Alicia Valmaña: «Lisístrata és inventada, la revolta de les dones per la ‘lex oppia’, real»

La dona romana. Parlam molt de Roma, però no sé si a la dona romana la coneixem.

La coneixem poc perquè la història no s’ocupa pràcticament de les dones. La història l’escriuen els homes i en l’època romana, una època extensíssima en el temps, gairebé tretze segles d’història això significa que les dones van quedar, en certa manera, apartades perquè elles no estan en l’espai públic, el seu espai és el privat, l’espai domèstic, i això no interessa tant. No obstant això, tenim informació, sobretot a través de fonts literàries i també en certa mesura, de fonts jurídiques, però no tenim ni moltíssim menys la informació que existeix sobre els homes.

undefined

undefined

En versió curta, com es podria definir la situació de la dona romana a la seua societat?

Jo diria que hi ha un primer moment que abasta bastants segles, però fins al III abans de Crist, en el qual la dona està clarament inserida en el món familiar, domèstic. Però a partir del segle III i fonamentalment del segle II, sobretot a partir de la finalització de la Segona Guerra Púnica, es posa de manifest una evolució molt important, per a tota la societat, però que es visualitza de manera especial en la dona: surt fora, fa vida de portes enfora. Hi ha uns canvis econòmics i socials molt importants i un últim moment en el qual la dona apareix ja amb signes importants d’ocupació en l’economia. A partir del segle I després de Crist d’una manera claríssima ens trobarem amb una dona que dirigeix negocis, les negociatrices, que s’ocupen d’aspectes que segles abans haurien estat gairebé impensables.

I això a què es deu? A que la societat evoluciona o perquè algun fet fa que les dones hagin d’ocupar espais tradicionalment masculins.

En relació a les dones, la història de Roma no té fites marcades, però no sols per a les dones sinó en molts casos per a la societat en general. És més un procés evolutiu. Sens dubte les guerres canvien la societat. Això és una cosa evidentíssima i aquesta és una fita que sí que podem veure en aquesta sortida de l’espai domèstic a l’espai públic o social, tenint en compte que la dona no participava de la política ni dels càrrecs públics ni res d’això.

I algun altre aspecte, més enllà de la guerra, hi té res a veure?

El canvi que es produeix en la concepció de la família. A partir del segle I abans de Crist, més o menys, el concepte de família canviarà i això determinarà també un canvi substancial en la societat. La concepció del matrimoni, per exemple, que al final de la República ja s’utilitza com un arma política: em cas amb tu perquè interessa, em divorcic de tu perquè m’interessa. La dona també pot divorciar-se sense haver de recórrer a grans normes jurídiques. El matrimoni és una cosa molt flexible a Roma i el divorci, en conseqüència, també ho era. La visió de la dona participant en matèria econòmica es produeix fonamentalment per una relaxació pràctica de la tutela. La tutela sobre les dones no es va derogar mai a Roma. És a dir, en aquests tretze segles dels quals et parlava abans, la dona estarà sotmesa a tutela. No hi haurà una norma que derogui aquesta necessitat de tenir un home que sigui el que formalitzi els actes que la dona pugui realitzar en matèria comercial, els negocis jurídics que pugui realitzar. No es deroga, no obstant això es relaxa.

Com es relaxa?

Es relaxa a través d’unes certes normes. Per exemple, tenir més de tres fills. S’entenia també que era una exempció de la tutela si eres una dona ingènua, és a dir, una dona lliure que sempre havia estat lliure o, si eres una lliberta, una dona esclava que havia estat manumesa, si tenies quatre fills. Es va relaxant i s’entén que no té sentit la tutela, de fet era ja una institució més formal que substantiva.

undefined

El títol de la conferència era fragilitat i força de la dona romana. On està la força?

La força de la dona és, crec, la força de les dones de totes les èpoques: sobreposar-se a les situacions. Quan parl de força fonamentalment parl de com en un determinat moment de la història de Roma les dones són capaces de trencar amb aquestes cotilles que les lligaven, familiars fonamentalment, i es trenca amb el model de dona que presentava la societat. No podem dir que fossin moltes o poques, simplement les fonts constaten que es trencaven unes certes cotilles. Aquesta és la força. Que la dona participi en l’economia, aquesta és una força.

