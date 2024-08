DJ Padjesa: «M’agrada la música, fer-la, i punxar-la»

«Una cançó vella, una nova, una ràpida, una lenta, una disco...». Dj Padjesa ho té clar. Quan ella està als comandaments de la cabina a una festa el que vol és que tothom, absolutament tothom, s’ho passi bé. I això implica, en la majoria de les festes en les que punxa, anar combinant estils i èpoques. Tot hi té cabuda: pop, rock, tipus flower, regueton i pachangueo. «Pachangueo català», resava el programa de festes de la Mare de Déu d’Agost de Sant Ferran, organitzat per l’associació Reis Mags, on Padjesa va punxar aquest cap de setmana.

Padjesa és María José Cardona, ben coneguda per altres aventures musicals, com el grup Quatre de Copes o Imaràntia: «Ja havia fet de dj de jove i ra em va tornar a mossegar el cuquet». Aquella altra etapa amb la taula de mescles va acabar quan va començar a jugar al futbol —«era incompatible»— i quan va deixar de banda la pilota va tornar a la cabina: «Hi he tornat». Qui pensi que ser música, cantant i compositora està enfrontat amb posar música a una festa, s’equivoca. Al menys, en el seu cas: «Una cosa no treu l’altra. M’agrada tot. I tot és música, que és el que m’agrada». A més, confessa que punxant es diverteix moltíssim. Només cal veure els vídeos que estan penjats al seu perfil d’Instagram per veure que és així. Si no és la que més es diverteix a les festes a les que punxa, és la segona.

Buscar un nom

Padjesa va néixer, més o menys, fa dos anys. Va ser quan va decidir recuperar aquesta vessant seua. El nom, que juga amb el DJ dins del propi nom, no recorda molt bé com va sortir. Fent broma amb alguna amiga, segurament. Volia que reflectís allò que és, que la representàs: «Jo som d’aquí, molt del camp, la meua família és tota de Formentera...». Buscava un nom per a aquesta faceta musical que mostràs això. I així va sorgir Padjesa. «No és fàcil», confessa, sobre aquesta part de trobar un nom. Li agrada, tot i que reconeix que potser aquest canvi de la g per dj pot complicar que els qui la busquin, la trobin.

«La gent segueix atracant-se al dj per demanar cançons», afirma María José

La situació de la música ha canviat prou des de la primera etapa de María José com a dj. «Quantes cançons es publiquen?», es pregunta abans d’explicar que passa molt de temps escoltant temes per decidir si els inclou o no al seu llistat (amplíssim llistat, de fet) dels que, potser, una nit o una matinada punxi per animar tothom a ballar. I tothom vol dir tothom. I és que a una festa com a les que ella acostuma a punxar l’objectiu és que tots s’ho passin bé. i això implica anar posant una mica de tot per a què tots trobin cançons d’aquelles que els fan cantar cridant fins a deixar-se la gargamella o ballar com a descosits. O, els més modestos, moure una mica el cap i cantar mentalment. L’electrònica potser és el que menys li agrada, però també en posa. Tot depèn de què li demanin i del que llegeixi a la pista: «Sempre els pregunt als organitzadors què volen. Qui paga mana. I, si veig que allò no està funcionant els pregunt si canviam».

La formenterera, amb el seu logo. / | Arxiu personal

Hi ha temes que no li agraden, reconeix, però si elos qui la contracten, com per exemple els nuvis d’un casament, li demanen, la posa. Dins del que li demanen els organitzadors, tria sempre aquelles cançons que li agraden: «Has d’estar còmoda, has de defensar el teu set, i, evidentment, has de tenir vista per veure si està funcionant o no. De vegades tens una idea i te n’adones que no està enganxant tant com hauria i has de canviar. has de reaccionar». Hi ha temes que sempre sonen, a les seues sessions. I té comprovat que hi ha cançons que sempre aixequen el públic: «Els poses i tothom balla o canta». Són, en podríem dir, l’artilleria pesada. El ‘Bella Ciao’, ‘Madre tierra’ (Chayanne) o ‘Será porque te amo’ en són alguns. «El de Chayanne és brutal, el poses i a tothón li dona un subidón», afirma María José, que sempre inclou temes en català. Allò del «pachangueo català» que mencionava el programa de les festes de Sant Ferran. Temes que funcionen molt bé, que agraden. Cançons de grups com Búhos, Oques Grasses o Zoo: «‘Tobogan’, d’aquest darrer grup, ‘Volcans’, de Buhos, o la versió ‘Serà perquè t’estimo’, sempre agraden».

Peticions a la dj

«La gent segeuix atracant-se per demanar cançons», respon Padjesa quan se li pregunta si són molts els qui, en meitat d’una festa, van a la cabina per demanar un tema en concret. No és fàcil que acabi posant-lo. No si no es troba entre les previstes, o en la línia del que està sonant: «La gent et demana les coses més diverses, estranyes. Temes que gairebé ningú coneix». Quan això passa, Padjesa confessa que en arribar a casa no busca aquests temes: «És impossible conèixer totes les cançons, precisament pel que comentàvem abans, pel número de temes que es publiquen».

Les nits són llargues i la música que posa evoluciona així com van passant les hores: «No punxes el mateix a les deu de la nit que a les quatre de la matinada». A primera hora, si hi ha boixos no manquen ‘Barbie Girl’ o ‘Baby Shark’. I l’electrònica i els temes «més canyers», com els de Fisher, els guarda per a les darreres hores. El moment de posar el punt final no sempre és fàcil. Per molt que s’allargui la festa, la gent que queda pel final sempre en vol més. Ella té la seua tàctica: «Faig una paradeta i dic que és la darrera». Quan se li pregunta si té un tema per acabar, María José riu. El té. És un remix que ella mateixa ha fet —«m’agrada molt»— d’un tema molt conegut. I que entén tothom, tant és d’allà on sigui: «L’Ai ho!’». «El de la Blancaneus de Disney?», pregunta aquesta redactora. I Padjesa riu de nou abans de confirmar. «Sí, però en un remix amb canya», matitza la música i dj, que està pensant recuperar una forma de començar les sessions que ara fa temps que no fa: «Un Uc».

El que més li agrada de punxar és que s’ho passa tant o més bé que el propi públic. Riu, balla —«no com en Pharma»—, somriu en veure els assistents ballant i cantant... De vegades, confessa, el dia després té cruiximents, senyal que s’hi ha deixat la pell. «I que ja no juc a futbol», fa broma Padjesa, que confessa que ella, igual que els assistents que aguanten fins el final de la festa, acaba en ple «subidón».

