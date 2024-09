Dea Tanit, cinc músiques sota l’energia de la deessa

Feia temps que Cristina (guitarra) i Zoe (bateria) tenien al cap la idea de muntar a Eivissa una banda de música formada íntegrament per dones. Ja ho havien intentat, però no va acabar quallant. Fa una mica més d’un any que varen trobar per xarxes socials a Lauren, una cantant andalusa. Els va encantar. La seua veu encaixava amb el que tenien al cap. Les separaven un bon feix de quilòmetres, però tot i això li varen dir que la volien. Que volien que cantàs amb elles. Que fos la veu d’aquest grup de dones que volien crear. I, casualitats de la vida, resulta que Lauren feia també un temps que volia venir a Eivissa. L’illa la cridava. Així que tot encaixava. En principi.

La idea era que tot començàs a forjar-se l’estiu passat, però les coses no varen sortir. La idea, però, no marxava del cap de cap d’elles. Zoe i Cristina volien la veu de Lauren i Lauren volia venir a l’illa. I així seguien, en contacte constant per telegram i amb el somni rodant: «Ens vàrem passar tot un any parlant sense conèixer-nos», comenta Lauren. Una mena de relació a distància mantinguda amb la il·lusió de poder tocar algun dia. I just abans de l’estiu tot va sortir. Lauren va posar els peus a Eivissa, varen fer una primera prova per veure com encaixaven i tot va començar a rodar. Allí, amb aquelles primeres melodies de les cinc integrants juntes naixia Dea Tanit. «Els vaig agradar a totes», recorda Lauren, que confessa que ella sentia, fins i tot abans d’aquell primer dia, que ja les coneixia.

Les Dea Tanit, a una imatge promocional. / Arxiu personal

En aquest «totes» estaven ja les altres dos integrants de la banda: Katia (baix) i Ilse (piano). En molt poc temps Lauren va trobar una feina i, curiosament, una casa on viure: «Vaig arribar en març i tinc treball, una llar i un grup de música. L’illa m’estima», comenta. Això, sí, confessa que el primer mes després d’arribar a Eivissa no li va quedar més remei que viure a una furgoneta.

«Som cinc al·lotes que feim música soul i rock des dels anys 70 fins a l’actualitat», respon Lauren, que fa de portaveu de les cinc, quan se li pregunta que qui són les Dea Tanit. El de demà a la nit a les festes de Jesús serà el seu tercer concert. Tot s’ha precipitat una mica, reconeix. La idea inicial de la banda era aprofitar aquest estiu per anar assajant, conèixer-se més, guanyar complicitat tocant, definir repertori... Començar amb alguns concerts a festes privades, continuar durant l’hivern amb alguna actuació i arribar a l’estiu de 2025 ben rodades per a la gran explosió. Aquests eren els plans, però tot ha anat més ràpid del que pensaven. Els va començar a sortir algun «bolo» i no podien dir que no. S’hi van llençar. Lauren volia, de fet, no esperar gaire per comprovar com funcionaven juntes en directe. Aquella primera actuació, a un local de Vila on Lauren acostumava a anar a les jam sessions, va ser un moment especial per a totes elles. Després els va sorgir el concert a les festes de Sant Bartomeu. I també varen dir que sí. I d’allà a Jesús i, d’aquí a poc, també a l’Oktoberfest que a finals de mes se celebra a Eivissa. «Tenia molt clar que, tot i que els plans fossin uns altres no podíem dir que no», explica Lauren, que reconeix, això sí, que començar a tocar abans del que tenien previst les ha obligat «a assajar el doble».

La música de la deessa

El nom del grup va sorgir. No podia ser un altre: «Dea Tanit, deessa Tanit. El vàrem triar perquè som dones i perquè estam a Eivissa. I Tanit representa aquestes dos coses. A més, és la deessa de la fertilitat, la feminitat, la nit...». A més, tenen la sensació que ha set ella qui les ha acabat reunint. Totes elles tenien molt clar que això no era només una afició amb què passar el temps. S’ho prenen com una feina. Un treball. Amb disciplina. Tot per tenir una dinàmica i, sobretot, per continuar cresquent com a grup. Assagen un parell de cops cada setmana. De vegades un i altres dos. Entre les nou de la nit i la mitjanit. Quan totes han acabat ja de les seues feines. Arriben al local d’assaig «esgotades, cansades i rebentades» després de tot el dia treballant. Però amb moltes ganes de tocar. Quan s’hi posen, tot l’esgotament marxa. Desapareix. Disfruten. «Algunes tenen feines dures», comenta Lauren sobre dos de les seues companyes que són cambreres de pis. En realitat, confessa, els dies que tenen assaig totes estan desitjant que arribi l’hora de trobar-se: «Volem que arribin les nou de la nit», afirma.

«Ens ho passam molt bé, però també ens hem de posar serioses amb la feina», comenta Lauren, que ha quedat sorpresa per l’ambient de la música que ha trobat a l’illa. «És fantàstic! Hi ha moltes oportunitats. I la gent de la música es recolzen uns als altres. Curiosament, tot i la gran activitat musical i de bandes que hi ha a l’illa, l’ha sorprès no trobar més bandes formades íntegrament per dones.

El seu repertori és «molt variat», però amb molta presència de cantants femenines. Les inspira especialment la intèrpret de Fleetwood Mac, Joss Stone i Amy Winehouse. Però també James Brown o Kiss. Tot, això sí, s’ho porten al seu terreny. No es limiten a fer versions, fan seues les cançons, les transformen. «És una feina», apunta Lauren que explica que, precisament, una de les coses a les que es dedicaran aquest hivern és a treballar en alguns temes (o combinacions de temes) que volen afegir al repertori i que ara, centrades en assajar i perfeccionar les cançons, no poden posar-s’hi. Però ho faran. Quan se’n vagi la calor. Quan baixi l’activitat de l’illa. Quan algunes d’elles acabin la temporada. Serà llavors quan s’hi posin. En aquestes nits d’assaig que acaben al voltant de la mitjanit, compartint algunes cerveses i baixant les revolucions.

Suscríbete para seguir leyendo