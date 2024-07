«No cal ser la més llegida per tenir el carnet de feminista»

Des del col·lectiu d’Eivissa Emprendada Feminista defensen que per militar en el moviment per l’alliberament de les dones no cal ser la més llegida ni una experta d’aquest en el vessant més filosòfic. Molt menys per a descobrir el feminisme com a tal. "No cal un màster. En realitat la teoria també l’aprenem de les companyes de feina o de les güeles. Entre naltros, al cap i a la fi", diu una de les portaveus. Així, les integrants d’aquesta organització entenen els llibres com una eina complementària per a formar-se i per aquest estiu fan una recomanació variada de lectures combatives. No són l’eina definitiva, però elles no la deixen de banda i, de fet, són habituals les recomanacions literàries entre militants. Hi trobam de tot: narrativa, còmics, poesia, assaig... autores d’aquí i d’allà. Lluita antiracista, vides trans, violència masclista, el treball assalariat, la lluita de classes. Aquestes, entre d’altres, són les temàtiques que apareixen en els textos que Emprendada ens proposa a cop d’Instagram.

‘Estuve aquí y me acordé de nosotros: Una historia sobre turismo, trabajo y clase’ (Anagrama), de l’autora catalana Anna Pacheco, és un llibre adient en l’actual moment sociopolític de les Illes Balears i altres territoris de l’Estat immersos en el debat sobre el model turístic. "El que fa Pacheco és una investigació sobre les condicions laborals dels treballadors en el turisme de luxe. Bé, ella tampoc entra molt en la diferenciació entre turisme de luxe i de no luxe. L’autora parla molt de les condicions de la gent que està en aquest sector, concretament a l’hostaleria, i evidentment és molt actual", expressen des de Emprendada. A més, destaquen que Anna Pacheco té molt d’èxit a Catalunya, també per ser cara visible a un pòdcast de Ràdio Primavera Sound, on també hi ha una mirada crítica. "Pacheco té un discurs de classe i feminista molt potent i està sent molt crítica amb el turisme. Està publicant articles sobre aquest tema".

Imatge d'arxiu d'una paradeta de llibres de l'organització. / Emprendada Feminista

També recomanen ‘Aurora Picornell (1912-1937): De la història al símbol’ (Edicions Documenta Balear), de David Ginard i Féron, i obres poètiques com ‘Fissures’ (Editorial Fonoll), de l’eivissenca Jèssica Ferrer, o ‘Violencia’ (La Bella Varsovia), de Bibiana Collado. "Collado ha estat fa poc a Eivissa per a presentar a Sa Cultural la novel·la ‘Yeguas exhaustas’ [Pepitas de calabaza] i també té aquest poemari, que parla de la violència masclista. Sabem que és un tema molt dur, però està molt ben escrit i és molt bonic, a pesar que tracti una qüestió com aquesta", destaquen. De Jèssica Ferrer recorden que és talent local i que ha col·laborat amb Emprendada a través de la seua poesia. ‘Fissures’ és fruit d’una estada de prop de quatre anys a Sao Paulo, on Ferrer va exercir de professora de català. Aquest poemari és una mena de diari sobre la transformació, ja que viure al Brasil la va canviar. "Quan me’n vaig anar era una persona i en tornar a l’illa ja no era la mateixa", explicava ella mateixa a aquest diari l’estiu de l’any passat.

Militants i col·laboradores durant una activitat d'Emprendada Feminista. / Emprendada Feminista

El mateix dia que Collado, i en el mateix acte que es va celebrar a Sa Cultural, Gemma Ruiz també va presentar en aquesta llibreria de Vila el seu llibre ‘Les nostres mares’ (Edicions Proa-Òmnium). Era un acte conjunt d’ambdues escriptores. "Cada cosa que hem triat té un per què i elles dos van tractar-nos genial i els seus textos són de molta qualitat".

Com a recomanació d’estiu, tampoc podia faltar una obra que, d’alguna forma, contraprogramés l’anomenada operació bikini. Elles han triat ‘Follar y comer sin culpa. El placer es feminista’ (U-Tópicas Ediciones), de María del Mar Ramón. De tota manera, les seues pàgines tracten també altres vessants. "La pressió estètica no només cap a les dones, sinó cap a tots els cossos no normatius, és una constant, però a l’estiu ja és directament una barbaritat".

Les recomanacions d’Emprendada també inclouen narrativa antiracista, com la novel·la gràfica ‘Miss Davis. La vida i les lluites d’Angela Davis’ (publicada en català per l’editorial Tigre de paper), obra elaborada per Sybille Titeux de la Croix i Amazing Améziane i traduïda per Oriol Valls. Altres títols d’aquest post d’Instagram són ‘Papi’ (Periférica), de Rita Indiana; o ‘Respondona: Pensamiento feminista, pensamiento negro’ (Ediciones Paidós), de Bell Hooks, amb traducció de Montserrat Asensio Fernández. "No volem caure en l’eurocentrisme", apunta la coportaveu del grup.

Sobre la qüestió trans, Emprendada recomana ‘La mala costumbre’ (Seix Barral), d’Alana S. Portero; o ‘Historias de afectos. Acompañar la adolescencia trans*’ (Bellaterra Edicions), de Noemi Parra. També hi apareix ‘Cabells. Històries de pentinats’ (Takatuka), on Katja Spitzer parla de pentinats i diversitat.

En tot cas, qui té temps de llegir textos crítics i profunds quan s’asseu al sofà de ca seua després d’haver complit amb les obligacions de la vida diària? "Creim que aquest ritme de vida és problemàtic, però no només per la lectura, sinó perquè el treball ocupa tantes hores, sobretot a Eivissa amb les feines de temporada, que físicament estam trinxades. Realment ens queda poc temps que no estigui dedicat a treballar o a recuperar-te del treball. Això té unes implicacions en el tipus de cultura o oci que consumeixes, que potser requereix menys atenció, però també en el descans, ja que no és un descans real; o en el fet que tampoc tenim molt de temps per cuidar la gent que estimam". Recuperar el nostre temps i la capacitat d’atenció és revolucionari?

