El meu poble, partit en dos per la dana: què serà de nosaltres?

«El meu poble. No es pot afirmar que meu poble fora un bon poble ni tampoc el trobaríem mai a una llista de pobles bonics. Els seus habitants es queixaven sovint d’ell, pels carrers bruts, per les dificultats per estacionar, pel carril bici que ho estava envaint tot, per les direccions per circular, que havien convertit els carrers en laberints, per les quadrilles d’adolescents poc cívics i sorollosos, pels alts impostos... Sempre hi havia alguna queixa.

«I a l’endemà de l’endemà els habitants del meu poble començaren a reaccionar». / E. Manzano / E. P.

Però el meu poble tenia una cosa que altres pobles, per desgràcia, han perdut. El meu poble tenia vida, molta vida. Ho veies i ho senties des que hi arribaves. Hi havia botigues de tot tipus, bars i restaurants, oficines, despatxos, empreses, clíniques, farmàcies, gimnasos, centres esportius, piscines, acadèmies, escoles, instituts. També tenia un auditori, una estació de tren, una línia d’autobusos, un polígon, un mercat molt animat cada dimarts i divendres, i, des de fa poc, també els dissabtes, i un port a l’Albufera, pobra Albufera... Per tenir, tenia fins i tot una universitat. Les seves avingudes i els seus carrers principals estaven sempre plens de gent. Sempre d’un lloc a altre. Uns desdejunant a alguna terrassa, altres esmorzant, eixe esmorzar valencià! I així era el meu poble a totes les hores. I també tenia festes, com no! Qui ho anava a dir!, les festes acabaren el 29 de setembre, dia de Sant Miquel. Ningú imaginava que quedava només un mes per a què la vida del meu poble es partira en dos i mai tornara a ser igual.

Sí, perquè el meu poble es va partir en dos un 29 d’octubre i amb ell també es va partir en dos la vida de tots els seus habitants. Aquell dia, a poqueta nit, sense avisar, hi va arribar la destrucció i la devastació en forma d’aigua i fang, tanta que tot, però tot, es va tenyir de marró, un marró humit i brut, que acompanyava l’aigua que amb fúria i determinació va cobrir i destrossar el que trobava al seu pas: va tirar parets i portes, va arrossegar cotxes, els va amuntegar, es va colar a totes les cases i edificis, als garatges i als locals, al portals i a les escales. Tot va quedar cobert per aquella aigua maleïda, que recorria els carrers mesclada amb els records de les vides que va trencar. I també se’n va endur vides, vint-i-cinc, així, de repent, sense misericòrdia, de joves i de majors, de dones i d’homes, que no reberen cap missatge ni consell, que no pogueren arribar a casa a temps, que quedaren atrapats per l’aigua marronenca, que no pogueren escapar de la seva força engolidora. Quina nit més llarga, inesperada i trista! Els crits, els clàxons, les preses i els llums donaren pas a la foscor absoluta i al silenci. Quines hores interminables i desoladores! Quina impotència i desesperació! Quantes històries de supervivència o de mort quedaren impresses en la memòria d’aquella nit! Els miracles existeixen i també la solidaritat. Quantes persones es salvaren de l’estampida de l’aigua gràcies a l’ajuda d’altres!, quants herois anònims hagueren aquella fatídica nit! Sense ells, quants morts més hi hauria hagut! Altres, vint-i-cinc, i molts més a altres pobles, no tingueren la sort o la possibilitat de trobar-ne un i l’aigua se’ls endugué per sempre. La desgràcia i la sort caminaren de la mà aquella nit. Descansen en pau.

I arribà l’endemà i tot havia canviat. Ja res era com abans. Els habitants del meu poble hagueren de veure allò que no havien vist mai i que només els majors recordaven haver viscut. Destrucció, destrucció i destrucció. Tots veieren un escenari de guerra, incrèduls, paralitzats, en shock, caminant per on podien com en un malson, com a morts en vida, sense saber què fer. Alguns buscaven els seus, instint de protecció, però poc més podien fer. Molts, massa, ni menjaren ni begueren aquell primer dia, ni tenien on seure o estar. Les seves cases inundades havien desaparegut. Quedaven les parets, potser, però les cases havien desaparegut i també les vides que les habitaven. No hi quedava res. Ningú els va orientar, ningú els va dir per on començar. I aviat s’adonaren que el malson no s’havia acabat, perquè lladres i saquejadors aparegueren no se sap com. Arrassaren amb allò que quedava, durant tot el dia. Per maldat, per avarícia, per por o no se sap per què. La solidaritat i la barbàrie caminaren de la mà aquell dia.

