Margarita Xirgu, actriu i directora

Tot i que està associada principalment a les obres de Federico García Lorca, va interpretar obres dels dramturgs més importants per donar-los a conèixer, principalment, a Amèrica. Des de ben petita li agradava la lectura i visitava els ateneus de Barcelona amb el seu pare. Allà es va començar a aficionar al teatre. Va debutar amb 14 anys als escenaris, ja des de les primeres actuacions s’apreciava el talent. L’any 1906 va fer la seua primera obra com a professional. Les seues actuacions eren destacades a la premsa de l’època i l’any 1910 va crear la seua pròpia companyia. Va provar el cinema, però no li va agradar, i va fer diverses gires a Amèrica del sud. L’any 26, quan ja vivia a Madrid, va conèixer Lorca. La seua connexió laboral i personal va ser total i ella va protagonitzar i dirigir moltes de les seues obres. La Guerra Civil la va enganxar a una de les seues gires i va decidir no tornar fins que acabàs la dictadura. No ho va fer.

MARGARITA XIRGU | Época: 1888-1969 | País: Espanya | L’any 1907 el seu pare va morir i ella es va fer càrrec de sostenir econòmicament la família.

