Carlos Hortensius: «Tothom, és igual com sigui, pot venir a ballar»

«Tothom pot venir a ballar a ‘New Moves’», afirma Carlos Hortensius, impulsor i ànima, juntament amb Ana María García Canals, del festival que es celebra a Sant Antoni a finals de mes. I quan diu tothom, Hortensius es refereix a absolutament tothom. Iniciats, experts i persones que no han fet una passa de ball en la seua vida. Autèntics atletes o aquells que encara no li han trobat la gràcia a l’activitat física. Garrits i persones grans. Fins i tot aquells que tenen problemes de mobilitat o alguna discapacitat. Tothom vol dir tothom: «Quan deim que és per tots parlam de tothom independentment de les seues condicions físiques, l’edat, la formàcio prèvia, l’estat mental... ‘New Moves’ és totalment inclusiva».

L’any passat, recorda, al festival, que enguany arriba a la seua cinquena edició, el participant més petit era en Leo, que tenia uns set anys i que va compartir tallers i classes amb la mare de Carlos Hortensius i les seues amigues. «No busquis un perfil perquè no el trobaràs», assegura. Aquesta mescla, confien, es repetirà en la propera edició, per a la que només manquen un parell de setmanes i per a la que ja està gairebé tot preparat. Es celebrarà els dies 31 d’agost i 1 de setembre a un dels poliesportius de Sant Antoni. I les inscripcions ja estan obertes. I no només obertes, és que ja hi ha un bon parell de participants, expliquen els impulsors d’aquesta iniciativa que, excepte l’any de la pandèmia, s’ha celebrat any rere any.

Alguns dels petits a la classe oberta / J.A.Riera

I tot, per les ganes dels dos impulsors, que són joveníssims. Ana María i Carlos tenen ara al voltant dels 25 anys —«tots dos vàrem néixer al 99», apunta ell—, però només 19 l’any que varen muntar la primera edició. Va sorgir, recorden, quan tots dos ballaven a Estudio54, una acadèmia de Sant Antoni, i se’n varen adonar de les carències que tenien els estudiants de ball a l’illa: «Aquí només tens els professors que hi ha aquí, no tens la possibilitat, com a ciutats de la Península, d’anar a classes o tallers amb altres cada setmana. I al ball és molt important conèixer altres disciplines i aprendre de diferents persones». Així que varen decidir buscar i portar aquests professors a Eivissa un cop l’any.

«És solidari, no volem fer sous»

Així que amb només 19 anys Ana María yi Carlos varen anar a l’Ajuntament de Sant Antoni a presentar el projecte i demanar ajuda: «En aquell primer moment ja ens varen mostrar el seu suport, un suport que s’ha mantingut durant totes les edicions». I això que en 2020, en no poder celebrar ‘New Moves’ pel covid, varen témer que tot se n’anàs en orris. Però no. El 2021 varen tornar. Com si res. En aquestes cinc edicions el recolzament públic i institucional ha anat cresquent. Sempre, des de la primera edició, s’ha mantingut l’esperit benèfic. La classe oberta costa 10 euros i l’intensiu avançat, 35 euros. Els beneficis se’n van tots a les associacions de Càncer Metastàsic i Ibiza In, dedicada a la inclusivitat de les persones amb discapacitat, molts socis de la qual participen a les classes: «Des del primer moment teníem clar que no volíem fer sous amb això, tot el que es guanya va cap a aquestes associacions».

Entre els professors d’enguany hi ha artistes internacionals molt reconeguts al ball urbà

El festival es divideix en dos parts. La classe oberta, prevista el dissabte 30 al matí, pensada per a tothom, i que costa deu euros. I l’stage per a persones que ja estan iniciades en el ball urbà, que es fa el dissabte a la tarda i el diumenge al matí i costa 35 euros. Les inscripcions es poden fer a través del correu del festival (newmovesst@gmail.com) o per whatsapp als telèfons 675111122 i 625766523. Ana María i Carlos ho volen posar molt fàcil: «Hi ha moltes opcions per a inscriure’s. Ens poden contactar a qualsevol dels dos per correu, per Instagram, per Facebook, al telèfon...». Tot i que les places són limitades, els jovens asseguren que són també «moltes», ja que les classes s’imparteixen a un poliesportiu, que és un espai molt gros. De manera que no creuen que ningú que hi estigui interessat es quedi sense plaça. «Ojalà algun dia haguem de dir que no perquè s’han esgotat!»·, exclama Carlos.

Carlos Hortensius, a la seua classe, l’any passat / J.A.Riera

Aquesta primera sessió oberta per a tothom la impartiran, com cada any, els propis Ana María i Carlos. I les altres, professors especialitzats nacionals i internacionals. Entre ells destaquen Alisa i Joseph, que s’han recorregut el món ballant, fent de professors i de jutges a concursos internacionals. «Allà on te puguis imaginar relacionat amb el ball han estat», apunta l’impulsor. També prou conegut és Víctor Mula, que ha set ballarí per a artistes com Nicki Nicole o Paul, el segon classificat de la darrera edició d’Operación Triunfo’. Els dos darrers professors seran Brian i Carla, als que els organitzadors han seleccionat dins del prigrama ‘New Oportunity’, al que professors de dansa urbana de tota Espanya podien presentar la seua candidatura. La intenció d’aquesta iniciativa, expliquen els impulsors de ‘New Moves’, és donar una oportunitat a docents que potser no són tan coneguts de donar classes fora de les seues acadèmies. «Persones amb molt talent, però que potser no són influencers ni tenen visibilitat», explica Carlos. Així, els interessats envien el seu currículum, un vídeo on se’ls vegi ballant i els organitzadors en trien dos per venir a l’illa i donar classes. Pagar els viatges, els allotjaments, els dinars i sopars, els trasllats i el sou dels professors no és fàcil. Per això, destaquen, la importància dels patrocinadors i de l’ajuda que reben de les institucions, destaquen Ana María García Canals, que sí es dedica ara al ball, i Carlos Hortensius, que té la dansa urbana com una afició molt important a la seua vida.

