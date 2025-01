Antònia Soler Nicolau, tutora de Literatura Clàssica de la UNED: «A Roma creien que mentre algú pronunciava el teu nom no mories»

Sarcòfags i romans. Quan pensam en sarcòfags pensam en egipcis, no en romans.

Exacte. El sarcòfag és un contenidor més de tots els que hi ha per a un cos quan s’ha mort. És normal que en un moment determinat els romans, igual que havien fet els etruscs i els grecs o els egipcis, també incorporin el sarcòfag. Ho fan en època imperial, els romans, de l’època republicana incineraven. Els romans eren de tradició de cremar i posar les cendres a una urna que, depenent de la classe social a al que pertanyien, era bàsica, de fang, o de marbre, amb repujats i decoracions molt recargolades. Això de deixar el cos intacte no dic que no existeixi, sempre hi ha excepcions, però eren d’estrangers o de gent que tenia unes altres idees.

Un moment de la conferència. / Marcelo Sastre

I què passa a l’Imperi per què això canviï?

Moltes coses. La primera, el cristianisme, que diu que hem de guardar el nostre cos perquè després, quan arribi el Judici Final, el recuperarem. Per això els cristians enterraven, encara que era un moviment clandestí. En el segle II després de Crist se s’implanta una nova mentalitat, que comença en àmbit infantil, de pensar que el cos del meu fill estaria millor recollit en una caixa bonica perquè no estarà tan maltractat com si el crem. Aquí venen els sarcòfags i en qüestió de 50 anys és una moda, es sustitueix la cremació per aquest enterrament del cos íntegre a un recipient. I no només a Roma, a totes les províncies. A Tarraco, a la necròpolis hi ha una quantitat de sarcòfags impressionant. Arriba a tots els racons de l’Imperi. El segle III és l’època principal del sarcòfags.

Aquest concepte de sarcòfag romà és com l’egipci?

No, no és el mateix. No està pensat per fer un embalsamament, els egipcis treien el cervell i les vísceres i quedava només carn i ossos. A Roma no. El sarcòfag és com un bagul, com els nostres taüts quan no incineram, un llit de mort, encara que sigui de pedra sempre hi ha una mica de coixí pel cap. Dorm el son de la mort. Ja des d’època antiga els romans tenien una llei que deia que no se podia enterrar dins la ciutat perquè hi havia filtracions, així que ben tapat i fora de la ciutat.

I havia cementiris per a aquests sarcòfags?

Hi havia uns cementiris en funció del poder econòmic. A les ciutats romanes està prohibit enterrar, però quan surts de la ciutat, només travessar la porta de la murada, ja trobes tombes. Naltros ara valoram molt la primera línia de mar, ells valoraven molt la primera línia de camí. En general, els sarcòfags, els monuments, tenen inscripcions. Sabem que els romans llegien en veu alta i pensaven que mentre algú pronunciava el teu nom no mories. Els sarcòfags, sobretot aquests decorats, de marbre, els compra una elit. La gent pobra no se’ls pots permetre. No tenen només un sarcòfag, tenen un monument, un minijardí amb un pou per quan és el moment de fer-li unes honres fúnebres perquè fa anys que ha mort, era el seu aniversari o eren festes com la nostra de Tots Sants.

Si tan de luxe eren, si estaven molt a la vista…

Es farien malbé… Hi ha reutilització. Un sarcòfag, si han passat cent anys, diuen «aquesta persona que està enterrada ja no la coneix ningú, la treim, li feim un rentat i reaprofitam el sarcòfag». Això se fa. I no només en època romana. A Pisa, vora la catedral hi ha una quantitat de sarcòfags romans reutilitzats en el segle XV i XVI... L’aristocràcia del moment pensa «quins contenidors, quin luxe!». N’hi ha que no són rectangulars, tenen una teulada, com una caseta. Deixen la decoració romana, l’únic que fan és treure la inscripció i és reescriu.