«Lisístrata és inventada, la revolta de les dones per la ‘lex oppia’, real»

undefined

Totes les dones?

Les fonts quan parlen de les dones fonamentalment ens parlen de les dones d’una certa classe social, però dones n’hi ha moltes a la societat, actualment i a Roma. Les llibertes, que eren aquestes esclaves manumeses, en la seva vida quotidiana operaven petits negocis i això, sens dubte, era una mostra de força. Al final els fets van per una banda i la via jurídica, en molts casos, per una altra. I la fortalesa la veiem en aquesta via dels fets.

I la fragilitat?

La fragilitat es troba en què jurídicament està encara molt lligada i molt sotmesa. Fins i tot quan arribam a les últimes etapes de la creació del dret romà es continua parlant sistemàticament que la fragilitat del sexe femení comporta la necessitat de tenir un home al costat perquè no s’equivoqui en els negocis jurídics, perquè pugui fer bé les coses. La infirmitas sexus, és a dir, el sexe feble, una expressió que ha arribat fins als nostres dies, aquesta idea del sexe feble es manté tant en les fonts literàries com en les fonts jurídiques. Una dona, com et deia abans, no es veurà lliure de tutela des del punt de vista del dret en cap moment en la història de Roma, excepte aquestes exempcions de les quals t’he parlat.

Hi ha altres lleis que afectin o estiguin pensades específicament per a les dones?

Sí, al llarg de la història sí que en trobarem. Mira, l’any 215 a. C., en plena Segona Guerra Púnica, s’aprovarà una llei, la lex oppia, que busca eliminar o limitar l’ús de determinats distintius de classe a les dones. Se’ls prohibeix portar joies d’or que pesassin més de mitja unça, és a dir, joiasses, i només se’ls permetia passejar en carruatge per la ciutat per anar a actes religiosos. Tampoc podien portar vestits tenyits de porpra perquè aquest color era un símbol de poder. Probablement s’estava fent una ostentació difícilment compatible amb la situació de pèrdues, tant humanes com materials, de la guerra. Però acaba la guerra i la norma, dirigida directa i totalment a les dones, segueix en vigor. I les dones surten al carrer intentant convèncer els homes perquè aquesta norma es derogui, un comportament extraordinari, inusual i desconegut, segons relaten les fonts.

undefined

D’aquesta història no se n’ha fet una pel·lícula?

No, però he escrit una obra de teatre juntament amb Arístides Mínguez: ‘Las triunfantes’. I ara acaba de sortir un llibret divulgatiu, ‘De romanas y escraches’, il·lustrat per l’aquarel·lista Rosa Rodríguez, contant aquesta història perquè moltes vegades em diuen que és com Lisístrata, però no, Lisístrata és inventat i això és real, un episodi de la història de Roma. Després, per exemple, també en l’època del triumvirat, l’any 42, si no em falla la memòria, es decreta que les dones paguin un impost. Estam parlant de les dones de classe alta com la lex oppia. Bé, doncs al 42 a. C., tot i que les dones no podien votar a les assemblees populars, una dona, Hortensia, pren la paraula en una reunió. També es relata com una cosa excepcional que Hortensia prengués la paraula per dir que si elles no participen de la guerra, dels honors militars, que si elles no tenen el dret a la cosa pública, perquè els cobren aquests impostos.

undefined

I li varen fer cas?

Sembla ser que es va reduir.

N’hi ha cap més?

Tenim la lex voconia al segle II a. C. Aquí es busca eliminar directament l’entrada de riquesa a les dones. Les dones a Roma són propietàries, però no poden gestionar el seu patrimoni, necessiten a un tutor. La lex voconia el que fa és posar uns límits a les dones que heretin dels seus pares, pares de primera classe, ciutadans que tenien les majors riqueses de Roma, tant en béns mobles com immobles. Se’ls tanca l’aixeta. Però fixa’t, aquí ja ens trobam amb un canvi social: van ser els propis pares de família els que busquen una via indirecta per poder deixar a les seves filles aquests béns. És a dir, la norma no s’incompleix, però s’eludeix. D’aquí neixen els fideïcomisos, però això ja és una altra història.

