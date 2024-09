Vicent Andrés Estellés repeteix a Can Ventosa

Va treballar de forner, com el seu pare, en deixar els estudis, obligat per la Guerra Civil, i, més endavant, d’orfebre, mecanògraf i ordenança. Els seus primers poemes els va publicar en castellà, traduccions dels que havia escrit en català. En acabar la carrera va tornar a València a treballar com a periodista, ofici que va exercir fins 1978. ‘Ciutat a cau d’orella’, publicat l’any 53, va ser el seu primer llibre. La mort de la seua filla amb només uns mesos el va portar a escriure ‘La nit’ i ‘Primera soledad’. Va quedar finalista del Premi Óssa Menor amb el poemari ‘Donzell amarg’ (1958). L’any 72 es va començar a publicar la seua obra completa, amb el primer volum, ‘Recomane tenebres’, premi de la Crítica Serra d’Or, poc abans d’iniciar el poemari ‘Mural del País Valencià, que consta de 60 llibres i que li va portar quatre anys escriure. Alguns dels seus poemes s’han convertit en cançons, musicats per Ovidi Montllor, Maria del Mar Bonet i Lluís Miguel.

VICENT ANDRÉS ESTELLÉS Época: 1924-1993 | País: Espanya | Va estudiar Periodisme a Madrid amb una beca després de publicar el seu primer article l’any 42 al diari Jornada.

