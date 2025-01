Luisa Carnés, Clarita Montes Natalia Valle

Nascuda a Madrid l’any 1905, va ser escriptora i periodista i, comunista militant, es va exiliar a Mèxic, on va morir l‘any 64, en acabar la Guerra Civil. Va signar amb el seu nom, però també com a Clarita Montes i Natalia Valle. Va haver d’abandonar l’escola amb onze anys per començar a treballar a la sombreria de la seua tia, que va deixar per una pastisseria, com a telefonista més tard i mecanògrafa... L’any 23 va agafar una ploma per primer cop per escriure un conte. Una de les seues feines, a un saló de te, va inspirar la seua obra més coneguda, ‘Tea rooms. Mujeres obreras’, publicada l’any 34 i que els darrers anys s‘ha fet molt popular després de la reedició de l’editorial Hoja de Lata. Va recolzar Clara Campoamor en la seua defensa del vot femení. Militant comunista, els seus textes sempre estaven carregats d’ideologia, i durant la Guerra Civil va publicar una sèrie d’articles així com teatre de combat. En total, va publicar una desena de novel·les, al voltant de seixanta contes i centenars de peces de teatre i cròniques. El primer conte del que es té constància es ‘Mar adentro’, publicat l’any 1926 a La Voz i el primer llibre, ‘Peregrinos del calvario’ (1928).

