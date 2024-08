Elsie de Wolfe, la decoradora d’Oscar Wilde

Coneguda com a Lady Mendl, Elsie de Wolfe està considerada una pionera de l’art de la decoració d’interiors als Estats Units. Va marxar a estudiar a Escòcia i l’any 1859 va fer la seua presentació en societat davant la reina Victòria I.

En tornar al seu país va començar a introduir-se al món de la moda i d’allà va passar al teatre, on realment va iniciar la seua carrera professional en morir el seu pare. Elsie de Wolfe va formar part de limperi Stock Company abans de muntar la seua pròpia companyia. Al teatre no va destacar. Ni com a molt bona actriu ni com a molt dolenta i l’any 1904 va abandonar els escenaris de forma definitiva. Va ser en aquell moment quan va trobar la seua autèntica vocació: la decoració d’interiors. Entre els seus clients es troben personatges com Oscar Wilde, Gaorge Bernard Shaw o J. M. Barrie.

