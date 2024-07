Conèixer Eivissa a través dels clubs de lectura

Els clubs de lectura Eivissa en Gran, que normalment se celebren cada mes a Sant Rafel, Sant Mateu i Cala de Bou, són una activitat emmarcada en un projecte que impulsa el departament de Benestar Social del Consell Insular i que vol ser una oportunitat perquè la gent dels clubs de majors conegui en profunditat llibres d’autors locals. De fet, molts d’ells visiten aquests clubs per a conversar tots plegats de les seues obres i saber què és allò que més ha agradat a aquests lectors. «Tractam llibres que versen sobre les Pitiüses, que o bé són d’autores o autors d’Eivissa i Formentera o bé tenen una temàtica relacionada amb aquestes illes. És una forma de què els participants puguin reconèixer els paisatges i els records i d’aquesta manera apropar-los al talent local del qual gaudim», explica Ramon Mayol (Palma, 1965), editor eivissenc i coordinador d’aquests tres clubs de lectura. Tenir aquesta responsabilitat li proporciona informació molt valuosa de cara a la seua feina: «Puc veure a un lector o a on bon grapat parlant amb els autors i comprovar quina mena de preguntes fan o què els ha agradat més. Jo com a editor en prenc bona nota, perquè sé cap a on van els gustos d’aquests lectors (...) Ja estic preparant nous títols pensant en què seran un èxit en aquestes trobades».

Visita de l'escriptor Lluís Ferrer al club de lectura de Cala de Bou. / CEDIDA PER RAMON MAYOL

Lectura dramatitzada de Cristòfol Colom a càrrec de l'actor Iván Ros en el club de lectura de Sant Mateu. / CEDIDA PER RAMON MAYOL

Perfils diferents

L’activitat es duu a terme en els clubs de majors i, sobre el perfil dels participants, Mayol explica que la gran majoria són dones i que s’hi troba gent «de diferents estatus», amb trajectòries professionals molt diferents. A més, destaca que també es noten canvis d’una localitat a l’altra, per exemple en qüestions lingüístiques: «Hi ha diferències entre la gent que em trob en el club de Sant Mateu i la gent del de Cala de Bou, a on els costa molt llegir en català, tot i que anam compaginant català i castellà». De tant en tant també els hi dona alguna obra en català als inscrits en el club de lectura de Cala de Bou, a on també han llegit poesia en aquesta llengua.

Mayol celebra que en aquestes trobades literàries la gent és molt participativa i que para molta atenció en tots els textos que tenguin a veure amb l’illa d’Eivissa. Ja ho deien les editorials locals en els reportatges de la diada de Sant Jordi dels darrers anys: els llibres d’aquí es venen molt bé. Pareix que hi ha una febre per conèixer més sobre les Pitiüses, la seua història, cultura i tradicions.

Javier Serapio i Pep Xomeu

Mayol ha pogut comprovar l’èxit que tenen en aquesta activitat els llibres de ficció, siguin novel·les o relats. En aquest sentit, un autor molt ben acollit ha estat Javier Serapio i els seus títols ‘Llagas de sal’ (Ibiza Editions) i ‘Hechizos de mar’ (Melqart Ediciones). «A més, ell és molt bon comunicador i connecta molt bé amb aquest tipus de públic. Sempre els hi faig puntuar el llibre o l’autor i Serapio ha obtingut la puntuació més alta possible les dues vegades que ha vingut a Eivissa en Gran», valora l’editor.

També són un èxit assegurat les obres Josep Joan i Marí, Pep Xomeu: «Ha escrit molt sobre els costums i les tradicions d’Eivissa i, per proximitat d’edat, connecta molt bé amb la gent dels clubs de lectura i els hi dona xerrades molt interessants que els hi fan recordar coses de les seues infàncies». «Quan venen Javier Serapio o Pep Xomeu, les xerrades s’allarguen i la gent ho gaudeix molt», afegeix. A més, destaca el gran ventall que hi ha entre els autors pitiüsos en diferents registres, sigui narrativa, assaig o poesia: «Tenim molt on triar».

Ja fa més de dos anys i mig que es va posar aquesta activitat d’Eivissa en Gran i els grups acostumen a ser d’entre 12 i 15 persones. Tot i que sempre hi ha participants amb un hàbit de lectura adquirit prèviament, Mayol destaca que una de les grans fites d’Eivissa en Gran és haver aconseguit generar-lo entre aquells altres que no el tenien: «Crec que aquesta iniciativa és tot un encert precisament per això». Per tant, el balanç és molt positiu: «Molta gent al principi, el primer dia, tal vegada ve per curiositat, per veure què és exactament això. Si ara continuen venint a l’activitat pens que és perquè els ha agradat i han adquirit un hàbit de lectura. Quan els hi ofereixes, t’apropes a ells, els expliques els llibres i vas al seu ritme, els agrada».

Lectures dramatitzades i recitals

A banda de les sessions que són estrictament de lectura, Eivissa en Gran també ofereix activitats dinamitzadores en el marc d’aquests clubs de lectura, com lectures dramatitzades i recitals de poesia i música a través del duet Mon&MarCel, conformat per Mon (Ramon Mayol) i MarCel (Marcela Friederichs), una oportunitat per apropar els poetes locals a la gent dels clubs de majors. A tall d’exemple, Mayol explica que aquest curs passat l’actor Iván Ros va participar en el club de lectura de Sant Mateu interpretant a Cristòfol Colom. També van organitzar una activitat especial al club de Cala de Bou perquè l’actor Miquel Vingut interpretàs a Walter Benjamin i llegís els relats d’Eivissa que va escriure el filòsof alemany i que els inscrits en el club de lectura ja havien llegit. A Sant Rafel, per exemple, Mon&MarCel va oferir un recital musical amb la participació de poetes locals que van llegir textos. Els llibres els presta alguna biblioteca i en termes generals es dona un mes per llegir-ne cadascun. Les sessions com a tal del club de lectura duren hora i mitja, aproximadament, i, tot i que a vegades pot haver-hi canvis, normalment se celebren el tercer dilluns del mes a Cala de Bou, el tercer dimarts a Sant Rafel, i el segon dimecres a Sant Mateu.