Són normes que afecten només les dones de classe alta. Hi havia lleis per a les esclaves?

Els esclaus i les esclaves, des del punt de vista jurídic, són cosa, no es consideren persona. El concepte persona, que té una càrrega jurídica important, és diferent al d’ésser humà. Persona és tot ésser o entitat titular de drets i obligacions. I els esclaus i les esclaves són cosa. Sobre ells es pot negociar, comprar, vendre, regalar, cedir en usufructe o manumetre’ls, concedir-lis la llibertat. El seu amo pot fer el que vulgui amb ells. Hi ha normes pensades per a les dones llibertes. Per exemple, en època clàssica tenien limitat el matrimoni amb certes classes socials, com les dels senadors. I després hi ha un delicte que és l’stuprum, tenir relacions sexuals que no tenen per què ser violentes, es deia, amb una dona verge. S’entén que amb determinades dones no es pot considerar stuprum: dones de classe ínfima, de plebs o, per descomptat, meretrius, prostitutes.

Abans parlaves d’Hortensia. No sé si es pot considerar feminisme, o si hi ha constància d’algun moviment que s’hi pugui considerar.

No, des del meu punt de vista, no. En l’episodi de la lex oppia hi ha una autora belga que ho va veure fa molts anys com un episodi de naturalesa feminista, però elles no reivindicaven els seus drets, crec que va ser una protesta de classe. No podem aplicar la nostra mentalitat al món antic. Eren dones d’una determinada classe social que reivindiquen tornar a la seva vida anterior i poder lluir tots aquests elements distintius de classe. Les fonts ens informen d’alguna dona com Hortensia, però sempre de manera excepcional, que pren la paraula en públic.

undefined

Alguna altra coneguda?

Es parla d’una tal Caia Afrania, o Carfania, com ha arribat fins als nostres dies, que era una dona que es dedicava a defensar en judicis i a postular en nom d’un altre, cosa que estava prohibida a les dones. No és la imatge de l’advocat, exactament, però una cosa semblant. I és curiós perquè les fonts diues que bordava, que els seus crits eren com lladrucs d’un ca. Sí que és cert que en alguns casos ens trobam una capacitat de reunió de les dones, sobretot, repeteixo, dones d’una certa classe social, però no podem, al meu judici, parlar d’una defensa de drets. Elles eren conscients que no els tenien.

Trobes a faltar conèixer algun aspecte concret del dia a dia de la dona a Roma? Alguna cosa que diguis “quina llàstima no saber res d’això”?

Encara tenim molta matèria per mirar, encara podem entrar en molts temes. Jo port treballant en estudis sobre la dona romana, a part d’altres coses, molts anys i la veritat és que et sorprèn perquè hi ha coses encara que podem saber. Però també altres que no han arribat fins als nostres dies i que no podrem descobrir-les mai, però és cert que a partir del segle I després de Crist, i una miqueta abans també, tenim ja moltes fonts. I la pena és que les dones no van ser protagonistes en certs aspectes. Però també ens passa amb altres sectors de la població, amb els esclaus, amb províncies i amb cultures que estaven abans de la conquesta romana. Hi ha coses que no coneixerem. Un exemple, sabem que van ambaixades a Roma de pobles d’Hispània, però no sabem exactament quins perquè les fonts no ens informen. Aquesta informació està perduda. Però hi ha molt per treballar i per investigar, ens donaria per a un parell de vides. Molts fils dels quals tirar.

Darrerament s’està treballant molt en recuperar les històries de les dones a la història.

Sí, s’ha treballat molt ja i és cert que els estudis de gènere en dones de l’antiguitat estan donant molts fruits. S’hi està treballant des dels anys 60 del segle passat, però ara, sobretot des del 94, amb molta més intensitat. Ens interessa molt saber d’on venim. La gent vol saber i, sobretot, en temes relacionals amb la dona, perquè hem set les grans absents de la història, però hem fet història amb el nostre dia a dia i les nostres vides.