Charlotte Perriand i el moble modern

CHARLOTTE PERRIAND | Època: 1903-1999 | País: França | Filla d’un satre i una modista que es dedicava l’alta costura, estimava la bellesa i la practicitat.

Nascuda a París, va començar els seus estudis a l’escola d’Arts Decoratives, on es va frustrar per l’enfocament, que considerava el mobiliari artesania i dins l’estil de les belles arts, de manera que va buscar la inspiració en els vehicles que veia als carrers de París: cotxes i bicicletes. Després de l’èxit del seu ‘Bar sota sostre’, va començar a treballar a l’estudi de Pierre Jeanneret i Le Corbusier. Allà va estar deu anys, encarregant-se del mobiliari. L’any 1928 va dissenyar tres sillons per a l’estudi de Le Corbusier: un per conversar, un altre per relaxar-se i el tercer per dormir.

Un any més tard, va ser una de les fundadores, juntament amb René herbst i Pierre Chareau, de la Union des Artistes Modernes, presidida per Robert Mallet-Stevens. A partir dels anys 40, tota la seua feina es va veure influenciada per l’estètica oriental després de passar una temporada a Japó de dos anys.

