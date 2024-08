Isidor Marí: «No sé si la situació del català aquí pot empitjorar»

«Trenta anys després la situació no ha millorat gaire», afirma el músic, escriptor i sociolingüista Isidor Marí, pensant en l’evolució del català en les poc més de tres dècades que han passat des de la publicació de ‘Conèixer (i reconèixer) la llengua i la cultura catalanes’ i la darrera reedició, que es va presentar fa uns dies a la llibreria Mediterrània de Vila. «És una doble edició», comenta Marí. I és que el llibre, editat ara per Nova Editorial Moll, té una edició en castellà (‘Conocer (y reconocer) la lengua y la cultura catalanas’), com la primera vegada que va sortir a la venda, amb el suport de qui en aquell momet era el ministre de Cultura, Jordi Solé Tura.

Antoni Mir, Isidor Marí i Bernat Joan, a la presentació. | Mediterrània

«Hi ha els mateixos problemes i reivindicacions», comenta Marí, a qui varen acompanyar en la presentació Antoni Mir (Nova Editorial Moll) i Bernat Joan (sociolingüista). L’autor confia que aquesta edició en castellà serveixi per a què la gent que el llegeixi conegui la realitat de la llengua i la cultura catalanes. La nova reedició inclou informació actualitzada d’una informació que l’autor defineix com a «útil». Marí recorda que aquest llibre també es va editar en alemany. «Ofereix una panoràmica amena i detallada sobre la formació, l’evolució històrica i la situació actual de la comunitat lingüística i cultural catalana, que no sols pot tenir interès per als estudiosos que s’hi vulguin aproximar, sinó també especialment per al debat actual entorn del reconeixement i l’estatus polític que han de tenir en el context estatal i internacional la llengua catalana –la segona llengua de l’Estat–, la cultura mil·lenària que s’hi expressa i la col·lectivitat dels seus parlants», detalla l’editorial sobre el llibre, que ha prologat el professor joan Veny.

Marí considera que és un «escàndol» que una llengua «amb deu milions de parlants no sigui oficial. «Estam a mig camí a Europa», considera el músic i escriptor, que qualifica aquesta situació d’anomalia: «No hi ha cap llengua amb l’entitat de la catalana que no sigui oficial».

Prejudicis

Marí parla dels «prejudicis». Un tema que, precisament, estava estudiant en el moment en què, fa més de trenta anys va escriure el llibre, l’any 91, i del que, reconeix, no se’n lliuren ni les llengües. Tot i que confia en què la doble edició, especialment la publicada en castellà, pugui ajudar a tombar una mica els que hi hagi contra el català i qui fa la vida en aquesta llengua, tampoc se’n fa gaires il·lusions. Això sí, reconeix que això segurament només pot passar entre aquells que s’atraquin a aquest llibre «predisposats» a entendre. «Ni a favor ni en contra», comenta.

En aquest sentit, pensa en «els milers de persones» estrangeres que, arreu del món, estudien català a universitats d’altres països: «Hi ha un públic que desitja informació i que, simplement, es va fent preguntes». «Molta gent», comenta, que arran del referèndum d’autodeterminació de Catalunya s’ha començat a interessar per la realitat que es viu a Catalunya. «Volen saber què passa», afirma.

Al 91, continua Marí, estudiava com desfer els prejudicis. En aquest sentit, destaca que la gent que té més informació no està tan disposada a mantenir aquest concepte negatiu sobre la llengua. A mantenir aqueste prejudicis en el cas del català no ajuden, precisament, les institucions. Marí destaca que un prejudici és el fet que el català mantingui una situación de subordinació respecte a una altra: el castellà. Una situació que l’administració contribueix a mantenir. Marí posa com a exemple el Consejo de las Lenguas Oficiales del Estado, un organisme que es va crear en 2007, explica. «La missió era promoure la comprensió plurilingúística d’Espanya, però no ha fet absolutament res», afirma l’escriptor, que denuncia, de fet, que el que sí s’ha fet, segons ha pogut comprovar una de les darreres vegades que ha entrat a la web del Ministeri de Cultura és el canvi de nom: «Ara es diu Consejo de las Lenguas Cooficiales del Estado». Un canvi que no diu res bo en favor de les llengües de l’Estat que no són el castellà: «Considerar que una llengua és cooficial és una forma de marginació, ja que s’entèn que l’única oficial és el castellà i que la resta no són tan oficials». «És escandalós», afirma Marí.

«No sé si la situació del català aquí pot empitjorar»

A la presentació, una de les preguntes que li van fer al sociolingüista i autor de ‘Conèixer (i reconèixer) la llengua i la cultura catalanes’ era inevitable: quina és la situació de la llengua catalana a les Pitiusas? «Balears és la regió, jo diria que del món, que ha viscut un canvi més brutal de població», indica Marí, que destaca, a més, que la població «autòctona» no suposa, ni tan sols, una tercera part del total. La situació és «difícil» tot i que hi ha gent arribada que fa «un esforç» per aprendre la llengua. Un dels principals problemes és, per a l’autor, que s’ha deixat tot, a l’hora d’intentar que no es perdi la llengua, en mans del sistema educatiu. «Calen molts més recursos que el sistema educatiu per a què la gent es familiaritzi amb l’ús de la llengua».

Marí reconeix que hi ha molta més gent no eivissenca que eivissenca, però recorda que «mai no hi havia hagut tants eivissencs com ara». «Als anys 50 hi havia pocs eivissencs preparats, ara n’hi ha més que mai», insisteix Marí, que recalca. «Guanya qui resisteix. A més, sincerament, no sé si la situació pot empitjorar encara més», apunta. Marí destaca la importància de la feina que fan grups folclòrics i associacions culturals de les Pitiusas que estan canviant la forma de fer les coses i que busquen no ser simplement un element de decoració, per als espectadors, sinó que estan tornant a portar les tradicions al lloc que els correspon. «Són petits senyals dins d’una situació complicada. Si aguantam…», reflexiona.

