant, de la possibilitat de compartir el que escrivien amb la gent, de crear quelcom en format físic, fent finalment el fanzín. Es pot comprar a Sa Cultural, és un llibret elaborat de manera artesanal i amb restes de posidònia morta a la portada.

Portada del fanzín. / DI

Tal vegada la part més complicada de tot plegat fou compartir la intimitat que hi ha en els textos, explica Ferrer a aquest diari. «El fet d’exposar una intimitat, una vulnerabilitat, al principi fa certa vergonya, però al llarg de les sessions a poc a poc s’ha anat naturalitzant. Aquest procés ha estat molt polit». Les places de la segona edició del taller estan completes, tot i que Ferrer continuarà fent cursos d’escriptura i els interessants en participar poden escriure a eivissaescriu@gmail.com o, a Instagram, a @jessidenpalla.

Neus Riera Tur parla de les migracions d’eivissencs a l’altra banda de l’oceà a ‘Sucre i Sal’, relacionant-ho amb el present; Laura García de l’amistat i de la platja de ses Salines; Núria Prieto de la normativitat de la vida quotidiana amb un toc d’humor; Marta Torres Ribas ironitza sobre la masculinitat; i Verguis presenta les seues ‘Directrices para sobrevivir al retorno’ a l’illa d’Eivissa, per citar alguns exemples dels textos.