Al segle XV i XVI ja agradaven les antiguitats.

Sí, hi ha tantes reutilitzacions… De vegades te trobes que formen part d’un mur d’una catedral. De vegades hi ha una pica per beure al jardí d’un palau i quan ho mires és un sarcòfag reaprofitat. Són uns elements que, més enllà de la funció funerària, com a element decoratiu cridaven l’atenció.

El títol de la conferència parla del luxe després de la mort. Què és el luxe funerari a Roma?

En època imperial, que és l’època dels sarcòfags, quan se posen de moda, són una peça molt i molt cara. Pensa que abans, quan incineraven, l’equivalent era una urna de 25 o 30 centímetres. No és comparable a les dimensions d’un sarcòfag. S’encareix moltíssim el producte. Qui s’ho pot pagar? Inicialment, els rics molt rics, però després es popularitzen. Els rics trien matèries molt bones. Marbre. De Carrara. Però de vegades els agrada més el marbre pentèlic, que ve de Grècia. Fins i tot a Àsia hi ha zones productores de sarcòfags. A l’època imperial hi ha tant de tràfic que s’ha parlat fins i tot de la indústria del sarcòfag. Se fan uns càlculs, a partir de quantes peces tenim, quantes hipodria haver. És impressionant.

Quants sarcòfags?

Actualment, a partir de les excavacions de tot el món romà se coneix l’existència d’entre 12.000 a 15.000 sarcòfags. I com pot ser aquesta forquilla? Si els tens sencers, si en tens 15 en tens 15, però si només tenim la paret de davant... A l’hora de fer museus, potser no hi cap i com la part de davant és la més decorada, es talla. Això ho han fet museus petits i grans. De vegades és un sarcòfag i ho sabem i tenim documents del moment que diuen que s’ha tallat, però de vegades no ho sabem. Pot ser és un sarcòfag, potser que no. Aquests de 12.000 a 15.000 representen entre un 3% i un 6% dels que hi havia. Una burrada! L’aristocràcia quins tenia? De marbre especial, del més costós, del més difícil d’obtenir, perquè això marca estatus, i decorats. Aquesta decoració també va canviant.

Com?

Al principi és de temes relacionats amb la persona dormida, es busquen mites que puguin tenir a veure amb això, però a una fase posterior deixen el personatge mitològic que vulguin fer servir i no li posen cara perquè després esculpeixen la del mort. Aquests amb la cara de la persona són els més cars i especials. Però com és una cosa tan demandada es comencen a fer de pedra que ja no és marbre, de calcària local, i aquests ja són, entre cometes, més baratets. Els romans tenien una fixació per no morir del tot i la forma de no morir del tot és un monument funerari que porti el teu nom.

Les persones triaven en vida els materials i les decoracions?

Sí, generalment, sí. Això segueix passant entre les persones importants. Alguns papes ja en el Renaixement buscaven els millors artistes que hi havia per fer els seus panteons. A les canteres on tenien preparats aquests materials treballaven per encàrrec, però sempre tenien material fet per quan moria algú inesperadament. Els familiars demanaven si tenien un sarcòfag en funció dels gustos del mort. De vegades també se comprava per tota la família. Aixíq ue havien de tenir un poc d’estoc.

O sigui que n’hi havia d’alta costura i de prêt-à-porter.

Totalment.

Curiosa aquesta pompositat amb la mort.

Luxe sempre n’hi ha hagut. I hi ha poetes llatins, com Horaci que recorden que amb igual peu la mort arriba a la casa d’un pobre i a la terra d’un ric, però encara que hi arribi igual, que la mort ens iguali a tots, no tots tenim el mateix tipus d’enterrament. Els romans rics contractaven ploradores, músics, i la majoria de les persones pobres que morien anaven a una ossera comuna. O feien servir teules per tapar o ànfores trencades com a contenidor d’un cos. Aquestes formes barates serien les de la majoria de la gent. Els sarcòfags serien un exemple del luxe de la mort, però n’hi ha molts. A totes les civilitzacions. Les piràmides no són res altre que això. I a Roma hi ha una piràmide que se va fer un contemporani d’August, de finals del segle I abans de Crist, la piràmide cestia, és de marbre i és un monument funerari. Sempre hi ha hagut persones que han volgut destacar sobre les altres i, evidentment, quan moren, ho segueixen fent.

