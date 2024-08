Cesc Sansalvadó, cantant: «Amb el que he viscut tocant al carrer podria fer un llibre»

La música que surt dels altaveus, el micròfon i la guitarra de Cesc Sansalvadó té petjada de carboni zero. És una de les característiques de ‘Petjades Tour’, la gira amb la qual aquest jove català —«nascut a Barcelona, però he fet tota la vida a l’Empordà»— està recorrent la costa de llevant i les illes per presentar el que és el seu primer disc, ‘Homeward’ (de tornada, en anglès). Una gira que el porta avui al mercat artesanal de la Mola, on actuarà a les set de la tarda. Una gira que està sent tot un regal d’experiències per al jove músic. Una d’elles «posar el peu» per primer cop a Formentera, confessa de camí cap al ferri amb el que arribarà a les Pitiüses.

El músic català Cesc Sansalvadó. / Arxiu personal

Sansalvadó parla des de la seua furgoneta, completament elèctrica, amb la que ha recorregut no pocs municipis de Mallorca. Acompanyat, de vegades, per algun amic, per la seua parella i, fins i tot, per la seua mascota. «Aquest cop s’ha quedat a casa, pero no complicar la logística. S’ha quedat molt ben acompanyat, però sé que li hagués encantat venir», comenta el català, que abans de dedicar-se per complet a la música era professor de Primària. Va decidir deixar les aules i apostar per les melodies fa uns anys. La música era una afició cada cop més important en la seua vida, ja li donava voltes a la possibilitat d’apostar de ple per ella i va ser durant un canvi en la feina quan ho va veure clar: «És una cosa que es cou a poc a poc. Tens el cuc allà i una part de tu vol fer cançons per guardar a un calaix i compartir-les amb la família i els amics, però una altra vol mostrar com veus el món a través de les teues cançons». En aquell moment tenia 22 anys i no tenia «responsabilitats exagerades» i es va tirar a la piscina.

A casa el varen recolzar en la seua decisió. Això sí, el seu pare li va dir una cosa ben clara: «Que no volia veure’m cada dia estirat al sofà fent d’artista». Així que des del primer moment, tots els dies es va dedicar a treballar. Des de baix. Primer tocant als carrers i després ja a sales, festivals... «Ma mare diu que amb el que he viscut al carrer podria fer un llibre», comenta Sansalvadó, que destaca la visió tan diferent que es té a Espanya, respecte a la resta d’Europa, del músic de carrer: «Aquí encara es té la percepció de que és un pidolaire, això s’hauria de canviar. A països com Alemanya o Anglaterra no passa, allà la gent que toca al carrer està ben considerada».

Músic de carrer

Tocar al carrer l’ha fet viure moments increïbles, però també altres que no ho són tant: «Acabes una cançó i se t’apropa algú que te diu que escoltar-te li ha canviat el dia, o la dinàmica, que te fa un petó o te dona una abraçada. Això és meravellós». Per altra banda, els músics que toquen al carrer estan «molt exposats» i, de tant en tant, algú els diu alguna cosa o els intenten robar. Això darrer, des de la pandèmia, no és tan fàcil, ja que s’han acabat les gorres plenes de monedes. «La gent ja no porta cash», destaca Sansalvadó, que continua: «Ens hem hagut d’adaptar». Ell, per exemple, té bizum per a què li puguin donar la voluntat. I s’ha fet amb uns terminals tpv per poder vendre els seus discos, explica arribant ja al port per afrontar una parada més de la seua peculiar gira d’estiu. Que li està encantant. De vegades fa vida a la furgoneta, camperitzada, i altres dorm a altres llocs. Tot depèn. Res està escrit amb lletres definitives.

A les illes ha descobert una vida senzilla i un espai on «tot està connectat». Un territori tan petit que li permet no angoixar-se per les distàncies o pels retards: «A la primera part de la gira, a Mallorca, en nou dies vaig fer onze concerts, ens movíem molt i m’agradava molt conèixer, cada dia, algun aspecte nou». Un dia va anar a pescar, un altre a fer un arròs... Unes experiències que ha compartit amb Joan Carles i Anna, els qui, sovint, l’acompanyen durant la gira i s’encarreguen de crear contingut per a xarxes. Ara té ganes de fer el mateix a Formentera. Sent molta curiositat per veure el lloc on farà el concert, el mercat artesanal de la Mola: «M’han dit que és un lloc espectacular».

Austràlia i una migdiada

Els qui assisteixin al concert descobriran els temes que formen el primer treball publicat de Cesc Sansalvadó, ‘Homeward’, on es mesclen un «ventall d’estils» que es mouen entre el rock i el folk. I temes tant en català com en anglès. En aquests moments el músic català, mentre està de gira amb el seu primer disc treballa ja en els temes que formaran part del seu segon treball: «Estic fent cosetes, i coneguent gent nova a la indústria». Està, per exemple, fent contactes a Austràlia. «Mirant a veure què en pot sortir», comenta el músic, que riu quan se li pregunta si té pensat marxar al continent dels marsupials amb la seua furgoneta elèctrica: «De moment, treballam a distància», detalla el músic.

Respecte al que li va dir el seu pare quan li va comunicar que volia deixar la docència per dedicar-se a la música, allò de què no el volia veure estirat al sofà fent d’artista, Cesc Sansalvadó assegura que si s’ha estirat al sofà ha set per descansar, però que ha treballat tots els dies. De fet, recorda que fa poc, amb el pianista, van caure en què porten ja més de mig centenar de concerts. «Moltes hores de carrer i de música», comenta abans de confessar, amb l’esperança que el seu pare no se n’assabenti, que fa només uns dies, en haver dinat, amb tot l’esgotament acumulat de la gira, es va fer «la millor migdiada del món».

