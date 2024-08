Patricia Urquiola, adéu al minimalisme

Nascuda Astúries, vivint a Milà i passant els estius a Ibiza. Aquesta és Patricia Urquiola, una de les protagonistes del mes d’agost del calendari ‘Temps de dones, dones en el temps’, editat per l’Organització de Dones de la Confederació Intersindical del sindicat STES, dedicat a les dones interioristes. Va estudiar Arquitectura a Madrid, uns estudis que va acabar al Politècnic de Milà. La seua tesi de final de carrera la va supervisar el gran arquitecte italià Achille Castiglioni. L’any 2001 va crear el seu propi estudi a la ciutat italiana, amb el que va fer dissenys amb el seu nom per a firmes tan reconegudes com Alessi, B&B, Axor Hansgrohe, Moroso, Molteni, Kartell, Kettal, Gandiablasco i Viccarbe. L’any 2009 la revista alemanya Häuser la va nomenar «la millor dissenyadora d’interiors de la primera meitat del segle XXI». Fugint del minimalisme dels anys 90, les seues creacions són suaus i arrodonides.

PATRICIA URQUIOLA | Època: 1961 | País: Espanya | Fa només un parell de setmanes va rebre al Club Diario de Ibiza el premi Llave de Ibiza.