Quin seria el sarcòfag més luxós del que es té constància?

Això és difícil de dir. He entrat en contacte amb els sarcòfags perquè vaig formar part d’un projecte sobre sarcòfags romans de la Península Ibèrica. La meua part era l’epigrafia, allò escrit. Hi ha moltes sorpreses. Hi ha sarcòfags que semblen bons i no ho són. I al contrari. És molt difícil dir quin és el més important. A Hispània, un dels que més destaca és un que se va trobar l’any 1948 dins la mar, a Tarragona: el sarcòfag d’Hipòlit. És de marbre atenès, pentèlic. Una persona de Tarraco, és ver que era la capital d’Hispània Superior, sí, però... Té una decoració amb les figures tan ben proporcionades... Tenen el cap que s’ha trencat, però així i tot les veus i dius, «mare meua, quin detall i quina cosa més ben obrada». Crec que aquest, a Hispània, seria, sinó el més, que sempre és discutible, un dels més destacables. Però no deixa de ser una província. A Roma hi ha cada cosa… I si vas a museus com el Louvre o el British… Hi ha un passadís amb uns sarcòfags amb unes decoracions d’una finor extrema.

Hi havia luxe hortera als sarcòfags romans?

[Riu] Doncs no m’ho havia plantejat mai, però m’imagín que sí perquè hi ha un poeta, Càtul, que al segle I abans de Crist s’enriu d’un que pronuncia exagerant molt i t’escriu exagerant, com ell. És com si naltros diguéssim «de verdad, tía», «o sea»... Igual que aquest poeta podia enriure-se’n de la gent que volia aparentar, a nivell particular devien dir «mira aquest quin monument s’ha fet, quin mal gust, que s’han cregut, ara volen semblar»… De vegades volen identificar-se amb els personatges mitològics i se posen el seu retrat. La gent devia dir coses però, que jo sàpiga, no n’ha quedat constància. Naltros miram quines escultures són, però no ens dedicam a pensar si realment la família era digna d’elles o eren, com dius, uns horteres.

Més enllà dels sarcòfags, amb què estás ara?

He après moltíssim dels sarcòfags, és la sort quan fas feina amb un projecte multidisciplinar. T’infiltres de tantes coses! Ara, amb el mateix equip, he obert un altre projecte: Antiquae Feminae, dones antigues. Es tracta de mirar retrats de l’Antiguitat. La primera feina serà comproovar que no s’ha colat cap neoclàssic. Els homes tenen molta més retratística: l’emperador, el general… Són figures de poder, però les dones… Per què se retraten? És diferent. Dones executives, poderoses… Les dones de l’emperador, però no deixen de ser una figura decorativa. També hi ha algunes poetes, com Safo, que és molt curiós. Estudiam el retrat femení en clau de gènere. És molt interessant!

Però també tens alguna cosa a veure amb el peci de ses Fontanelles, no?

Sí, aquest vaixell és una cosa espectacular. Carregat d’ànfores, però amb una quantitat d’inscripcions… A la primera part ja vàrem fer un estudi de les inscripcions d’una tercera part i ara estam acabant la segona part, totes les inscripcions de les àmfores de ses Fontanelles.

Això estava molt a la vista, sorprén que no es trobàs abans.

Sí, però estava just davant la torrentera i, quan plou, hi ha molt moviment d’arena. Encara que fos una capa finíssima estava cobert. En una d’aquestes tempestes es va destapar.