I a l’endemà de l’endemà els habitants del meu poble començaren a reaccionar. No sabien per on començar, però començaren. Ells tots sols. Desfer-se d’aquell fang apegalós era el primer. Netejar i netejar era la prioritat. Salvar allò salvable, tirar allò insalvable. Lluitar per recuperar la vida anterior. I així començaren una nova vida, diferent a totes les que us pugueu imaginar. Netejar i netejar, salvar allò salvable, tirar allò insalvable.

I a poc a poc vingué gent de fora del poble, uniformada amb pales, raspalls i botes d’aigua. Amb ànim i força. Primer desenes, després centenars i més tard milers. I tots ajudaren a netejar aquell fang omnipresent i escampat per tot arreu. I vingueren acompanyats de força, d’alegria, d’esperit col·laborador i dugueren tot allò que els habitants del meu poble no podien aconseguir perquè no hi quedava res. Pa, aigua, menjar, materials per a netejar, pales, poals, botes i solidaritat, cabassos de solidaritat. Venien en cotxe, en furgonetes o caminant, no importava com. Hi arribaven des dels quatre punts cardinals, sense que ningú els hagués cridat. Ells sabien que els necessitaven al meu poble i als altres pobles i els habitants de tots els pobles ofegats en aquell fang els estaran eternament agraïts.

I també vingueren bombers, molts bombers, i policies, i treballadors de Protecció Civil, i operaris amb les seves grues, tractors, camions i tot terrenys, i cuiners que cuinaven de calent. Des dels quatre punts cardinals. I a poc a poc vingueren soldats, tan esperats, amb els seus camions i màquines. I al meu poble ja no es veia només el marró del fang, també es veien els colors dels uniformes, dels monos blancs dels voluntaris, dels camions, de les grues, dels cotxes dels bombers, dels seus cascs, de les seves mànegues, de tot plegat. Tots dugueren una esperança als habitants del meu poble i als dels pobles ofegats. No estaven tots sols.

I així passaren els dies d’aquesta nova vida, netejant i netejant i buidant cases i locals. Salvant allò salvable, tirant allò insalvable. I molts, massa, veieren com tot allò que els identificava s’havia perdut: els mobles, els records, la roba, les sabates, els documents, els llibres, els cotxes, les bicicletes, els joguets. El fang i l’aigua no els va perdonar.

I la majoria dels habitants del meu poble pergueren el cotxe. Al carrer i als garatges, no importava on. L’aigua engolidora els va desfer. I més tard, a poc a poc, aparegueren a torres de cotxes que formaren una muralla al voltant del meu poble. Una muralla amenaçadora, construïda sense saber com, que no defensava de res, i que feia recordar a cada minut que l’aigua i el fang arribaren sense avisar.

I així passaren els dies. Tants, que els habitants del meu poble aprengueren coses noves en la seva nova vida: aprengueren a fer cua pacientment, a ajudar els altres i a donar les gràcies, a col·laborar sense esperar res a canvi, a pegar-se besos i abraçades quan es trobaven, a plorar sense vergonya, a donar-se ànims i desitjar-se un futur millor, a valorar allò que els havia quedat com si fos un tresor. I també a omplir formularis impossibles i rebuscats. I recordaren què era dur mascareta. Aquesta nova vida, tanmateix, no agradava a ningú. Tots volien recuperar la vida anterior, el poble que coneixien, encara que fora el de les queixes de sempre. Per això seguiren treballant i treballant, netejant i netejant. Desfer-se’n del fang, aquesta era la prioritat. Refer allò perdut i curar el cor trencat.

I mentre ells netejaven i lluitaven varen veure atònits com els governants es barallaven entre ells, com no assumien responsabilitats, com no es posaven d’acord amb l’ajuda que havien d’enviar, com es llançaven fang imaginari els uns als altres. Ací i allà. I mentrestant, els habitants del meu poble seguiren netejant. I el cansament i la tristor anà deixant pas a la indignació i a l’enuig. Quan acabarem? On viurem? Quan arribaran les ajudes? No se n’aneu, per favor, no ens oblideu.

Ara fa més de dos mesos que tot açò començà, que la desgràcia ho va cobrir tot de fang, que es partí la vida en dos. La pols ha substituït el fang. Es veuen menys voluntaris, soldats, policies i bombers. A la por, a la tristor i al cansament s’han unit la incertesa, la desconfiança i el descontentament. Què serà de nosaltres? Què serà dels joves i els vells? Què serà dels nostres treballs? Per favor, no ens oblideu. Un 29 d’octubre la vida al meu poble es partí en dos».

Suscríbete para seguir leyendo