Un trosset de Portmany al gran musical en llengua catalana d'Eivissa, Catalunya i el País Valencià

La música és un dels principals fonaments dels lligams entre territoris de parla catalana, i això es fa palès, per exemple, a la trobada anual del projecte ‘Com sona l’ESO’, en què alumnes i docents de música d’instituts públics, inclosos un bon grapat de l’IES Quartó de Portmany, conviuen durant dies «per dur a terme un gran repte musical que han treballat prèviament a les aules». «Aquest repte és la realització d’un concert conjunt: al voltant de 1500 alumnes d’edats entre 12 i 17 anys, juntament amb el seu professorat, actuant junts. La regla d’or de les trobades és la següent: tot l’alumnat, independentment de la seua formació musical, participa en el concert». Així ho resumeixen els organitzadors a la pàgina web oficial, www.comsonaleso.com. Enguany va celebrar-se els dies 8, 9 i 10 de maig a Altea, al País Valencià, amb la participació habitual d’aquest centre del municipi de Sant Antoni. Hi van prendre part 26 alumnes (de primer, tercer, quart d’ESO i primer de Batxillerat) i tres professors de l‘institut. És, alhora, l’únic centre de les Illes Balears que hi participa.

Participants de l'IES Quartó de Portmany. / IES QUARTÓ DE PORTMANY

«L’origen de tot això va estar en un grup de professors de música en el Delta de l’Ebre arran de les retallades d’hores de l’assignatura de música a secundària. Els docents van començar a ajuntar-se cantant en català. Era una manera de reivindicar aquesta matèria», explica Deli Ufano, que exerceix com a professora d’aquesta en el Quartó de Portmany. Detalla que a ‘Com sona l’ESO’ hi participen al voltant d’uns 80 centres i que «els responsables són els mateixos professors de música» d’arreu del territori.

Al voltant de 1.600 veus

Exactament, hi prenien part «setanta-set centres educatius de secundària», el que «suposa un volum de vora 1.600 veus entre alumnat i professorat», segons detallen des de l’Ajuntament d’aquesta localitat .

«És un projecte nascut l’any 2000 amb l’entusiasme d’alguns professors i professores de música valencians que exercien la seua tasca docent al País Valencià, Catalunya i les Illes Balears. Aquest entusiasme els va espentar a unir les propostes que treballaven en l’aula per a donar a conèixer tot el que es podia aconseguir amb alumnes de qualsevol condició social, cultural i de nivell acadèmic amb el comú denominador d’una matèria a la qual, sovint, se li minva importància: la música», relaten des de l’organització.

La feina prèvia acostuma a començar amb reunions online interterritorials a principis de setembre, quan el curs està començant a rodar. «Cada any és un projecte nou, amb una temàtica diferent, i quan ens hi posem de ben veres llavors comencen a enviar-nos el material, és a dir, la part musical i la part de les coreografies. Estam ben enfeinats practicant des de novembre fins al mes de maig, que és quan se celebra el concert», afegeix Ufano en conversa amb aquest diari.

Els participants aprofiten per practicar durant d’esplai, ja que el temps d’aquest projecte musical no entra dins l’horari lectiu. «A vegades ens quedem de dos a tres o venim a l’institut un dissabte de matí... Són moltes hores!», explica.

Acampada i assajos

Asher Oliver Riera, que hi ha participat aquest curs com a alumne de primer de Batxillerat a l’IES Quartó de Portmany, confirma que el procés de preparació és molt intens: «Assajam al pati i a mesura que avança el curs ens van afegint materials. Naltros hem tractat, per exemple, la temàtica de la salut mental», explica. El títol de l‘obra d’enguany ha estat ‘Comediant’.

Més enllà del projecte musical com a tal, Oliver assenyala que ‘Com sona l’ESO’ també és tota una experiència social: «Aquells dies estàvem a un camp de futbol ple de tendes de campanya per a tots i vàrem conèixer a molta gent nova de la nostra edat. Tot i que s’havia de treballar molt, és una experiència molt polida». Encara que cada grup practiqui durant el curs de manera individual, una vegada que són a Altea tots feien la mateixa obra musical. En els dies al voltant de la gala, tot això es posa en conjunt per a garantir el bon resultat. «Aquells dies no ens queda molt de temps lliure, però ho intentam», comenta Riera, que abans d’aquesta experiència no acostumava a escoltar molta música en llengua catalana i que a Altea va poder gaudir-la de més a prop. A tall d’exemple, la seua professora destaca que a l’edició d’enguany els estudiants van poder gaudir d’un concert del cantant Xavi Sarrià durant un dels dies d’acampada.

Ufano confirma que els alumnes ho viuen amb molta implicació: «Jo els veig emocionats. Al principi els hi costa, perquè no acaben de saber a on van exactament. Comencen a assajar i a vegades es cansen, però després la recompensa és bona perquè fan molta pinya»: «Són de diferents nivells: des de primer d’ESO fins a primer de Batxillerat. Enguany es va fer a la zona del poliesportiu d’Altea, a la Marina Baixa. És on ens vam quedar a fer la trobada. Al costat hi havia un recinte molt gran a on tenien l’escenari».

«El primer dia d’acampada ja començam a assajar tot el cor gran. A la part del cor, els alumnes canten i també fan una coreografia. També hi ha una part instrumental. Pugen tots alhora a l’escenari i és molt emocionant», destaca Ufano, qui recorda que aquells tres dies de maig van ser molt intensos: «A la nit es fa una ballada popular amb danses folklòriques. Hi ha un apartat d’aquest projecte que es diu ‘Com balla l’ESO’; així com la part de ‘Com canta l’ESO’, a la qual també es presenten alumnes». Tot això només en el primer dia d’estada.

«El segon dia vam assajar al matí i a la tarda i aquella nit va ser quan Xavi Sarrià va venir a cantar per als alumnes», afegeix. Acostumen a participar-hi artistes, sempre de parla catalana.

Un dels objectius de tot plegat és que, gràcies a aquest esdeveniment, «les propostes i projectes didàctics que es duen a terme a l’aula tinguin una continuïtat i puguin així donar-se a conèixer i ser font d’inspiració per a futures propostes»: «Mentre que la pràctica habitual de les sortides extraescolars és que el professorat acompanya un grup d’alumnes que observarà (escoltarà el concert, observarà els quadres del museu, assistirà a la representació teatral...), el ‘Com sona l’ESO’ representa una activitat totalment diferent: professorat i alumnat actuen conjuntament», expliquen els organitzadors a la web.

