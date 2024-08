120 anys de la mort de Salvat-Papasseit

JOAN SALVAT-PAPASSEIT | Época: 1894-1924 | Lloc: Barcelona | Eugeni d’Ors li presentà l’amo de les Galeries Laietanes, on va treballar a la secció de llibreria.

Criat a l’Asil Naval després de la mort del seu pare (fogoner de vaixell) quan només tenia set anys va estar des de ben jove influenciat per idees anarquistes i socialistes i, de fet, de vegades va emprar ‘Gorkiano’ com a pseudònim. L’any 1917 va publicar el seu primer poema, ‘Columna vertebral: sageta de foc’ i va deixar de banda la seua faceta més combativa, adentrant-se en l’avantguarda, influït pels cal·ligrames d’Apollinaire. El naixement de la seua primera filla el va animar a escriure proses infantils i encetar una etapa de gran activitat, inclosa una estada a París. En desembre de 1921 va ser internat a un sanatori de Cercedilla (Madrid) per una tuberculosi pulmonar i des d’allà va escriure poemes plens d’exaltació nostàlgica de Catalunya, poemes que va recollir a ‘Les conspiracions’, publicat l’any 1922. Morí víctica d’aquesta malaltia, que no va minvar la seua activitat, dos anys després.

Suscríbete para seguir leyendo